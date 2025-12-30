Apple v roce 2026: na těchto 5 novinek se dobře připravte

- Apple čeká velký rok, plný změn a nových produktů
- Nad všemi má jednoznačně vyčnívat skládací iPhone
- Dorazí ale i přepracovaný MacBook Pro či chytrý displej HomePad
Rok 2026 bude pro společnost Apple dost možná přelomovým, a to z mnoha důvodů. Plánuje vstoupit do nových segmentů trhu, několik jejích klíčových produktů zažije v tomto roce masivní redesign a na co čeká možná nejvíce z vás – konečně by měl dorazit netrpělivě vyhlížený skládací iPhone. Tady je 5 nových produktů, které Apple velmi pravděpodobně v roce 2026 představí a bude se o nich mluvit ještě dlouho potom.
Nový Studio Display
Apple je známý vysokou kvalitou svých displejů, které pro něj vyrábí nejčastěji korejský Samsung. V roce 2019 přinesl svůj první samostatný monitor Pro Display XDR, o tři roky později následoval veleoblíbený Studio Display, který byl cenově výrazně dostupnější a cílil tak na běžnější zákazníky.
Zkraje příštího roku by měla americká firma přinést nástupce, nový Studio Display. O něm víme pouze to, že nabídne nejspíš znovu 27″ úhlopříčku s 5K rozlišením, volitelnou nanotexturu, nový zobrazovač typu miniLED a také mírně výkonnější čipset A19 Pro. Cenově by se novinka měla pohybovat znovu kolem 40 tisíc korun.
Levnější MacBook
Ozývají se hlasy, že na stejné konferenci, kde Apple uvede nový Studio Display, dojde k představení také nového MacBooku. Nepůjde ani o MacBook Air, ani o dražší model Pro. Vlastně by mělo jít o staro-nový segment úplně základního jablečného laptopu, který bude mít největší výhodu v nižší cenovce. Základní MacBook Air s 16GB jednotné paměti a čipem M4 pořídíte za 28 tisíc korun, nový MacBook by měl cenu srazit na 20–23 tisíc korun.
Co nabídne? Rozměry jako model Air, stejně tak přinese i 13″ úhlopříčku LCD displeje, hlavní rozdíl ale bude ve výkonnostní jednotce. Nebude jej pohánět čip Apple M, nýbrž slabší čipset A18 Pro či A19 Pro, který pohání iPhony. Apple díky tomu využije již vyrobené kusy křemíku a přiláká nové zákazníky, kteří se spokojí s méně výkonným notebookem.
Chytrý displej HomePad
Tady se pohybujeme na tenkém ledě. Tento produkt totiž Apple dle několika zaručených zpráv měl představit již v letošním roce, osud tomu tak ale nechtěl. O co jde? Chytrý 7″ displej s možností umístění na stěnu či na rovný povrch, který bude mít jediný účel – centrála pro ovládání chytré domácnosti. Vývojáři Applu pro tyto účely prý navrhli celé nové prostředí homeOS.
Podle několika zdrojů jde však o mezistupeň pro vstup do segmentu domácích robotů. Finálním produktem by měl být v dohledné době pohyblivý robůtek, který bude osazen tímto chytrým displejem. Kromě přehledného ovládání chytré domácnosti bude podporovat i FaceTime díky integrované kameře, pochopitelně dotykové ovládání a budete přes něj moci sledovat obsah streamovacích služeb.
Skládací iPhone
Apple s opravdu velkou měrou pravděpodobnosti představí v roce 2026 svůj první iPhone se skládací konstrukcí a flexibilním displejem. Se 7letým zpožděním tak dožene pionýry tohoto segmentu – Samsung a Huawei. Konstrukčně půjde o tzv. fold, tedy větší typ telefonu, který se rozloží do velikosti menšího tabletu.
Bude mít 7,8″ vnitřní displej a 5,5″ vnější displej, což ho řadí mezi menší skládací zařízení. Apple se údajně také velmi soustředí na to, aby zařízení nemělo žádné záhyby na displeji, což je něco, čemu se zatím nedokázal stoprocentně vyhnout ani lídr trhu, korejský Samsung. Jinak by měla skládačka značně vycházet z iPhonu Air, včetně slabší fotosestavy oproti modelům Pro a Pro Max. Pokud jde o cenu, ta by měla být zhruba 2 tisíce dolarů, tedy asi 50–55 tisíc korun. Holt, levné to nečekal asi nikdo, že…
MacBook Pro v novém
iPhone by měl dorazit zkraje podzimu, nejspíš v září. O měsíc až měsíc a půl dorazí nový čip M6 a s ním i nová, řádně přepracovaná generace jednoho z nejlepších pracovních notebooků na trhu – MacBooku Pro. Ten nabídne upravený design, nejspíš i nové barvy a především poprvé v historii dostane počítač s logem Apple panel typu OLED. S tím je navíc spojena ještě jedna extra funkce, protože tento OLED panel bude dotykový. Zní to neuvěřitelně, ale potvrdilo to hned několik velkých insiderů na scéně.