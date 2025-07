Skládačka, na kterou všichni čekají: první ohebný iPhone už pomalu míří do továrny

Samsung finišuje přípravy výrobní linky pro ohebný displej skládacího iPhonu

Ten by měl dorazit už příští rok, Apple si objednal prvních 6–8 milionů displejových panelů

Zatímco největší výrobci smartphonů doslova chrlí skládací telefony každý rok, Apple vyčkává. Podle některých zdrojů už by to však nemělo trvat dlouho a americká firma taktéž skočí do tohoto segmentu. Podle korejských zdrojů už společnost Samsung finišuje výrobu ohebného displejového panelu, který si u ní objednal Apple pro své nadcházející produkty.

Skládací iPhone bude už brzy

Samsung by mohl s klidem prohlásit, že pro výrobu skládacího iPhonu už má „skoro hotovo“. Korejský server ETNews informoval o tom, že Samsung již finišuje výrobní linky ve městě Asan, v provincii Jižní Čchungčchong na západním pobřeží poloostrova. V plném zápřahu by továrna měla mít kapacitu na výrobu 15 milionů ohebných 7″ OLED panelů za rok. Právě tento typ displeje je očekáván u první generace iPhonu s ohebnou konstrukcí.

ETNews: 폴더블 iPhone 디스플레이, 내년 출시에 앞서 생산 시작

– 최초의 폴더블 iPhone 디스플레이는 삼성디스플레이에서 생산되고 있어

Korejský zdroj jde ale ještě o trochu dál. Skládací iPhone, zatím bez jasného obchodního označení, má být představen příští rok v tradičním říjnovém termínu coby „one more thing“ po boku iPhonu 18, 18 Air a 18 Pro (Max). Okamžitě se pak zařadí do portfolia a bude prý dostávat každý rok aktualizovanou verzi, jako klasické, konvenční „placaté“ iPhony.

7palcový displej a cena přes 50 tisíc

Pro příští rok plánuje Apple v první vlně vyrobit údajně 6–8 milionů skládacích iPhonů. Vůbec ale není jasné, zdali zařízení dorazí rovnou na všechny trhy, nebo bude alespoň po nějaký čas exkluzivní pouze pro ty největší, jako je USA, Čína nebo Kanada. Smlouvu o exkluzivní spolupráci měl Apple se Samsungem podepsat na 2 roky, tudíž minimálně první a druhá generace jablečné skládačky ponese displejový panel od tohoto korejského výrobce.

Dle dalších spekulací má mít skládací iPhone poměr vnitřního displeje 4:3, tedy jako iPad. Tloušťka celého zařízení v rozloženém stavu by měla být kolem 4,5 milimetru, tedy velmi podobně jako nový Samsung Galaxy Z Fold 7. Apple prý usilovně řeší i prohlubeň v displeji v místech, kde se panel „láme“. Chce přinést řešení, které zatím nikdo jiný nenabízí. Cenovka tohoto zařízení se může dle mnohých vyšplhat až k 2–2,5 tisícům dolarů, tedy asi 50–70 tisícům korun.

