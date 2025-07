Nové gesto pro Apple Watch nebude pro každého. Bude ho podporovat i váš model?

Součástí watchOS 26 je také nové gesto pro práci s notifikacemi

Bohužel se ho nedočkají všechny modely Apple Watch

Kalifornská společnost se jej rozhodla omezit pouze na nejnovější modely

Na vývojářské konferenci Applu WWDC se v letošním roce představovaly novinky v rámci systémů se sjednoceným číselným označením 26, přičemž pozornosti neušla ani nová verze operačního systému pro chytré hodinky Apple Watch s názvem watchOS 26. Ta nepřinesla tolik zásadních vylepšení, jako spíše drobné úpravy. Jednou z větších změn, která mohla méně pozorným divákům ujít, je nové gesto pro ovládání hodinek. Konkrétně se jedná o rychlé otočení zápěstí, které posune notifikaci z displeje do centra oznámení a tím systém vrátí na ciferník.

Starší Apple Watch nedostanou užitečné gesto

Ačkoli se může zdát, že se jedná jen o drobnost, v praxi tuto možnost jistě uvítá takřka každý uživatel chytrých hodinek od Applu. Tedy ne úplně každý, alespoň podle posledních informací o dostupnosti této funkce v rámci portfolia hodinek Apple Watch. Bez omezení ji pochopitelně budou moci využívat majitelé posledních modelů, které podporují gesto dvojitého poklepání prsty, tedy Apple Watch Series 9, Apple Watch 10 a Apple Watch Ultra 2.

Pokud vlastníte některý ze starších modelů Apple Watch, tedy například Series 8 či první generaci Ultra, s novinkou se podle všeho můžete rozloučit. Gigant z Cupertina nikterak nevysvětlil, proč nové gesto nedostanou starší hodinky i přes to, že mají totožné senzory, nicméně pravděpodobně to bude souviset s novým modelem pro strojové učení, který poběží pouze na novějších čipsetech s dostatkem výkonu.

Kdyby Apple chtěl, jistě by našel způsob, jak toto gesto dostat i do starších hodinek, nicméně v tomto případě to vypadá, že si nechce zbytečně komplikovat život a z praktických důvodů toto užitečné gesto do dřívějších modelů neimplementuje. Minimálně u první generace Apple Watch Ultra tato absence určitě zamrzí. Ale třeba si to ještě inženýři Applu rozmyslí.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.