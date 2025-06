Letošní Galaxy Z Fold bude Ultra! Samsung oznámil nečekanou změnu názvu

Samsung letos v létě odhalí novou generaci svých ohebných smartphonů. Zatímco v minulých letech korejská firma přinášela spíše drobná mezigenerační vylepšení, letos bychom se měli dočkat výraznějšího upgradu, a to jak u véčkového Galaxy Z Flipu, tak u knížkového Galaxy Z Foldu. Minimálně u druhého jmenovaného mají být změny natolik velké, že u něj Samsung sáhne k neočekávané změně názvu.

Samsung byl ve světě ohebných smartphonů dlouho neochvějnou jedničkou, avšak v posledních letech mu začal docházet dech – čínská konkurence vystrčila růžky a začala přicházet na trh s inovativnějšími skládačkami, které mají tenčí tělo, lepší fotoaparáty a dokonce i lépe zvládnutou technologii ohebných displejů. Korejci na tento trend zareagovali loni, když představili speciální edici modelu Galaxy Z Fold 6, její dostupnost byla ale omezená pouze na vybrané trhy.

Připravovaný Galaxy Z Fold 7 má podle posledních spekulací vycházet právě z loňské speciální edice, v některých parametrech prý dokonce předčí veškerou čínskou konkurenci – jeho tloušťka má být například pouze 3,9 mm, rámečky okolo displeje mají mít tloušťku pouhý 1 milimetr. Z loňského prémiového modelu si má letošní novinka navíc vzít větší displeje a 200Mpx hlavní fotoaparát.

Samsung Galaxy Z Fold7' s inner screen bezel is narrow. In the picture, it is Fold6, and the width of the bezel pointed by the arrow is 1.9mm. The Fold7 is directly dried to 1.0mm, and the outer screen bezel of the Flip7 is also very narrow, only 1.2 mm. pic.twitter.com/FCdLLdzWls

