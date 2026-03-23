Víme, kdy se představí iOS 27! Apple oznámil termín konference WWDC26

- Apple oznámil termín pro konferenci WWDC26
- Konat se bude od 8. do 12. června letošního roku
- Hlavní hvězdou bude aktualizace iOS 27 i další updaty oblíbených systémů
Apple dnes oficiálně potvrdil, že jeho tradiční vývojářská konference Worldwide Developers Conference (WWDC) bude v letošním roce probíhat znovu v červnu, tentokrát od 8. do 12. června. Jako obvykle, i letos zde můžeme očekávat vůbec poprvé představení nových verzí operačních systémů iOS, iPadOS, macOS nebo hodinkového systému watchOS. Důraz by měl být oproti loňskému roku více kladen také na umělou inteligenci.
Apple WWDC26 už 8. června
WWDC26 se také letos bude konat v sídle firmy v kalifornském Cupertinu, mnoho briefingů a přednášek však bude přenášeno online formou živého vysílání. Livestream Apple plánuje i na svou velkou výroční konferenci, na které prezentuje novinky pro své operační systémy. Úvodní konference se bude odehrávat v pondělí 8. června, čas zatím stanoven nebyl, ale lze očekávat klasicky v 19 hodin našeho času. Lze očekávat iOS 27, další verze operačních systémů, ale také kýžené novinky pro sadu Apple Intelligence.
#WWDC26
June 8-12
— Greg Joswiak (@gregjoz) March 23, 2026
„WWDC patří v Applu k nejoblíbenějším obdobím roku. Představuje totiž jedinečnou příležitost, kdy se naše celosvětová komunitu může potkat, aby oslavila technologie a vzájemnou spolupráci. […] Už se nemůžeme dočkat, až se s vámi všemi propojíme online i osobně na akci, která bude bezpochyby jednou z nejlepších v historii WWDC,“ uvedla Susan Prescott, viceprezidentku Applu pro globální vztahy s vývojáři.
Zároveň s tím Apple oznámil, že už ve čtvrtek 26. března oznámí výběr mladých a nadějných vývojářů, které podpoří v rámci svého programu Swift Student Challenge. Ti nejúspěšnější se budou moci osobně účastnit WWDC26 přímo v Apple Parku a potkat se s čelnými představiteli společnosti.
Těsně před začátkem léta chystají vlastní vývojářskou konferenci také úhlavní konkurenti Applu. Google vykopne své I/O 2026 o něco dříve, už 19. května a schůzky s vývojáři budou probíhat i následující den. Opodál v San Franciscu uspořádá svou výroční konferenci Build také Microsoft, ta bude probíhat 2. a 3. června, tedy jen týden před Apple WWDC26.