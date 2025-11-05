Levný MacBook znovu na scéně. Dorazí příští rok, bude stát kolem 20 tisíc

- Apple prý už chystá premiéru levnějšího MacBooku s čipem A18 Pro
- Mělo by jít o konkurenci pro levné Windows laptopy a Chromebooky
- Jeho cena by neměla převýšit hranici 23 tisíc korun v přepočtu
Apple by měl v příštím roce přinést na trh hned několik úplně nových produktů, podobně jako letos započal něco nového s iPhonem Air. Možná tím úplně prvním novým zařízením pro příští rok bude MacBook s čipovou sadou z iPhonu, tedy jakási ještě levnější alternativa k MacBooku Air pro méně náročné zákazníky. Chystaný MacBook připomněl ve svém reportu Power On insider Mark Gurman.
MacBook s čipem A18 Pro
Co tedy víme? Novinka přinese standardní konstrukci MacBooku se dvěma USB-C porty, 13″ LCD displej a čipovou sadu A18 Pro, kterou výrobce použil již u iPhonu 16 Pro (Max). Naproti tomu ale mohou zákazníci počítat s plnohodnotným systémem macOS a také podporou AI sady Apple Intelligence. Konkrétní prvky výbavy, jako je materiál šasi (hliník, nebo možná plast?) či baterie a na ní navázaná výdrž, stále neznáme a úniky se jim prozatím moc nevěnovaly.
NEW: Apple is preparing to enter the low-cost laptop market for the first time, developing a budget Mac aimed at luring away customers from Chromebooks and entry-level Windows PCs. Details on the plan here. https://t.co/weVqvazpuS
— Mark Gurman (@markgurman) November 4, 2025
Velkým tématem zůstává samotný výkon v kontrastu dražších MacBooků Air. Jak upozornil server Six Colors, A18 Pro je zhruba o 40 % méně výkonný než současný čip Apple M4, ale kolem a kolem je vlastně na úrovni M1 z roku 2020; v grafickém výkonu jej dokonce poráží. Nový levný MacBook tak nebude žádné ořezávátko.
Cena? Nižší než u MacBooku Air
Tím nejdůležitějším prvek na celém produktu však bude jeho cena – zejména v kontextu srovnání s velmi dostupnými Chromebooky či laptopy s Windows. Aktuálně nejlevnější MacBook Air stojí 27 990 korun včetně DPH, hovoříme o modelu s čipem M4. Nástupce s čipem M5 bude stát pravděpodobně stejně a dorazí také zkraje příštího roku.
Podle dostupných informací má cena nového levného MacBooku oscilovat mezi 700 a 900 dolary. Reálná je proto cena 20–23 tisíc korun. Na nižší hranici této cifry pravděpodobně dosáhnou pouze vysokoškoláci se studentskou slevou. Opět pro srovnání, použitý či repasovaný MacBook Air M1 dnes v Česku pořídíte za 11–16 tisíc korun včetně daně.