Ani kulaté, ani hranaté. Samsung představil novou řadu hodinek Galaxy Watch 8

Samsung přichází na trh s novými chytrými hodinkami

Po hardwarové stránce se podobají loňským modelům, vylepšoval se hlavně design a softwarové funkce

Po roční pauze se vrací varianta Classic s otočnou lunetou

Ceny na českém trhu startují na 9 499 korunách, v předobjednávkách lze ale výrazně ušetřit

Samsung při příležitosti premiéry nové generace ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 FE aktualizoval i své portfolio chytrých hodinek. Letos jsme se dočkali celkem tří samostatných modelů – sportovních Galaxy Watch 8, konzervativnějších Galaxy Watch 8 Classic a nakonec outdoorových Galaxy Watch Ultra (2025). Co nového nové modely přinášejí?

Galaxy Watch 8: nový tvar a jasnější displej

Začněme nejprve základními Galaxy Watch 8, které se od předchozí generace liší na první pohled. Samsung opustil dlouho používaný kruhový tvar pouzdra a namísto něj nasadil jakýsi hybrid mezi kruhem a čtvercem. Nový tvar podle metrik Samsungu přispívá k lepšímu usazení hodinek na ruce – jednak se prý podařilo snížit pohyby po zápěstí, a také je na něj vytvářen rovnoměrnější tlak. Hodinky jsou navíc o 11 procent tenčí, což nepochybně oceníte při jejich schovávání pod rukáv.

Díky novému tvaru se Samsungu podařilo uvnitř kompletně přeskládat veškeré komponenty, nicméně po hardwarové stránce se mezigeneračně prakticky nic nezměnilo. Galaxy Watch 8 budou i nadále nabízeny ve dvou velikostech se dvěma úhlopříčkami displejů:

40 mm – 1,34″ displej s rozlišením 438 × 438 pixelů

44 mm – 1,47″ displej s rozlišením 480 × 480 pixelů

V obou případech se jedná o sAMOLED displej s podporou funkce Always on, u kterého došlo k významnému nárůstu maximálního jasu na 3 tisíce nitů. Displej chrání safírové sklíčko, pouzdro hodinek je vyrobené z hliníku – menší model váží 30 gramů, větší 34 gramů. Hodinky jsou voděodolné do 50m (5 ATM), takže je možné je využít k monitorování plavání. Pochopitelně nechybí ani monitoring desítek dalších aktivit, přičemž u těch „lineárních“ lze díky vestavěné duální GPS využít zaznamenávání trasy.

Hodinky pohání stejně jako loni 3nm čipset Exynos W1000 s 5jádrovým procesorem ve spolupráci se 2 GB RAM, pro ukládání uživatelských dat je připravena 32GB paměť. Bezdrátová konektivita je zastoupena duální Wi-Fi, Bluetooth 5.3 a NFC, volitelně bude k dispozici i varianta s podporou LTE. Akumulátor disponuje kapacitou 325 mAh (40mm), respektive 435 mAh (44mm) a díky efektivnějšímu chodu má vydržet o 8 procent déle než u minulé generace. Nabíjení je bezdrátové a kompatibilní se standardem WPC.

Galaxy Watch 8 budou nabízené ve stříbrné a grafitové barvě, jejich vzhled bude možné ozvláštnit různými řemínky, avšak pozor – kvůli proprietárnímu uchycení nepůjdou využít standardní pásky.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 8 (44mm) Konstrukce Rozměry: 43,7 × 46 × 8,6 mm, hmotnost: 34 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W1000, penta-core, 3nm, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,47", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 mm, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 435 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Galaxy Watch 8 Classic: otočná luneta a akční tlačítko

Totožnou hardwarovou výbavu dostala i varianta Classic, která je po designové stránce o něco konzervativnější. I u ní Samsung použil kruhovo-čtvercové pouzdro, tentokráte je ale mnohem robustnější a více připomíná standardní hodinky. V nabídce bude pouze jedna velikost s diametrem 46 mm, která díky pouzdru z nerezové oceli váží 63,5 g.

Galaxy Watch 8 Classic dostaly do vínku stejný 1,34″ displej jako menší varianta základních Galaxy Watch 8, v tomto případě jej však obepíná otočná luneta sloužící k ovládání prostředí. Dalším bonusovým ovládacím prvkem je akční tlačítko na pravé straně, které dokáže obsloužit například záznam cvičení, svítilnu, stopky apod. Toto tlačítko již důvěrně znají majitelé outdoorových Galaxy Watch Ultra.

Hodinky pohání stejný čipset Exynos W1000 podpořený 2 GB RAM, kapacita úložiště narostla na 64 GB. Díky větší velikosti se do pouzdra vešel větší 445mAh akumulátor. Galaxy Watch 8 Classic půjdou do prodeje v černé a bílé barvě, a díky standardnímu 22mm osičkovému uchycení je bude možné ozvláštnit libovolným řemínkem.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 8 Classic Konstrukce Rozměry: 46,4 × 46 × 10,6 mm, hmotnost: 63,5 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W1000, penta-core, 3nm, RAM: 2 GB, interní paměť: 64 GB Displej, konektivita a baterie 1,34", Super AMOLED, rozlišení: 438 × 438 mm, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 445 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Galaxy Watch Ultra (2025): modrá je dobrá

Samsung taktéž představil „novou“ generaci svých outdoorových hodinek Galaxy Watch Ultra, ovšem v tomto případě se odehrály pouze dvě změny – Samsung přidal novou modrou barevnou variantu a nahrál do hodinek nový software, který přidává spoustu nových zdravotních funkcí. Předpokládáme však, že softwarové novinky přistanou v rámci aktualizace i na starší modely, takže majitelé původního modelu zřejmě nenajdou důvod k upgradu.

One UI 8 a spousta nových zdravotních funkcí

Do všech modelů Samsung předinstaloval nové prostředí One UI 8 Watch, které přináší spoustu inovací. Do prostředí hodinek je integrován asistent Gemini, kterému lze nejen podávat obecné dotazy, ale rovněž jej využívat k ovládání hodinek – ke spuštění aktivity, k vytvoření playlistu pro běh apod. Součástí mobilního prostředí je i panel Nav Bar známý ze smartphonů Samsung.

Samsung rovněž do prostředí hodinek přidal nové zdravotní funkce:

Čas jít spát – hodinky dokáží na základě třídenní analýzy spánku navrhnout ideální čas, kdy jít spát

Monitorování cévní zátěže – probíhá během spánku a může detekovat zdravotní potíže

Běžecký trenér – osobní trenér, který analyzuje styl běhu a dokáže uživatele motivovat k vyšším výkonům

Antioxidační index – měří hladinu karotenoidů uložených v kůži a poskytuje uživateli informace, jak upravit životní styl ke zdravějšímu stárnutí

Cena a dostupnost

Nové hodinky Galaxy Watch budou dostupné od 25. července, od dnešního dne je možné si je předobjednat. Ceny pro český trh jsou následující:

Galaxy Watch 8 (40 mm) – 9 499 korun

Galaxy Watch 8 (40 mm, LTE) – 10 799 korun

Galaxy Watch 8 (44 mm) – 10 299 korun

Galaxy Watch 8 (44 mm, LTE) – 11 599 korun

Galaxy Watch 8 Classic (46 mm) – 13 299 korun

Galaxy Watch 8 Classic (46 mm, LTE) – 14 599 korun

Galaxy Watch Ultra (2025, LTE) – 17 499 korun

Tip: předobjednejte nové Galaxy Watch 8 nebo Watch 8 Classic a ušetřete až 4 500 Kč – získáte okamžitou slevu 2 500 Kč, stylový řemínek v hodnotě tisíc korun zdarma za recenzi a tisícovku slevu na ISIC. Více na mp.cz/samsung-novinky.

Kdo si hodinky předobjedná do 24. července, získá automaticky slevu 2 500 korun na jakýkoliv model, u vybraných partnerů lze navíc získat 7 % slevu pro studenty s ISIC kartou.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.