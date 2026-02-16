TOPlist

Bude to nejlevnější MacBook v historii, přesto nabídne skvělou výbavu i hliníkové šasi

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 2. 7:00
0
Apple MacBook pro rok 2026
  • Důvěryhodný insider Gurman potvrzuje očekávané informace o chystaném levnějším MacBooku
  • Dostane hliníkové šasi, barvy ve stylu iMacu a displej s úhlopříčkou trochu pod 13″
  • Dorazit by měl přitom už zkraje března, doprovodí výkonnější MacBook Pro & Air

Apple podle nejnovějších informací připravuje jeden z nejzajímavějších Maců posledních let. Už na jaře by měl dorazit zcela nový, cenově dostupný MacBook, který by se mohl prodávat výrazně pod hranicí 1 000 dolarů, respektive 28 tisíc korun. Několik nových informací s ohledem na design nebo předpokládané datum představení přinesl v nejnovějším vydání newsletteru Power On insider Mark Gurman.

Hliník zůstává, plast se nekoná

Novinka s interním označením J700 má cílit především na studenty a firemní zákazníky. Aby Apple stlačil cenu, sáhne k několika kompromisům. Nejzásadnější změnou má být nasazení čipu z iPhonu (konkrétně by mělo jít o čip A18 nebo A19) místo procesoru řady M, který dnes pohání MacBook Air i MacBook Pro, nebo třeba většinu iPadů. Další úspora se projeví na displeji – ten má mít úhlopříčku lehce pod 13″, tedy o něco méně než současný MacBook Air.

Jedna věc se ale měnit nebude: konstrukce. I tento model má nabídnout hliníkové šasi, nikoliv plastové tělo, jak by se u levnějšího zařízení mohlo čekat. Apple si měl dokonce vyvinout nový výrobní proces, který umožní hliníkové skořepiny vyrábět rychleji a levněji než u současných notebooků. Výsledkem má být nižší cena bez zásadního dopadu na prémiový pocit z konstrukce.

„Navzdory nižší ceně se nejedná o plast. Aby Apple mohl i nadále používat tento prémiový materiál, vyvinul nový výrobní proces, který umožňuje rychlejší výrobu krytů. Tato technika je navržena tak, aby byla rychlejší a nákladově efektivnější než ta, která se používá u současných notebooků Apple. […] Apple bude tento počítač prodávat studentům a firemním uživatelům a nabídne jej v hravých barvách, které překračují tlumené tóny MacBooku Air a MacBooku Pro,“ tvrdí Gurman.

MacBook ve veselých barvách

Apple chce novinku odlišit také designem. Zatímco současné modely MacBook Air a MacBook Pro se drží spíše tlumených odstínů, chystaný MacBook má přijít v hravějších barvách. Testovány byly například světle žlutá, světle zelená, modrá nebo růžová. Chybět by neměla ani klasická stříbrná a tmavě šedá varianta. Barevně tak může nový „levný MacBook“ připomínat iMac.

Není jisté, že se všechny testované barvy dostanou do finální nabídky, ale je zřejmé, že Apple chce oslovit mladší publikum a nabídnout alternativu k usedlejším profesionálním modelům.

Představení už v březnu?

Podle Gurmana by se nový MacBook mohl představit už v březnu. Apple údajně připravuje jarní akci, na které by kromě tohoto modelu mohl ukázat i další novinky. V dohledné době se očekává také aktualizace MacBooků Pro (modely s M5 Pro a M5 Max) a MacBooků Air (konečně přechod na M5), stejně jako nový Mac Studio. Na podzim pak mají dorazit nové generace iMacu a Macu mini.



Apple iPhone 17e, koncept



Nepřehlédněte

Apple chystá velké jaro. Do pár týdnů dorazí iPhone 17e, nové iPady i levnější MacBook

Apple zároveň chystá i nové iPady – aktualizace základního modelu a iPadu Air jsou údajně na spadnutí. U nich dle Gurmanových informací nelze očekávat žádné zásadní vylepšení stran designu, dojde vlastně k jediné inovaci: iPad přejde na čip A18, výkonnější model iPad Air nejnovější generace adoptuje čipovou sadu M4.

Zatímco u prvního zmíněného modelu jde o klíčový prvek, protože díky němu obdrží podporu sady Apple Intelligence, u iPadu Air jde o klasický prvek mezigeneračního upgradu. V průběhu roku by pak mohl dorazit i přepracovaný iPad mini s OLED displejem. Pokud se informace potvrdí, letošní rok bude pro fanoušky Applu mimořádně nabitý. Největší pozornost ale může paradoxně vzbudit právě nejlevnější Mac v nabídce.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Velikost aktualizace: 61 terabajtů! Takhle velký update aplikace od Xiaomi nikdo nečekal
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 9:00
0
Bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip 2 s otevřenou konstrukcí
Vyhlášení valentýnské soutěže: sluchátka Huawei FreeClip 2 získává…
Redakce
Redakce Redakce 8:00
1
Koncept iPhonu Flip
Nejdřív Fold, potom Flip. Apple údajně testuje véčkový iPhone
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:00
0
Ilustrace AI která rozdává funkce zadarmo
Zatímco ChatGPT zavádí reklamy, Anthropic dává oblíbené funkce Claude úplně zadarmo
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:00
0

Kapitoly článku