TOPlist

Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 12. 13:35
0
Skládací iPhone Fold, ilustrační
  • Skládací iPhone adoptuje design iPhonu Air, ale trochu jinak, než se očekávalo
  • I při složeném stavu bude celkem hodně široký, dokonce více než iPhone 17 Pro Max
  • Koncepčně tak bude připomínat spíše první Pixel Fold od Googlu

Americký Apple by měl v roce 2026 vstoupit do segmentu skládacích telefonů, jako jeden z posledních velkých výrobců. Příchod skládacího iPhonu Fold (nepotvrzený název) se začal o to více skloňovat s příchodem tenkého iPhonu Air. První rendery a CAD nákresy sice poukazují na podobný design jako iPhone Air, skládačka ale může slušně překvapit hlavně svými rozměry a koncepčním rozvržením.

Vizualizace možné podoby chystaného iPhonu Fold
Vizualizace možné podoby chystaného iPhonu Fold

Design skládacího iPhonu

Nákresy, které údajně unikly od výrobce příslušenství, sdílel německý web iphone-ticker.de. Z grafiky je patrné, že „iPhone Fold“ adaptuje design iPhonu Air, tedy že přinese široký panel na zádech, tentokrát však se dvěma fotoaparáty. Zároveň by neměl chybět sklokeramický kontrastní prvek zad, což naznačuje, že skládačka by mohla být celokovová podobně jako iPhone 17 Pro Max.

Největším překvapením jsou však rozměry. „Ve složeném stavu má skládací iPhone šířku 83,8 milimetru, výšku 120,6 milimetru a tloušťku 9,6 milimetru, což znamená, že je o něco širší, ale ne tak vysoký jako současné modely iPhone. Malý displej by tak měl úhlopříčku 139,4 milimetrů (5,5″) a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů,“ uvádí iphone-ticker.

Rozměry iPhone Fold vs. konkurence

  • iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený) / 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
  • Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený) / 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
  • Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený) / 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený) / 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)

Široký tolik, že nahradí iPad mini

Ze samotných CAD je zřejmé, že iPhone Fold by mohl připomínat spíše skládačky Google Pixel či Oppo, než třeba Samsung Galaxy Z Fold 7, který ve složeném stavu připomíná klasický smartphone a v rozloženém pak menší tablet. Vnitřní obrazovka by měla disponovat úhlopříčkou 7,76″, což je úhlopříčka bezmála iPadu mini, který pracuje s displejem o velikosti 8,3″ úhlopříčně.



Pravděpodobná podoba ohebného iPhonu od Applu



Nepřehlédněte

Skládací iPhone asi nebude revoluční. Ale může způsobit revoluci

Velmi specifický údajný form faktor iPhonu Fold – tělo bude i ve složeném stavu širší než největší iPhone 17 Pro Max – ale zamotal zájemcům hlavu. Očekávalo se, že iPhone Fold bude připomínat špičky v oboru, jako je Samsung nebo Honor. Pokud se tento únik příští rok v září vyplní, půjde o něco trochu jiného, než všichni čekali.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Project Misriah
Parádní modifikace přetvořila Counter-Strike 2 na Halo 3. Proti tvůrcům ale tvrdě zakročil Microsoft
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
1
Jak dobře znáte Honor? Otestujte se v kvízu pro skutečné fanoušky
Jak dobře znáte Honor? Otestujte se v kvízu pro skutečné fanoušky
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 9:00
6
Screenshot ze hry Divinity Original Sin
Šéf Larianu po oznámení Divinity uklidňuje hráče: AI nám pomáhá, ale lidi nahrazovat nebudeme
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 6:30
0
Hollow Knight Silksong dostane bezplatné rozšíření Sea of Sorrow
Vánoční překvapení! Nejlepší indie hra roku dostane zdarma masivní rozšíření
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:15
1

Kapitoly článku