Takhle měl vypadat Fold 6! Samsung právě odhalil speciální edici s 200Mpx foťákem, vy si ji ale nekoupíte

Samsung odhalil speciální edici skládačky Galaxy Z Fold 6

Ta nabídne například větší displeje, tenčí tělo a lepší fotoaparáty

Dostupnost je bohužel omezena pouze na Jižní Koreu

Ohebné telefony od Samsungu patří mezi to nejlepší, co si můžete v současné době pořídit. Jihokorejskému gigantu se vyplatilo vsadit na výzkum a vývoj už v rané fázi a nyní sklízí zasloužené ovoce. Ačkoli jsou jeho skládačky špička, přeci jen se po vydání poslední generace nevyhnuly také kritice. Ta směřovala především k tomu, že Samsung notně zpomalil své tempo co se týče inovací a že mezigenerační rozdíly jsou čím dál tím menší. Jinými slovy se společnost ze Soulu chová tak, jako by se jednalo o již hotový produkt (stejně jako v případě klasických chytrých telefonů) a nikoli o stále se rozvíjející odvětví, které má stále před sebou celou řadu výzev.

Větší, tenčí a s lepšími fotoaparáty

To, že Samsung v případě Galaxy Z Fold 6 neukázal inovativního ducha ovšem neznamená, že by inovovat neuměl. Svědčí o tom nově představená verze Galaxy Z Fold 6 s označením Special Edition. Ta je v několika ohledech notně vylepšená a ukazuje, kudy se měla velká skládačka od Samsungu vydat v první řadě. Oproti klasické variantě nabízí třeba větší displeje, konkrétně 6,5″ LTPO AMOLED 2X panel na vnější straně s poměrem stran 21:9 a vnitřní displej o velikosti 8″ s poměrem stran 10:9 (standardní Fold 6 má vnější 6,3″ a vnitřní 7,6″ displej), přičemž oba panely disponují 120Hz obnovovací frekvencí a externí ještě navíc ochranou v podobě Gorilla Glass Victus 2. Vypadá to, že Samsung použil spekulovanou technologii Ultra Flexible Glass, nicméně oficiálně o tom nepadlo ani slovo.

Čeho si ale lze povšimnout na první dobrou je jiný design. Ten je výrazně tenčí – v pase má Special Edition jen 4,9 milimetrů v rozloženém stavu a 10,6 milimetrů v zavřeném stavu (standardní Fold 6 má 5,6 mm v zavřeném a 12,1 mm v otevřené stavu). Také je se svou hmotností 236 gramů o něco lehčí, byť v tomto případě jen o těžko rozeznatelné 3 gramy. Tenký profil nicméně musel být něčím vykoupen – speciální edice proto přišla o podporu pro stylus S Pen.

Také v případě fotoaparátů se odehrály změny. Hlavní snímač dostal rozlišení 200 Mpx a optickou stabilizaci obrazu a 12Mpx širokoúhlý snímač má nově automatické ostření. Ostatní fotoaparáty poté zůstaly beze změn. Co se týče výkonu, Fold 6 Special Edition spoléhá na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 GB RAM a 512 GB interní paměti. Kromě toho ale také umí Wi-Fi 7, která by později měla dorazit také na standardní verzi. Softwarově je také všechno při starém, tedy Android 14 s nadstavbou One UI 6.1.1 a Galaxy AI, stejně jako přislíbená sedmiletá softwarová podpora. Baterie má taktéž kapacitu 4400 mAh a podporu pro 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení.

Cena a dostupnost

Tady přichází to největší zklamání. Samsung představil speciální edici v černé barvě Black Shadow pouze pro domácí jihokorejský trh a to za cenu 2 789 600 wonů (přibližně 57 tisíc korun s daní). Dostupnost mimo jižní část korejského poloostrova je vcelku nepravděpodobná a na mezinárodních trzích se této speciální edice nejspíše nedočkáme. Výjimkou nejspíše bude Čína, kde se bude chtít Samsung utkat s největším konkurentem na poli ohebných telefonů, společností Huawei.