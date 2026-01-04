TOPlist

Když Air není dost levný: Low-cost MacBook dorazí brzy, útočit má nízkou cenou

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 1. 15:00
1
Apple MacBook pro rok 2026
  • Očekávání jdou do finále, levnější MacBook má Apple představit už za pár měsíců
  • Premiéra se podle nové zprávy agentury TrendForce uskuteční hned na jaře

S novým rokem se pojí očekávané novinky v portfoliu amerického výrobce Apple. Tím spíš, že některé z nich dorazí už velmi brzy, konkrétně zkraje kalendářního jara. V čase, kdy Apple obvykle představuje nový MacBook Air, totiž dorazí minimálně ještě jeden přenosný počítač, který potěší cenově orientované fanoušky značky.

MacBook s A18 Pro dorazí brzy

Už od poloviny loňského roku se hojně spekuluje o novém levnějším notebooku s logem nakousnutého jablka, který zvládne cenu smrsknout ještě pod úroveň 28–30 tisíc korun díky využití procesoru s iPhonu. Novinka ponese buď jednoduchý název „MacBook“, spekuluje se však také o označení „MacBook e“. To by mohlo implikovat filosofii „dostupná prémiovost“, kterou Apple nastavil u iPhonu 16e.

Tento počítač by měl nabízet 12,9″ obrazovku, nepůjde tedy nutně o menší zařízení než je MacBook Air. V každém případě ale bude výkonnostně úspornější, nabídne totiž čipset A18 Pro (6 jader CPU i GPU a 16jádrový Neural Engine) z iPhonu 16 Pro namísto desktopovým čipů Apple M, v doprovodu 8 GB RAM. Kvůli tomu budou muset zájemci počítat také se standardním USB-C, namísto výkonnějších portů Thunderbolt.

Konečně barevný laptop

Mark Gurman i čínský insider Ming-Chi Kuo v minulosti informovali o tom, že k dispozici bude velkorysá paleta barev: modrá, růžová, žlutá a stříbrná, tedy podobně jako u stolních All-in-One počítačů iMac. Dříve se hovořilo o plastovém šasi, podle všeho ale Apple nasadí klasický letecký hliník.



Koncept ohebného zařízení od společnosti Apple



Nepřehlédněte

Apple v roce 2026: na těchto 5 novinek se dobře připravte

Analytická společnost TrendForce ve své nejnovější zprávě přibližuje datum představení tohoto levnějšího MacBooku. „Apple plánuje uvést na trh 12,9″ model na jaře 2026, s fokusem na segment nižší a střední třídy,“ uvádí zpráva a dodává: „Ačkoli načasování není ideální, pokračující zefektivňování dodavatelského řetězce, úspory z rozsahu a konkurenceschopné ceny by měly tomuto produktu pomoci přilákat kupující, zvýšit penetraci trhu a udržet výkonnost dodávek.“

