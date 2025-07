Největší upgrade v historii! Samsung Galaxy Z Fold 7 je neskutečně tenký a královsky vybavený

Tohle se Samsungu povedlo – Galaxy Z Fold 7 přináší největší mezigenerační update v historii

Novinka se pyšní výrazně tenčím a lehčím tělem a většími displeji, n a zádech najdeme 200Mpx fotoaparát z Galaxy S25 Ultra

Ceny na českém trhu startují na 52 999 korunách, v rámci předobjednávek lze získat větší paměť za cenu nižší

Fanoušci ohebných smartphonů od Samsungu se konečně dočkali – korejský gigant před malou chvílí představil již sedmou generaci svých skládaček a tentokráte to opravdu stojí za to. Zatímco v minulých letech byl Samsung kritizován za nedostatek mezigeneračních inovací a zaostávání za čínskou konkurencí, letos Korejci dokázali, že chtějí i nadále dominovat segmentu zařízení s ohebnými displeji.

V tomto článku naleznete naše podrobné první dojmy přímo z New Yorku, kam nás Samsung pozval. Kromě Folda 7 jsme se dočkali odhalení nové generace véčka Galaxy Z Flip 7, odlehčené verze Z Flip 7 FE a chytrých hodinek řady Galaxy Watch 8.

Samsung zúročil roky vývoje!

V případě rodiny Samsung Galaxy Z Fold až do letošní generace platilo, že pokud jste chtěli využívat benefitů většího ohebného displeje, museli jste zároveň tak trochu tolerovat „nudlovitější“ poměr stran u toho vnějšího. Jinými slovy, používání Foldu v zavřeném stavu (v režimu běžného smartphonu) nebylo příliš pohodlné. Loňský Fold 6 mírnou změnou velikosti zobrazovače přinesl určitou úlevu, ale ve srovnání s „bookletovými“ skládačkami, jako je Google Pixel Fold, OnePlus Open, Xiaomi Mix Fold 4 či Oppo Find N5, to stále nebylo ideální.

Právě tyto modely v zavřeném stavu poskytují stejný komfort používání jako běžné telefony. Letos je ale všechno jinak a Samsung konečně dokázal vyrobit zařízení, které má v zavřeném stavu téměř stejnou tloušťku (8,9 mm) jako třeba iPhone 16 Pro (8,25 mm) či Galaxy S25 Ultra (8,2 mm), a především má klasický poměr stran vnějšího displeje (21:9). A navíc je Fold 7 nepatrně lehčí, než zmíněné modely.

Ačkoli byly skládačky od Samsungu vždy špičkové smartphony, přece jen se v posledních letech nevyhnuly kritice. Ta směřovala především k tomu, že notně zpomalil tempo inovací, a že mezigenerační rozdíly začínaly být čím dál tím menší. Nyní je ale všechno jinak. Nutno ale dodat, že si za to Samsung nechá náležitě zaplatit.

Galaxy Z Fold 7: tenčí, lehčí a odolnější

Minulý měsíc Samsung vypustil do světa informaci, že s letošními letními novinkami začne nová kapitola „Ultra“. Očekávali jsme, že toto slovíčko Korejci propašují i do názvu telefonu Galaxy Z Fold 7, ale nestalo se tak – v pojmenování výrobce zůstal konzervativní, namísto toho slibuje ultra tenké a lehké tělo, ultra fotoaparát, ultra výkon nebo ultra AI zážitek. Vezměme to tedy hezky popořadě.

Tělo Galaxy Z Fold 7 je skutečně neskutečně tenké. U čínských konkurentů z posledních let jsme si zvykli na tloušťku pod jedním centimetrem, avšak pro Samsung zjevně nebyla tenká konstrukce důležitá – loňský Galaxy Z Fold 6 měl kupříkladu v pase 12,1 mm. Letos nám ale korejský gigant naservíroval takovou mezigenerační dietu, že většinu konkurence nejen dohnal, ale dokonce i předehnal.

Galaxy Z Fold 7 má v rozevřeném stavu tloušťku 4,2 mm a v zavřeném 8,9 mm. V ruce novinka působí, jako by Samsung přeskočil hned několik generací najednou. Přispívá k tomu i nízká hmotnost 215 gramů, což je dokonce o tři gramy méně, než váží vlajkový Galaxy S25 Ultra. Díky perfektně vyváženému těžišti se navíc v ruce drží velice příjemně, a to jak v zavřeném, tak i otevřeném stavu. Nebojím se napsat, že se konstrukčně jedná o mistrovské dílo.

Samsung u své nejnovější skládačky posílil i fyzickou odolnost. Telefon je vyroben z pevnějšího hliníku, konstrukce kloubu byla kompletně přepracována, aby rovnoměrněji rozptylovala napětí a poskytovala větší ochranu vnitřnímu ohebnému displeji. Ten se rovněž dočkal o 50 % odolnějšího UTG skla, zatímco na ochranu vnější obrazovky Samsung nasadil sklo Gorilla Glass Ceramic 2. Telefon jako celek splňuje krytí IP48, což znamená, že ustojí kontakt s vodou i pevnými částicemi s velikostí nad 1 mm.

Pocitově je z mého pohledu pant utažený tak akorát, aby při otevírání a zavírání poskytoval drobný odpor, ale zároveň aby tento úkon nebyl nepříjemný. Kloub samozřejmě dovoluje polohu zobrazovacího panelu zafixovat v libovolné poloze.

Větší displeje, vyšší produktivita

Galaxy Z Fold 7 oproti minulé generaci narostl do šířky i do výšky – Samsung totiž sáhl ke zvětšení vnitřního i vnějšího displeje. Vnější obrazovka má nově úhlopříčku 6,5″ s poměrem stran 21:9 a Full HD+ rozlišením, vnitřní panel má rovných 8″ a rozlišení 2 184 × 1 968 pixelů . V obou případech se jedná o Dynamic AMOLED 2X displej s adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz. Zajímavé je, že Samsung se nikde nechlubí podporou stylusu S-Pen, je tedy pravděpodobné, že jeho podpora padla za oběť tenčí konstrukci.

Součástí obou displejů je 10Mpx selfie kamerka, která je u vnitřní obrazovky schovaná přímo pod displej. V oválném modulu na zádech se nachází tři fotoaparáty:

200Mpx hlavní s optickou stabilizací, světelností f/1.7 a schopností 2× bezztrátového přiblížení

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123° a světelností f/2.2

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

Hlavní snímač je stejný jako u Galaxy S25 Ultra, oproti loňskému Foldu mají být snímky z něj detailnější a o 44 procent jasnější. Upgradu se dočkala i širokoúhlá kamerka, která má poskytovat o 56 procent jasnější fotografie. Samsung navíc vylepšil algoritmy pro zpracování fotografií a videí, díky nové generaci ProVisual Engine například dokáže lépe zaznamenávat pohybující se objekty za zhoršených světelných podmínek. Nově je také možný záznam videí v 10bitové HDR kvalitě.

Pochopitelně nechybí ani zapojení umělé inteligence, zejména při dodatečném zpracování vizuálních záznamů. Editor fotografií například nově umí automaticky navrhnout objekty k vymazání nebo přesunutí, čímž uživateli ušetří práci při jejich vybírání. Na Galaxy Z Fold 7 budou úpravy o to jednodušší, že nový Asistent fotografií umožňuje zobrazit si na velkém displeji vedle sebe dva snímky – původní a upravený. Vylepšena byla i funkce mazání nežádoucích zvuků z videí, i v tomto případě je vše plně automatizované a uživatel dostane na výběr, jaké ruchy chce odstranit (hlas, vítr…).

Nový Galaxy Z Fold 7 v redakci od dnešního dne začínáme testovat a brzy vám nabídneme článek s testovacími fotografiemi a videem.

Nejvýkonnější skládačka na světě

Srdcem Galaxy Z Fold 7 je 3nm čipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tedy posílená varianta vlajkového procesoru od Qualcommu, kterou znají majitelé smartphonů řady Galaxy S25. Díky tomuto čipu si nová skládačka polepšila o 38 procent v procesorovém výkonu, o 26 procent v grafickém výkonu a o 41 procent ve výkonu neurálního koprocesoru. Nový čip také potěší podporou veškerých moderních bezdrátových standardů jako jsou 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC, nechybí ani podpora UWB.

Mírným zklamáním je akumulátor, který si ponechal kapacitu 4 400 mAh. Samsung nicméně tvrdí, že telefon zvládne na jedno nabití přehrávat 24 hodin video. Nabíjení je možné výkonem až 25 wattů, popř. bezdrátově výkonem až 15 wattů. Nechybí ani podpora reverzního bezdrátového dobíjení.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for galaxy, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozevřený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (zavřený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,5" + 8", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2520 px, 1968 × 2184 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1.4µm, selfie kamera: 10 + 10 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video

Na Galaxy Z Fold 7 běží operační systém Android 16 zahalený do prostředí One UI 8. Samsung oživil integrovaný balík Galaxy AI novými funkcemi jako je multimodální asistent Gemini Live s možností sdílení obrazovky, přizpůsobený asistent Gemini a obrazovka Now Brief pro zobrazení na velkém displeji či možnost používat funkci Circle to Search během hraní pro získání herních tipů. Součástí One UI 8 je pochopitelně i počítačový režim DeX a zabezpečení Samsung Knox včetně nového trezoru KEEP pro personalizované AI funkce.

Samsung tradičně slibuje dlouhou softwarovou podporu, která zahrnuje 7 let velkých systémových aktualizací.

Cena a dostupnost

U Samsungu Galaxy Z Fold 7 se letos odehrálo pořádné cenové zemětřesení. Novinka oproti minulé generaci podražila o čtyři tisíce korun, u nejvyšší paměťové varianty dokonce o pět tisíc. Fold 7 je dostupný v elegantní modré, případně šedé a černé barvě. Exkluzivně na e-shopu Samsungu je k dispozici ještě mintově zelená varianta.

Varianta Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 6 Rozdíl 256 GB 52 999 Kč 48 999 Kč +4 000 Kč 512 GB 55 999 Kč 52 499 Kč +3 500 Kč 1 TB 63 499 Kč 58 499 Kč +5 000 Kč

Přesto zákazníci mohou v rámci předobjednávek ušetřit. Od dnešního dne do 24. července lze využít akce „větší paměť za cenu nižší”. 512GB model vás tak vyjde na 52 999 Kč (sleva 3 000 Kč), 1TB na 55 999 Kč (sleva 7 500 Kč).

