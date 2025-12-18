Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného

- Skládací iPhone adoptuje design iPhonu Air, ale trochu jinak, než se očekávalo
- I při složeném stavu bude celkem hodně široký, dokonce více než iPhone 17 Pro Max
- Koncepčně tak bude připomínat spíše první Pixel Fold od Googlu
Americký Apple by měl v roce 2026 vstoupit do segmentu skládacích telefonů, jako jeden z posledních velkých výrobců. Příchod skládacího iPhonu Fold (nepotvrzený název) se začal o to více skloňovat s příchodem tenkého iPhonu Air. První rendery a CAD nákresy sice poukazují na podobný design jako iPhone Air, skládačka ale může slušně překvapit hlavně svými rozměry a koncepčním rozvržením.
Design skládacího iPhonu
Nákresy, které údajně unikly od výrobce příslušenství, sdílel německý web iphone-ticker.de. Z grafiky je patrné, že „iPhone Fold“ adaptuje design iPhonu Air, tedy že přinese široký panel na zádech, tentokrát však se dvěma fotoaparáty. Zároveň by neměl chybět sklokeramický kontrastní prvek zad, což naznačuje, že skládačka by mohla být celokovová podobně jako iPhone 17 Pro Max.
Největším překvapením jsou však rozměry. „Ve složeném stavu má skládací iPhone šířku 83,8 milimetru, výšku 120,6 milimetru a tloušťku 9,6 milimetru, což znamená, že je o něco širší, ale ne tak vysoký jako současné modely iPhone. Malý displej by tak měl úhlopříčku 139,4 milimetrů (5,5″) a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů,“ uvádí iphone-ticker.
Rozměry iPhone Fold vs. konkurence
- iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený) / 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
- Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený) / 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
- Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený) / 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený) / 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)
Široký tolik, že nahradí iPad mini
Ze samotných CAD je zřejmé, že iPhone Fold by mohl připomínat spíše skládačky Google Pixel či Oppo, než třeba Samsung Galaxy Z Fold 7, který ve složeném stavu připomíná klasický smartphone a v rozloženém pak menší tablet. Vnitřní obrazovka by měla disponovat úhlopříčkou 7,76″, což je úhlopříčka bezmála iPadu mini, který pracuje s displejem o velikosti 8,3″ úhlopříčně.
Velmi specifický údajný form faktor iPhonu Fold – tělo bude i ve složeném stavu širší než největší iPhone 17 Pro Max – ale zamotal zájemcům hlavu. Očekávalo se, že iPhone Fold bude připomínat špičky v oboru, jako je Samsung nebo Honor. Pokud se tento únik příští rok v září vyplní, půjde o něco trochu jiného, než všichni čekali.