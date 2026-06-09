Vivo V70 FE má masivní 7000mAh baterii: otestovali jsme, jak dlouho vydrží a jak rychle se nabíjí

- Novinka v podobě Vivo V70 FE nabízí jednu z nejlepších výdrží na baterii v celém segmentu
- Pomáhá si k tomu novým typem křemíko-uhlíkové baterie a také velmi úsporným čipsetem
- Kromě toho nabízí i solidní 90W nabíjení, se kterým dobijete celý telefon za zhruba 62 minut
Zprvu nenápadný model střední třídy Vivo V70 FE skrývá jedno tajemství. Jde totiž o telefon s nejlepší výdrží ve své cenové třídě. Co víc, vlastně v této disciplíně vyniká i nad rámec své cenovky – na trhu je pouze pár telefonů, které mají lepší výdrž na jedno nabití. Je to dáno zejména kombinací úsporného čipsetu a velmi solidní baterií s kapacitou 7 000 mAh. Jak tedy v oblasti výdrže a nabíjení performuje jeden z nejlepších telefonů na trhu?
Baterie a to další…
Na začátek něco málo ze specifikací, protože na těch stojí a padá výdrž samotného telefonu. Vivo V70 FE disponuje novým typem akumulátoru s křemíko-uhlíkovou anodou, výrobce ji označuje jako „BlueVolt“. Tyto baterie už nasazuje velká většina výrobců, snad všichni s výjimkou Applu a Samsungu. Konkrétně základní model Vivo řady V dostal do vínku baterii s kapacitou 7 000 mAh.
Nové křemíko-uhlíkové (Si/C) baterie
Křemíko-uhlíkové baterie představují novější typ akumulátorů pro smartphony, který dokáže uložit více energie při stejné velikosti článku. Díky tomu mohou mít moderní telefony výrazně vyšší kapacitu baterie bez zbytečně tlustého těla. Výsledkem je delší výdrž, lepší energetická efektivita i podpora rychlejšího nabíjení. Technologie navíc lépe funguje v nízkých teplotách a efektivněji zvládá vysokou zátěž, například při hraní her nebo natáčení videa.
Rekordní výdrž však kromě baterie zajišťuje také AMOLED zobrazovač, který je obecně úspornější než starší LCD panely, protože dokáže „zhasnout“ jednotlivé pixely při zobrazování černé. Opomenout nesmíme ani čipovou sadu MediaTek Dimensity 7360 Turbo, která pracuje se čtyřmi výkonnějšími a čtyřmi úspornějšími jádry, takže umí šikovně přepínat mezi výkonem a úsporou. V jednoduchosti, nemá tolik výkonu jako dražší modely, ale o to je úspornější a zaručí delší výdrž.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 163,70 × 76,20 × 7,59 mm, hmotnost: 200 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Podle oficiálního měření z laboratoří výrobce zvládne baterie Vivo V70 FE na jedno nabití až 43,8 hodiny přehrávání videa na YouTube anebo 13 hodin nepřetržitého hraní náročnějších her. Podmínky testování: „Okolní teplota 25 °C ± 2 °C, počáteční nabití baterie 100 %, použitá síť Wi-Fi (mobilní pro navigaci), jas 150 nitů (obrazovka vypnutá během přehrávání hudby), hlasitost 63 dB (hudba přes Bluetooth sluchátka a ztlumená během zasílání zpráv přes WhatsApp). Skutečná doba používání/pohotovostního režimu se může lišit v závislosti na prostředí nebo jiných faktorech.“
Reálná výdrží potěší
Výdrž v praxi je podobně impozantní jako na papíře. V praxi lze prohlásit, že Vivo V70 FE je minimálně 2denní telefon. Upřímně se ani moc nemusíte snažit, abyste dosáhli na vydrž dvou dnů, naopak je celkem solidní výzva vybít telefon během 24 hodin. Pokud se budete snažit, není složité s telefonem vydržet i 3 dny, například pokud se chystáte na chatu nebo do přírody a nechcete si brát powerbanku.
Při používání lze volně přepínat mezi třemi režimy:
- Vyvážený – pro běžné používání,
- Turbo – tento režim zlepšuje výkon a plynulost telefonu, ale zvyšuje teplotu a spotřebu energie (vhodné pro hraní her nebo maximální multitasking),
- Úsporný – inteligentně řídí frekvence procesoru a grafické karty a omezí tak přenos dat, vizuální efekty, pohyb, zvuk a vibrace.
Ten poslední se doporučuje aktivovat v případě, že vám zbývá posledních 20 % výdrže. K dispozici je ještě Super úsporný režim, který známe i od jiných výrobců – v jednoduchosti vám umožní používat jen některé aplikace, ale zato prodlouží reálnou výdrž o zhruba 5–10 hodin. Musíte však počítat s deaktivovanou GPS, Bluetooth, nižší obnovovací frekvencí a podobně. Zajímavou funkcí je nouzové volání – tedy i poté, co se vám telefon vybije pod 5 % a už je opravdu hodně „vyšťavený“, stále můžete provést několik telefonátů, například vašim blízkým nebo na tíšnovou linku.
Dobití za hodinu
Neméně důležitým prvkem celkové výdrže telefonu je rychlost nabíjení. Akumulátor u V70 FE podporuje až 90W nabíjení FlashCharge. Nabíječku v balení nenajdete, můžete si buď přikoupit originální za 600 korun, případně použít ten, co už máte doma. Celkové dobití zabere zhruba 62 minut, nicméně už za čtvrt hodiny dosáhnete na 30 % a za 30 minut dobijete baterii na polovinu.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|10 %
|20 %
|30 %
|40 %
|50 %
|60 %
|70 %
|80 %
|90 %
|100 %
|Čas
|4 minuty
|10 minut
|17 minut
|24 minut
|31 minut
|38 minut
|44 minut
|51 minut
|57 minut
|62 minut
Zapomenout bychom neměli ani na speciální funkci bypass nabíjení. Ta minimalizuje zahřívání při nabíjení díky tomu, že koncentruje výkon primárně na dobíjení. Výhodou je – podle výrobce – prodloužená dlouhodobá kondice baterie, navíc telefon negeneruje zbytečné teplo i v případě, že jej během nabíjení aktivně používáte.
Cena Vivo V70 FE
Model V70 FE původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/256 GB s oficiální maloobchodní cenou 9 990 Kč, set s příslušenstvím pak vyšel o tisícovku dráž. Avšak nyní je v rámci speciální akce u vybraných prodejců k dispozici za 9 990 Kč i verze s bonusovým příslušenstvím (nabíječka a sluchátka). Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun a 500korunový cashback, takže vás telefon vyjde na necelých 8 500 korun.