Nástěnný displej HomePad už je takřka jistý. Apple má i záložní plán, když půjde o propadák

Ve svém posledním vydání newsletteru Power On se novinář Mark Gurman věnoval znovu konceptu chytrého nástěnného displeje od Applu určeného pro ovládání chytré domácnosti. Uvedení tzv. HomePadu už je podle něj prakticky jisté. Americký výrobce však zvažuje i další kroky v případě, že se novinka na trhu neuchytí.

Spekulace ohledně chystaného zařízení Applu pro ovládání chytré domácnosti se objevují několik posledních měsíců. Podle nejčastějšího popisu má jít o zařízení připomínající Amazon Echo Hub nebo Google Nest Hub, tedy chytrý displej, umístěný ideálně na stěně, přes který půjde odbavovat videohovory a předně ovládat přístroje připojené do chytré domácnosti.

Zároveň Gurman poukazuje na nejistý úspěch takového zařízení. Přestože by mělo dorazit v prvním pololetí roku 2025, stále neznáme ani odhad koncové ceny, což vzbuzuje malé pochybnosti. Problém Gurman vidí v tom, že systém homeOS nebude nijak unikátní a nenabídne ani žádné vlastní funkce, které byste neznali z iOS či iPadOS.

On the upcoming Apple home hub:

If it does catch on, it will help set the stage for more. Apple is working on a high-end AI companion with a robotic arm and large display that could serve as a follow-up. The company could also put more resources into developing mobile robots,…

— Mark Gurman (@markgurman) November 17, 2024