Apple chystá velký úklid v iOS 27, zaměří se na tři klíčové oblasti

- S novou verzí iOS se má Apple odhodlat také k „velkému úklidu“
- Ten se má týkat například starých kusů kódu či špatně optimalizovaných aplikací
- Výsledkem má být mimo jiné i lepší výdrž na baterii
S příchodem každé velké aktualizace mobilního systému přichází řada pozitiv, ale občas i nějaká ta negativa. Minimálně v rámci iOS se uživatelé musí vždy dočasně smířit s nižší výdrží na jedno nabití, než se situace srovná. V rámci chystané verze iOS 27 by ale majitelé iPhonů měli mít o jeden důvod k radosti více, alespoň podle informací uznávaného Marka Gurmana z agentury Bloomberg. Dle něj se gigant z Cupertina snaží „učesat“ svůj kód, aktualizovat starší aplikace a vylepšit Liquid Glass.
Nový systém, lepší výdrž baterie
Výsledkem by poté měla být lepší výdrž na baterii, což jistě ocení každý majitel iPhonu. Již dříve bylo oznámeno, že iOS 27 se bude zaměřovat především na zlepšení výkonu a stability. Nové informace však obsahují tři klíčové podrobnosti o tom, jak toho Apple hodlá dosáhnout. Konkrétně se má zaměřit na odstranění starších a již nepotřebných kusů kódu, vylepšit interface systému s pomocí malých zásahů a vylepšit všechny své starší aplikace, aby v nové verzi systému fungovaly lépe a úsporněji.
Ve svém newsletteru PowerOn Gurman popisuje iOS jako „chaos pod pokličkou“. Možná není daleko od pravdy – pokud jste v posledních letech používali jakýkoli software od Applu, určitě jste si všimli nárůstu chyb, občasného slabšího výkonu a kratší výdrže baterie. Kvalita softwaru bývala jednou z jeho silných stránek Applu, takže nedávný pokles je přinejmenším zklamáním.
„Společnost doufá, že změny v základním kódu povedou ke zvýšení efektivity, což uživatelům přinese šetrnější zacházení s energií baterie. Pokud Apple skutečně tyto vylepšení realizuje, není jasné, zda bude tyto změny aktivně propagovat, nebo zda si je nechá pro sebe a nechá z nich uživatele nevědomky těžit,“ uvádí Gurman. V neposlední řadě se Apple také zaměřuje na vylepšení svých funkcí umělé inteligence v iOS 27. Nedávno Bloomberg zmínil, že některé z klíčových slibů Applu ohledně Siri, které byly učiněny na WWDC 2024, budou odloženy až na iOS 27. S čím se Apple v rámci iOS 27 vytasí se dozvíme pravděpodobně v červnu.