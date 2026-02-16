Bude to nejlevnější MacBook v historii, přesto nabídne skvělou výbavu i hliníkové šasi

- Důvěryhodný insider Gurman potvrzuje očekávané informace o chystaném levnějším MacBooku
- Dostane hliníkové šasi, barvy ve stylu iMacu a displej s úhlopříčkou trochu pod 13″
- Dorazit by měl přitom už zkraje března, doprovodí výkonnější MacBook Pro & Air
Apple podle nejnovějších informací připravuje jeden z nejzajímavějších Maců posledních let. Už na jaře by měl dorazit zcela nový, cenově dostupný MacBook, který by se mohl prodávat výrazně pod hranicí 1 000 dolarů, respektive 28 tisíc korun. Několik nových informací s ohledem na design nebo předpokládané datum představení přinesl v nejnovějším vydání newsletteru Power On insider Mark Gurman.
Hliník zůstává, plast se nekoná
Novinka s interním označením J700 má cílit především na studenty a firemní zákazníky. Aby Apple stlačil cenu, sáhne k několika kompromisům. Nejzásadnější změnou má být nasazení čipu z iPhonu (konkrétně by mělo jít o čip A18 nebo A19) místo procesoru řady M, který dnes pohání MacBook Air i MacBook Pro, nebo třeba většinu iPadů. Další úspora se projeví na displeji – ten má mít úhlopříčku lehce pod 13″, tedy o něco méně než současný MacBook Air.
Apple’s incoming low-cost MacBook will be made from a new aluminum manufacturing process and come in a slew of fun colors. Here’s what to expect: https://t.co/Lx1D9gGyoJ
— Mark Gurman (@markgurman) February 15, 2026
Jedna věc se ale měnit nebude: konstrukce. I tento model má nabídnout hliníkové šasi, nikoliv plastové tělo, jak by se u levnějšího zařízení mohlo čekat. Apple si měl dokonce vyvinout nový výrobní proces, který umožní hliníkové skořepiny vyrábět rychleji a levněji než u současných notebooků. Výsledkem má být nižší cena bez zásadního dopadu na prémiový pocit z konstrukce.
„Navzdory nižší ceně se nejedná o plast. Aby Apple mohl i nadále používat tento prémiový materiál, vyvinul nový výrobní proces, který umožňuje rychlejší výrobu krytů. Tato technika je navržena tak, aby byla rychlejší a nákladově efektivnější než ta, která se používá u současných notebooků Apple. […] Apple bude tento počítač prodávat studentům a firemním uživatelům a nabídne jej v hravých barvách, které překračují tlumené tóny MacBooku Air a MacBooku Pro,“ tvrdí Gurman.
MacBook ve veselých barvách
Apple chce novinku odlišit také designem. Zatímco současné modely MacBook Air a MacBook Pro se drží spíše tlumených odstínů, chystaný MacBook má přijít v hravějších barvách. Testovány byly například světle žlutá, světle zelená, modrá nebo růžová. Chybět by neměla ani klasická stříbrná a tmavě šedá varianta. Barevně tak může nový „levný MacBook“ připomínat iMac.
Apple is expected to launch a new, low-cost MacBook very soon with an iPhone chip and fun color options
It could be priced as low as $599 😳 pic.twitter.com/zAjxmhK7Qx
— Apple Hub (@theapplehub) February 11, 2026
Není jisté, že se všechny testované barvy dostanou do finální nabídky, ale je zřejmé, že Apple chce oslovit mladší publikum a nabídnout alternativu k usedlejším profesionálním modelům.
Představení už v březnu?
Podle Gurmana by se nový MacBook mohl představit už v březnu. Apple údajně připravuje jarní akci, na které by kromě tohoto modelu mohl ukázat i další novinky. V dohledné době se očekává také aktualizace MacBooků Pro (modely s M5 Pro a M5 Max) a MacBooků Air (konečně přechod na M5), stejně jako nový Mac Studio. Na podzim pak mají dorazit nové generace iMacu a Macu mini.
Apple zároveň chystá i nové iPady – aktualizace základního modelu a iPadu Air jsou údajně na spadnutí. U nich dle Gurmanových informací nelze očekávat žádné zásadní vylepšení stran designu, dojde vlastně k jediné inovaci: iPad přejde na čip A18, výkonnější model iPad Air nejnovější generace adoptuje čipovou sadu M4.
Zatímco u prvního zmíněného modelu jde o klíčový prvek, protože díky němu obdrží podporu sady Apple Intelligence, u iPadu Air jde o klasický prvek mezigeneračního upgradu. V průběhu roku by pak mohl dorazit i přepracovaný iPad mini s OLED displejem. Pokud se informace potvrdí, letošní rok bude pro fanoušky Applu mimořádně nabitý. Největší pozornost ale může paradoxně vzbudit právě nejlevnější Mac v nabídce.