iOS 27 bude plný změn. Přinášíme přehled novinek, které mají dorazit

- Nová verze systému iOS 27 pomalu klepe na dveře
- Nabízíme přehled novinek, které se nejspíše dostanou do finální verze
- První ochutnávka by měla dorazit na vývojářské konferenci WWDC v červnu
Velká softwarová aktualizace mobilního operačního systému je velká událost, neboť často přináší zajímavá vylepšení. Zatímco v případě Androidu jsou majitelé telefonů odkázáni na vstřícnosti výrobce, kdy a jestli vůbec na jejich zařízení nový systém dorazí, v případě Applu a jeho iOS je aktualizace k dispozici takřka okamžitě na velké množství zařízení. O chystané verzi iOS s pořadovým číslem 27 se zatím jen šušká v kuloárech, nicméně přehled toho, co můžeme očekávat, vám přinášíme už nyní.
Změny související s ohebným iPhonem
Asi není velkým překvapením, že mezi stěžejní změny budou nejspíše patřit ty, které se budou vztahovat ke spekulovanému ohebnému zařízení. iPhone Fold by měl fungovat jako hybrid mezi iPhonem a iPadem, bude však běžet na systému iOS, nikoli na iPadOS, a nebude podporovat aplikace pro iPad. V rozloženém stavu bude mít iPhone rozložení podobné iPadu, které umožňuje multitasking se dvěma aplikacemi vedle sebe. S čím vším ale Apple přijde bude otázkou.
Konečně už by měla dorazit také přepracovaná hlasová asistentka Siri. Jestli se její částečné verze dočkáme ještě v rámci iOS 26.5, nebo až s příchodem verze 27, je prozatím ve hvězdách. Apple spolupracuje s Googlem a plánuje pro některé nové funkce Siri. Apple popsal tři konkrétní způsoby, jakými se Siri díky integraci Apple Intelligence zlepší, a to včetně zohlednění osobního kontextu, schopnosti rozpoznat obsah obrazovky a pochopit, o čem uživatel mluví, a možnosti provádět více úkonů v rámci aplikací i mezi nimi.
Právě prostřednictvím funkce rozpoznání osobního kontextu bude Siri schopna sledovat e-maily, zprávy, soubory, fotografie a další obsah, přičemž se o vás bude stále více učit, aby vám pomohla plnit úkoly a aby měla přehled o tom, co vám bylo zasláno. Díky funkci „Onscreen Awareness“ bude Siri vidět, co se právě zobrazuje na vaší obrazovce, a provádět akce související s tím, na co se právě díváte. Pokud vám někdo pošle SMS s adresou, můžete Siri požádat, aby ji přidala do jeho kontaktní karty. Nebo pokud si prohlížíte fotografii a chcete ji někomu poslat, můžete Siri požádat, aby to za vás udělala.
Díky hlubší integraci s aplikacemi bude Siri schopna vykonávat více činností v rámci jednotlivých aplikací i napříč nimi, a to včetně akcí a úkolů, které s touto osobní asistentkou v současné době nejsou možné. Zatím nemáme úplný přehled o tom, čeho bude Siri schopna. Apple údajně plánuje proměnit Siri v plnohodnotného chatbota, se kterým budou uživatelé moci komunikovat podobně jako s Claudem nebo ChatGPT.
Chatbot Siri bude na systémové úrovni hluboce integrován do operačních systémů giganta z Cupertina a nebude se jednat o samostatnou aplikaci. S iOS 27 by Apple mohl rovněž aktualizovat vzhled Siri. Sice nejsou k dispozici žádné konkrétní informace o tom, co by tato změna mohla obnášet, ale spekulace naznačují, že by firma mohla představit verzi Siri, která bude živější, podobně jako logo Finderu v počítačích Mac. Tato verze Siri by se mohla objevit také na iPhonech a iPadech.
Umělá inteligence kam se podíváš
AI by měla konečně hrát v zařízeních od Applu větší roli. Integrována by měla být například do kalendáře, avšak největší pozornost by vzbudila integrace AI do aplikace Zdraví. Apple již dříve plánoval komplexní předplatné Health+ založené na umělé inteligenci, ale své plány nakonec pozastavil. Některé prvky, které Apple zamýšlel zavést, by se přesto mohly objevit v systému iOS 27, i když zatím není jasné, co přesně by to mělo být. Služba Health+ měla údajně poskytovat zdravotní doporučení v aplikaci Zdraví, včetně podrobných zdravotních přehledů, videí vysvětlujících zdravotní stavy a tipů pro zdravý životní styl.
Apple rovněž pracuje na několika nových funkcích pro iPhone využívajících satelitní připojení a je možné, že některé z nich budou představeny již v roce 2027. Časový harmonogram těchto vylepšení však není jasný a je třeba počkat na informace od společnosti Globalstar, která je partnerem Apple v oblasti satelitních technologií. Dočkat bychom se mohli například satelitní navigace přímo v Apple Maps, posílání fotografií skrze satelitní komunikaci, dostupného API pro vývojáře třetích stran, satelitního internetu přes 5G nebo dokonce připojení k satelitům bez nutnosti výhledu na oblohu.
iOS 27 pravděpodobně přinese vylepšení designu Liquid Glass, který Apple představil v iOS 26. K některým změnám již došlo v aktualizacích iOS 26.1 a iOS 26.2, ale iOS 27 má přinést rozsáhlejší úpravy. Nová verze systému by také měla projít zeštíhlovací kúrou.
Apple se zaměřuje především na vyčištění kódu systému iOS a odstranění všeho zastaralého, což může znamenat aktualizaci aplikací za účelem zvýšení výkonu a přepracování některých stávajících funkcí tak, aby byly efektivnější. Tyto aktualizace kódu by mohly přinést responzivnější a rychlejší verzi systému iOS. Apple se rovněž snaží o zvýšení efektivity, což by se mohlo promítnout do hmatatelného prodloužení výdrže baterie.