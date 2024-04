Od iPhonů k robotům? Apple údajně plánuje vyrábět chytré domácí pomocníky

Apple se do budoucna bude chtít podívat i do dalších odvětví spotřební elektroniky, naznačuje analytik Mark Gurman ve svém novém reportu. Po úspěšné premiéře virtuální, či spíše smíšené reality, má být na řadě segment robotiky a automatizovaných domácích spotřebičů. Co si pod tím představit?

Podle zdrojů blízkých společnosti Apple, které cituje agentura Bloomberg, se americký výrobce v posledních letech „za zavřenými dveřmi“ věnoval třem odvětvím: automobilům, virtuální/smíšené realitě (VR/XR) a chytré domácnosti. Zatímco projekt automobilu s logem nakousnutého jablka byl zrušen, ze segmentu VR/XR máme na trhu první komerční vlaštovku.

Nyní je řada na chytré domácnosti. V tomto segmentu Apple prakticky nepůsobí – vyjma dvou reproduktorů řady HomePod. Nabízí ale rozsáhlý systém HomeKit, v rámci kterého spolupracuje s dalšími výrobci, aby jejich produkty zabudované do vaší domácnosti co nejlépe fungovaly právě s ekosystémem Apple.

NEW: Apple is exploring home robotics as a potential Next Big Thing after its car project has fizzled. Inside the work on a robot that follows you around, a table-top robotics device and more: https://t.co/IattuWn4l9

— Mark Gurman (@markgurman) April 3, 2024