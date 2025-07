Skládací iPhone asi nebude revoluční. Ale může způsobit revoluci

Skládací iPhone se blíží, dorazit by měl příští rok

V segmentu nebude první, ani nemá moc šancí přinést „něco nového“

Přesto by jej mohl využít k masové propagaci už skoro 7letého trendu

Skládací iPhone. Pro spoustu zákazníků jde o snové zařízení, pro Apple a jeho akcionáře jde o nutnost, ale také velký zlom v tom, jak výrobce nahlíží na převratné technologie. Vůbec poprvé totiž Apple plánuje vstoupit do segmentu, který už je zajetý, ve kterém o parník kralují jiné firmy. Ale přesto, že iPhone s flexibilním ohebným displejem nejspíš nebude kdovíjak převratný, může v segmentu způsobit zemětřesení.

Apple: vždy první, tentokrát poslední

Americká společnost byla ve své historii mnohokrát tzv. trendsetterm, udávala trend. Jako první přinesla komfortně ovladatelný mobilní telefon s dotykovým displejem, dávno předtím způsobila revoluci v odvětví přenosných hudebních přehrávačů. Srovnatelnou revoluci pak přinesl první iPad, první AirPody nebo nultá generace hodinek Apple Watch.

Apple povětšinou nebyl první, kdo s něčím takovým přišel. Ale jeho produkt dorazil hned na začátku a prakticky vždy přehodil výhybku tak, že všichni ostatní jej následovali. Před Apple Watch už tu byly chytré hodinky, před AirPody jsme měli bezdrátová sluchátka a dávno před prvním iPadem vznikla myšlenka na tablet. Všechny tyto produkty ale ukázaly ideální tvář a koncepci, která fungovala; a ostatní z ní více či méně transparentně vycházely.

Současná situace je ale diametrálně jiná. Apple plánuje vstoupit do segmentu, který už příští rok odkroutí 7 let. Všichni jeho hlavní konkurenti – Samsung, Xiaomi, Huawei, Google – už jsou na trhu aktivní. Navíc bylo vyzkoušeno spoustu trendů: od klasických foldů, po véčkové flipy, troj, respektive dvoj-rozkládací telefony a podobně.

Skládací iPhone s křížkem po funuse?

Apple do tohoto segmentu nemůže přijít, jak má ve zvyku. Neexistuje způsob, jak by tak zaběhnutý segment překopal zcela revolučním zařízením, protože manévrovací plocha je velmi malá. Spíše se očekává, že skládací iPhone si vybere koncepci jednoho z konkurentů – možná bude menší a čtvercový jako Pixel Fold, nebo bude mít venkovní displej s konvenční úhlopříčkou a poměrem stran jako Samsung Galaxy Z Fold.

Na druhou stranu si je Apple vědom, že mezi současnými uživateli iPhonů je celá řada fanoušků skládacích telefonů, kteří ještě nepřeběhli ke konkurenci a kteří čekají na iPhone s touto konstrukcí. Poptávka tu je, a i když to nejspíš nezboří prodejní rekordy, Applu to může významně pomoci a v čase může i přetáhnout část svých ex-uživatelů zpátky do sítě.

Novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg tvrdí, že přestože skládací iPhone nebude od A do Z revoluční, může nabídnout řešení pro některé nedostatky, které se foldů drží od první generace:

Životnost a výdrž kloubu

Odolnost vnitřního ohebného displeje

Ohyb v displeji – Apple se jej chce zcela vyvarovat

Optimalizace softwaru pro skládací telefony

Převratný ne, revoluce možná

Ale je tu ještě jeden aspekt. Skládacímu segmentu kazí trochu renomé chabá globální dostupnost – kromě skládaček Samsung, které jsou k dispozici všem, prakticky všude na světě. Skládací Pixel u nás nekoupíte, Huawei také ne, foldy čínských firem jako Xiaomi, Oppo nebo Vivo rovněž ne. Apple by chtěl toto změnit. Přestože skládací iPhone bude kvůli trendu silně fokusován na Čínu, dočkáme se jej pravděpodobně všude na světě.

Bude to ale stačit? Apple neudělá s ohebným iPhonem díru do světa, nemá jak. Může ale prohloubit trend a spustit jakousi druhou či třetí vlnu zájmu o tento typ zařízení. Apple je totiž mistr v propagaci prémiových zařízení nejen prémiovým zákazníkům. Pěkně to shrnuje ve své reportu pro Bloomberg Mark Gurman:

„Skládací telefon od Applu nakonec revoluci v této kategorii nezpůsobí, alespoň ne hned první den. Ale i tak to bude pro toto odvětví velký okamžik. Díky síle své značky, marketingovému potenciálu a technickým vylepšením by Apple mohl opět proměnit tak trochu nezajímavý produkt v globální hit. Jen to nebude takový inovační průlom, na jaký jsme zvyklí.“

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.