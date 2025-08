Průhledný Liquid Glass na stařičkém iMacu G4? Výsledek vypadá úchvatně

Apple umí vyrábět nejen kvalitní software, ale i prvotřídní hardware, a to nejen z hlediska parametrů, ale také co se týče designu. V minulosti jste si počítače s nakousnutým jablíčkem ve znaku nejenže nespletli s žádným jiným, ale poznali jste jej hned na první pohled z velké dálky. Kupříkladu takový iMac G3 patří mezi naprosté klasiky, kterou svého času chtěl mít doma prakticky každý. Jinak tomu nebylo ani v případě iMacu G4, který svým vzhledem nepůsobí zastarale ani nyní. A s příchodem nového designového jazyka Liquid Glass působí aktuálněji, než kdy předtím.

Spojení moderního a dřívějšího nedalo spát ani Colbymu Sheetsi, který svůj počítač od Applu z roku 2002 vylepšil o moderní hardware. Konkrétně do počítače schoval Mac mini s procesorem M1, přičemž displej se současným hardwarem propojil skrze Thunderbolt. Nyní na tento svůj pokus nainstaloval i beta verzi macOS 26, čímž se mu naskytla příležitost otestovat na tomto „retro“ počítači moderní systém, který působí, jako by byl stvořen právě pro něj.

„Opravdu se mi líbí, jak pěkně vypadá Liquid Glass, když přenesete okno za dok! Dejte mi vědět, pokud byste chtěli vidět nějaké konkrétní aplikace,“ uvedl ve svém příspěvku na sociální síti X, kde se pochlubil také několika fotografiemi a videozáznamy. Nutno podotknout, že pro každého fanouška Applu a designu obecně se jedná o zajímavý pohled, který rozhodně stojí za to.

Pretty good from everything I’ve tried. I really love how nice the Liquid Glass looks when you bring the window behind the dock! Let me know if there’s any specific apps you’d like to see 😄 pic.twitter.com/V8mOi6s6Kd

