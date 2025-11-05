TOPlist

Levný MacBook znovu na scéně. Dorazí příští rok, bude stát kolem 20 tisíc

Jakub Fišer
Jakub Fišer 5. 11. 20:00
Apple MacBook pro rok 2026
  • Apple prý už chystá premiéru levnějšího MacBooku s čipem A18 Pro
  • Mělo by jít o konkurenci pro levné Windows laptopy a Chromebooky
  • Jeho cena by neměla převýšit hranici 23 tisíc korun v přepočtu

Apple by měl v příštím roce přinést na trh hned několik úplně nových produktů, podobně jako letos započal něco nového s iPhonem Air. Možná tím úplně prvním novým zařízením pro příští rok bude MacBook s čipovou sadou z iPhonu, tedy jakási ještě levnější alternativa k MacBooku Air pro méně náročné zákazníky. Chystaný MacBook připomněl ve svém reportu Power On insider Mark Gurman.

MacBook s čipem A18 Pro

Co tedy víme? Novinka přinese standardní konstrukci MacBooku se dvěma USB-C porty, 13″ LCD displej a čipovou sadu A18 Pro, kterou výrobce použil již u iPhonu 16 Pro (Max). Naproti tomu ale mohou zákazníci počítat s plnohodnotným systémem macOS a také podporou AI sady Apple Intelligence. Konkrétní prvky výbavy, jako je materiál šasi (hliník, nebo možná plast?) či baterie a na ní navázaná výdrž, stále neznáme a úniky se jim prozatím moc nevěnovaly.

Velkým tématem zůstává samotný výkon v kontrastu dražších MacBooků Air. Jak upozornil server Six Colors, A18 Pro je zhruba o 40 % méně výkonný než současný čip Apple M4, ale kolem a kolem je vlastně na úrovni M1 z roku 2020; v grafickém výkonu jej dokonce poráží. Nový levný MacBook tak nebude žádné ořezávátko.

Cena? Nižší než u MacBooku Air

Tím nejdůležitějším prvek na celém produktu však bude jeho cena – zejména v kontextu srovnání s velmi dostupnými Chromebooky či laptopy s Windows. Aktuálně nejlevnější MacBook Air stojí 27 990 korun včetně DPH, hovoříme o modelu s čipem M4. Nástupce s čipem M5 bude stát pravděpodobně stejně a dorazí také zkraje příštího roku.



Notebook Macbook Air M4



Podle dostupných informací má cena nového levného MacBooku oscilovat mezi 700 a 900 dolary. Reálná je proto cena 20–23 tisíc korun. Na nižší hranici této cifry pravděpodobně dosáhnou pouze vysokoškoláci se studentskou slevou. Opět pro srovnání, použitý či repasovaný MacBook Air M1 dnes v Česku pořídíte za 11–16 tisíc korun včetně daně.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

