Když Air není dost levný: Low-cost MacBook dorazí brzy, útočit má nízkou cenou

- Očekávání jdou do finále, levnější MacBook má Apple představit už za pár měsíců
- Premiéra se podle nové zprávy agentury TrendForce uskuteční hned na jaře
S novým rokem se pojí očekávané novinky v portfoliu amerického výrobce Apple. Tím spíš, že některé z nich dorazí už velmi brzy, konkrétně zkraje kalendářního jara. V čase, kdy Apple obvykle představuje nový MacBook Air, totiž dorazí minimálně ještě jeden přenosný počítač, který potěší cenově orientované fanoušky značky.
MacBook s A18 Pro dorazí brzy
Už od poloviny loňského roku se hojně spekuluje o novém levnějším notebooku s logem nakousnutého jablka, který zvládne cenu smrsknout ještě pod úroveň 28–30 tisíc korun díky využití procesoru s iPhonu. Novinka ponese buď jednoduchý název „MacBook“, spekuluje se však také o označení „MacBook e“. To by mohlo implikovat filosofii „dostupná prémiovost“, kterou Apple nastavil u iPhonu 16e.
🚨Apple’s Low-Cost MacBook Arriving in 2026!
Apple is reportedly planning to launch a 12.9-inch low-cost MacBook in spring 2026 (March–May), targeting the entry-to-mid-range laptop segment, according to TrendForce.
Supply chain efficiencies and competitive pricing could help… pic.twitter.com/RcZkqUesL3
— Aakash Gour (@AakashGourX) January 3, 2026
Tento počítač by měl nabízet 12,9″ obrazovku, nepůjde tedy nutně o menší zařízení než je MacBook Air. V každém případě ale bude výkonnostně úspornější, nabídne totiž čipset A18 Pro (6 jader CPU i GPU a 16jádrový Neural Engine) z iPhonu 16 Pro namísto desktopovým čipů Apple M, v doprovodu 8 GB RAM. Kvůli tomu budou muset zájemci počítat také se standardním USB-C, namísto výkonnějších portů Thunderbolt.
Konečně barevný laptop
Mark Gurman i čínský insider Ming-Chi Kuo v minulosti informovali o tom, že k dispozici bude velkorysá paleta barev: modrá, růžová, žlutá a stříbrná, tedy podobně jako u stolních All-in-One počítačů iMac. Dříve se hovořilo o plastovém šasi, podle všeho ale Apple nasadí klasický letecký hliník.
Analytická společnost TrendForce ve své nejnovější zprávě přibližuje datum představení tohoto levnějšího MacBooku. „Apple plánuje uvést na trh 12,9″ model na jaře 2026, s fokusem na segment nižší a střední třídy,“ uvádí zpráva a dodává: „Ačkoli načasování není ideální, pokračující zefektivňování dodavatelského řetězce, úspory z rozsahu a konkurenceschopné ceny by měly tomuto produktu pomoci přilákat kupující, zvýšit penetraci trhu a udržet výkonnost dodávek.“