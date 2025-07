Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: skládačka pro nenáročné, přesto s odvážnou cenou

Samsung dnes v New Yorku představil také odlehčené véčko Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

S cenou od 25 tisíc korun nabízí výbavu loňské generace, ale novější Android 16 a One UI 8.0

Pro fanoušky véčkových telefonů si letos Samsung připravil jedno překvapení navíc. Kromě hlavního vlajkového véčka Galaxy Z Flip 7 na tiskové konferenci v New Yorku, kam dostala pozvánku i naše redakce, představil i odlehčený model Flip 7 FE, který více méně vychází z loňské generace. Zájemci na něm ušetří zhruba 5 tisíc korun oproti plnotučné verzi, přijdou ale o řadu novinek. V tomto článku najdete podrobné první dojmy z ultra tenkého Samsungu Galaxy Z Fold 7. A nezapomnělo se ani na nové hodinky řady Galaxy Watch 8.

Staro-nový Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Flip 7 FE v nabídce nahrazuje loňský model, což se podepsalo jak na designu, tak na výbavě. Telefon si udržuje svou kompaktnost, protože rozměry má stejné jako generace Z Flip 6: 71,9 × 85,1 × 14,9 milimetru ve složeném stavu, 71,9 × 165,1 × 6,9 milimetru v otevřeném stavu. Pevná ohebná konstrukce je z hliníku, sklo na zádech a na vnějším displeji pak Gorilla Glass Victus 2. Nechybí ani odolnost IP48.

Zásadní ústupek oproti novému Flipu 7 je displej. Vnitřní má po vzoru loňska 6,7″ úhlopříčku Dynamic AMOLED 2X displeje s poměrem 22:9 a dynamickou 1–120Hz obnovovací frekvencí. Venkovní je pak velký 3,4″, ale má trochu nevzhledný ořez, takže není přes celou horní polovinu zad.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 16, čipset: Samsung Exynos 2400, octa-core, 3,2 GHz Cortex-X4 + 2× 2,9 GHz Cortex-A720 + 3× 2,6 GHz Cortex-A720 + 4× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Xclipse 940 , RAM: 8 GB , interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 71,9 × 165,1 × 6,9 mm (rozevřený), 71,9 × 85,1 × 14,9 mm (zavřený), hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,7" + 3,4", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2640 px, 720 × 748 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 4K video Kompletní specifikace

Uvnitř najdeme starou známou výbavu, a sice čipovou sadu Exynos 2400, 8 GB RAM a 128/256 GB úložiště, zachována byla i podpora konektivity (Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4) nebo 4000mAh baterie s 25W nabíjením kabelem, respektive 15W bezdrátovým dobíjecím výkonem a 4,5W reverzním nabíjením.

Stejná zůstala i fotovýbava; ta se ale nijak zvlášť nezměnila ani u zbrusu nového modelu Z Flip 7. Řeč je o 50Mpx hlavním snímači, 12Mpx širokoúhlém fotoaparátu a 10Mpx selfie kamerce. Jak je u skládaček zvykem, k focení selfie lze využít i zadní sestavu kamer.

Cena a dostupnost

Zásadní novinkou je vlastně jen Android 16 a One UI 8.0. To znamená, že vám nový Z Flip 7 FE vydrží o rok déle, výrobce totiž znovu garantuje 7 let softwarové podpory – tedy 7 velkých aktualizací Androidu a 7 lez bezpečnostních záplat. Příplatek za tento benefit je však celkem znatelný a nemohu se ubránit dojmu, že tato po hardwarové stránce odlehčená varianta zkrátka příliš zajímavou koupí není.

Varianta Galaxy Z Flip 7 FE Galaxy Z Flip 6 (současná cena) Rozdíl 256 GB 24 999 Kč 19 499 Kč +5 500 Kč 512 GB 26 699 Kč 20 999 Kč +5 700 Kč

Předprodej již odstartoval, ostrý prodej začne 25. července. Dlužno podotknout, že i zde platí zaváděcí akce, v rámci které získáte do 24. července vyšší paměťovou variantu za cenu té nižší. Při porovnání Flipu 6 a 7 FE však pozor ještě na jednu změnu – zatímco loňská generace nabízí 12 GB operační paměti, novinka má pouze 8 GB.

