Skládací iPhone má stát až 70 tisíc korun! Uniklé specifikace ale budí rozpaky

Skládací iPhone je zase na scéně. I když sada nových informací, se kterou přichází uznávaný čínský analytik Ming-Chi Kuo, potenciální zákazníky spíše nepotěší. Představení by se mohlo skutečně uskutečnit už v příštím roce, avšak bez masové výroby kdykoliv během roku. Dodání prvním zákazníkům je tak otázkou spíše roku 2027. Zároveň jsme se dozvěděli, že cena rozhodně nebude nízká.

Insider Kuo se na svém blogu pochlubil novými informacemi z pozadí vývoje očekávaného iPhonu s ohebnou konstrukcí. Zařízení by mělo přijít ve stylu „fold“, tedy s použitelným venkovním displejem a větším vnitřím. V uzavřeném stavu má být telefon tenký 9–9,5 milimetru, v otevřeném aktivním stavu pak 4,5–4,8 milimetru. Pro porovnání: Honor Magic V3 je v otevřeném stavu tenký 4,4 milimetru.

Na tělo zatím bezejmenného iPhonu by se měl vrátit dříve ikonický prvek – čtečka otisků prstů Touch ID. Nebude však v displeji, ale v bočním tlačítku. Tedy podobně jako u jiných ohebných telefonů současnosti, například Galaxy Z Fold 6 či Honor Magic V3. Naopak prý nemáme počítat se skenerem obličeje Face ID, který se do těla nevměstná kvůli enormně tenké konstrukci.

My latest industry survey indicates that Bright Laser Technologies (BLT) is a leading supplier and key beneficiary in producing the foldable iPhone’s hinge cover and middle frame NPI, both crafted from titanium alloy. The hinge cover is required to be very thin, while the middle… https://t.co/KsGu49JXkP

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2025