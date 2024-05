Recenze Nuki Smart Lock Pro 4: dveře otevírám skvěle a Matter je můj kámoš

Rakouská společnost Nuki patří mezi přední výrobce chytrých zámků

Otestovali jsme nejnovější 4. generaci Nuki Smart Lock Pro, která přidává podporu standardu Matter

Zámek je dostupný v černé a bílé variantě, v Česku se prodává za 7 789 Kč

Před více než třemi lety jsem testoval druhou generaci chytrého zámku Nuki, jehož podrobnou recenzi naleznete zde. Nyní je na trhu čtvrtá generace a mě zajímalo, co nového si výrobce pro své zákazníky připravil. Princip fungování i instalace zůstávají shodné jako u starších modelů, já se proto v tomto testu zaměřím především na rozdíly a novinky, kterých jsem si všiml po přechodu z druhé generace. Ta mi ke spokojenosti fungovala déle než tři roky a nyní slouží dále, jen na jiných dveřích.

Varianty zámku a volitelné příslušenství

Nuki Smart Lock 4. generace se prodává ve dvou variantách. Základní vyjde na 5 189 Kč, nicméně standardně nenabízí vzdálený přístup (odemykání na dálku). Toho lze docílit, pokud si za dalších 2 859 Kč dokoupíte Nuki Bridge. Pokud ale chcete zámek ovládat na dálku, jeví se mi jako mnohem lepší koupě mnou testovaná varianta Nuki Smart Lock Pro 4. generace za 7 789 Kč, která má bridge přímo integrovaný v těle, a navíc v základním balení najdete Power Pack, který se jinak prodává za 1 589 Kč.

Když už jsme u rozšiřitelného příslušenství, za 1 649 Kč lze dokoupit senzor zajišťující detekci otevřených dveří, nicméně tady bych dal raději přednost čidlům od Aqary, která sám používám a která vyjdou na třetinu toho, co čidlo od Nuki. V mobilní aplikaci Nuki sice přímo neuvidíte, zda jsou dveře otevřené či zavřené, ale tentýž údaj najdete v aplikaci od Aqary. Pokročilejší uživatelé si případně ovládání Nuki zámku i data z čidla od Aqary mohou „vytáhnout“ přímo do Home Assistanta a mít tak vše pod jednou střechou.

Mimochodem, u druhé generace Nuki zámku byl součástí balení malý magnet, který se nalepil na rám dveří. Právě ten sloužil jako čidlo pro detekci otevření dveří. Nefungoval sice stoprocentně, ale také vás nestál ani korunu navíc. Je proto škoda, že tahle sympatická drobnost z balení poslední generace zmizela.

Chytré zámky Nuki se těší velké oblibě také mezi majiteli sdílených ubytování přes Airbnb či Booking. Nejen pro ně je vhodné poslední nabízené příslušenství – Nuki Keypad 2.0. Jde o přídavnou klávesnici, pomocí které lze zadat kód pro odemčení dveří, případně lze využít i otisk prstů. Keypad je napájen čtyřmi AAA bateriemi, které by jej měly udržet při životě zhruba 12 měsíců. Uložit do něj lze 20 otisků prstu či 200 různých přístupových kódů. Na českém trhu se prodává za 4 239 Kč.

Instalace: za dvě minuty máte hotovo

Mnoho uživatelů se před pořízením chytrého zámku obává, zda zvládne jeho instalaci. Tady vás uklidním – umístění zámku na dveře je extrémně jednoduché a i úplný začátečník to zvládne za maximálně dvě minuty.

Jediné, co je potřeba před nákupem ověřit, zda máte v zámku vložku s prostupovou spojkou. Pokud ne, bude nutné ji nejprve zakoupit a vyměnit. Zámek Nuki je jinak kompatibilní se všemi standardními knoflíkovými a oválnými cylindry.

V balení kromě zámku s integrovaným bridgem a power packu se čtyřmi nikl-metalhydridovými bateriemi najdete také dvě kotvicí podložky. Ty jsou vyrobeny z plastu. U druhé generace Nuki zámku byly v balení kovové, které působily podstatně robustnějším dojmem, nicméně chápu, že plastové podložky jsou na výrobu výrazně levnější a uberou i na celkové hmotnosti balení.

Podle toho, jak moc máte vložku vystouplou, vyberete kotvicí podložku. V případě, že je to 3 a více milimetrů, sáhněte po té se třemi šroubky, které jednoduše utáhněte. V případě, že je to méně, zvolte nalepovací podložku s 3M fólií. Rozměry zámku samotného jsou 11 × 6 × 6 cm, hmotnost je 580 gramů.

Teď už jen stačí do vložky zasunout klíč a na něj nacvaknout celé tělo Nuki zámku. Nyní máte hotovo a můžete se pustit do párování skrze mobilní aplikaci. Ta je dostupná jak pro Android, tak iOS.

Automatické otevírání dveří

Kromě možnosti odemykat a zamykat dveře pohodlně z prostředí telefonu odkudkoliv na světě osobně za nejlepší funkci Nuki zámku považuji automatické otevírání dveří. To je něco tak návykového, že když jsem byl po více než třech letech několik dní bez Nuki zámku (po demontáži 2. generace a čekání na doručení 4. generace), a pokaždé musel z kapsy lovit klíče, přišlo mi to extrémně neintuitivní a zdlouhavé.

Kdykoliv jsem se vracel domů a dostal se do blízkosti dveří, Nuki mi nejen odemkl, ale ještě s klíčkem pootočil do takové polohy, aby se dveře rovnou pootevřely. Když například v rukou nesete krabice s pizzou nebo nákup, jde o neocenitelnou funkci.

Přidám ještě jednu vtipnou historku z testování. Myslím si, že mobilní aplikaci i funkce Nuki zámku znám díky několikaletému používání opravdu dobře, přesto jsem se u čtvrté generace trochu nachytal. Aby vám automatické pootevření dveří fungovalo správně, je nutné v aplikaci vybrat, jaký typ otevírání máte na vstupních dveřích z venkovní strany. Na výběr je klasická klika, páka či koule/tyč.

V případě dveří u našeho domu máme z venku tyč a podle toho, jaký typ v aplikaci zvolíte, zámek automaticky upravuje pootočení klíčkem. Já se po několika dnech testování omylem uklikl a z tyče přepnul na klasickou kliku. A i když mi na telefonu vždy po příchodu ke dveřím vyskočila notifikace, že se provede Auto Unlock, tedy automatické odemčení a otevření dveří, vždy se zámek jen odemkl, ale dveře se nepootevřely. Dva dny jsem si lámal hlavu, proč se tak děje, ale naštěstí se mi nakonec povedlo odhalit příčinu. Pokud byste tedy u Nuki řešili obdobný problém, v nastavení zámku zkontrolujte, zda máte správně zvolený typ otevírání.

Mimochodem, ona mobilní notifikace, že se nacházíte poblíž zámku a dojde k odemčení dveří, vás po pár dnech používání začne otravovat. Já jsem ji proto vypnul. Na funkčnost zámku to nemá žádný vliv a já mám na telefonu o jedno zbytečné oznámení méně.

Konečně tišší chod

Princip fungování celého zařízení je poměrně jednoduchý. V útrobách se nachází motorek, který otáčí „kapsou“ s vloženým klíčem, čímž simuluje odemykání, uzamykání a případně pootevření dveří. Síla Nuki ale tkví nejen v kvalitním hardwaru, ale také v propracované softwarové části a mobilní aplikaci.

U druhé generace byla hlasitost, kterou motorek při otáčení klíče vydával, poměrně dost výrazná (naměřil jsem 94 dB) a například automatické noční uzamykání, které jsem měl nastavené na 22. hodinu, bylo slyšet i v obýváku přes jedny zavřené dveře v chodbě (vzdálenost cca 12 metrů).

Po přechodu na čtvrtou generaci mě překvapilo, o kolik tišší motorek je (měřák mi ukázal hodnotu 67 dB). Stále to není ideální a určitě by se ještě dalo ubrat, nicméně při automatickém odemykání jsem při příchodu ke dveřím už zhruba ze vzdálenosti 3 metrů slyšel, že zámek pracuje. U čtvrté generace toto slyším až těsně u dveří. A automatické uzamykání po 22. hodině neslyším téměř vůbec.

Černá nebo bílá barva?

Jak jsem nakousl v úvodu, Nuki 4. generace můžete pořídit v černé nebo mnou testované bílé barvě. Mechanickou část s motorkem kryje hliníkový kryt, na kterém se celkem dost usazují otisky prstů. Spodní díl s prostorem pro vložení power packu je plastový.

Kruhový prstenec v přední části je bíle podsvícený a signalizuje, zda máte odemčeno či zamčeno. Intenzitu jasu nastavíte v aplikaci, případně lze podsvícení zcela vypnout. Hliníkové otočné kolečko zároveň funguje jako manuální ovladač klíče.

Výdrž na jedno nabití

Výrobce se v tiskových materiálech chlubí, že právě nejnovější čtvrtá generace Nuki zámku je energeticky nejúspornější. I když je kapacita Power Packu u varianty Pro nepatrně nižší než u třetí generace, díky nikl-metalhydridovým akumulátorům se výdrž povedlo zlepšit.

Obrovskou proměnnou do rovnice celkové výdrže je nicméně denní četnost odemykání a zamykání. U každých dveří bude tento údaj jiný. Já jsem Nuki Pro 4. generace po dvou měsících normálního provozu u rodinného domu vybil z plné kapacity na 65 procent. Reálně bych se měl tedy dostat na výdrž v rozsahu 6 až 7 měsíců.

Výdrž ovlivňuje také to, zda používáte vzdálený přístup a zda využíváte pro připojení Wi-Fi, integrovaný bridge (Pro varianta) či Matter, respektive Thread. Přímo Nuki na svých stránkách uvádí, že ve standardním režimu (tedy s využitím integrovaného bridge) by se výdrž měla pohybovat okolo 8 až 10 měsíců. Při využití Matteru 7 až 9 měsíců a při přímém Wi-Fi připojení (platí pouze pro klasickou, nikoliv Pro variantu) zhruba 6 měsíců.

Přehledná mobilní aplikace

Klíčem k úspěchu většiny produktů je kvalitní mobilní aplikace. Mnohokrát se mi stalo, že jsem testoval hardwarově zajímavý produkt, který zcela pohořel na špatné aplikaci. V případě Nuki se ale ničeho takového obávat nemusíte. Aplikace je přehledná a navíc v češtině. Sem tam sice narazíte na nějaký chybně přeložený výraz či anglické slovo, ale opravdu jen minimálně.

Přímo v aplikaci rovněž můžete přidávat další uživatele, kteří budou mít přístup k zámku – typicky třeba manželka či další členové rodiny. Stačí jen vygenerovat unikátní klíč, případně poslat QR kód. Dotyčný si jej přidá/vyfotí a rázem získá přístup. Každému uživateli lze povolit, zda může odemykat či zamykat, využívat vzdálený přístup či automatické odemčení a stejně tak lze nastavit pouze časově omezený přístup.

Nesmírně užitečné je i vzdálené ovládání. Kamarád mi přijel vrátit několik her na Nintendo Switch, ale špatně jsme se domluvili a já zrovna nebyl doma. Když mi volal, že stojí před domem, jen jsem mu z aplikace otevřel dveře, on mi cartridge s hrami položil do chodby a zavřel.

Vzdálený klíč lze zpřístupnit třeba i vašim sousedům, kteří se vám mohou starat o květiny či kocoura po dobu vaší dovolené. V aplikaci najdete i log záznamů, kde přehledně vidíte, kdy a v kolik hodin byly dveře otevřené/zavřené a odemčené/zamčené.

Užitečný je i widget na displej telefonu, skrze který můžete zámek rychle ovládat. Já sám jej nejčastěji používal k otevírání dveří v případech, kdy jsem pracoval na zahradě nebo jsem si krátce odběhl mimo domov.

První s podporou standardu Matter

Nuki 4. generace je rovněž prvním chytrým zámkem na trhu, který se pyšní podporou standardu Matter. O co se jedná? Pokud jste v minulosti nakupovali produkty do chytré domácnosti, vždy jste museli dávat pozor na to, zda dané světlo, senzor, čidlo nebo jakékoliv jiné zařízení podporuje právě ten ekosystém, který využíváte pro běh své chytré domácnosti (typicky Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa…).

Často tak nastávaly situace, že nějaké zařízení bylo dostupné jen pro uživatele HomeKitu, další pak jen pro Google Assistanta. Částečně to řešily komplexní systémy jako například Home Assistant, nicméně standard Matter jde v tomto zákazníkovi vstříc ještě více.

Všechna zařízení, která podporují Matter, jsou spolu schopna „komunikovat“ bez ohledu na ekosystém. Matter podporuje jak Apple, tak Google či Amazon, Samsung, Ikea, Philips Hue, a postupně se samozřejmě přidávají i další hráči, včetně Nuki. Dalším benefitem Matteru je vysoká míra zabezpečení.

Abyste Matter mohli používat, je samozřejmě nutné vlastnit nějaký centrální hub s podporou tohoto standardu. Dobrou zprávou je, že pokud v domácnosti máte například Apple HomePod mini, HomePod 2. generace, Apple TV 4K 2. a 3. generace či Amazon Echo, můžete využít právě je (kompletní seznam podporovaných Matter hubů naleznete zde). Stejně tak lze jako hub využívat i Home Assistanta.

Integrace Nuki 4. generace do chytré domácnosti přes Matter s sebou přináší i výraznou energetickou úsporu. Nuki v tomto případě komunikuje přes protokol Thread, který je rychlejší a energeticky úspornější než Wi-Fi či Bluetooth.

Nuki a Matter 1.0, Matter 1.2

V současné době nicméně není ovládání Nuki zámku integrovaného přes Matter až tak pohodlné, jak byste očekávali, a hned vysvětlím proč. Pro základní ovládání Nuki je potřeba mít kontrolu nad třemi stavy – zamknout, odemknout a otevřít.

Standard Matter 1.0 nicméně dovoluje používat jen dva stavy – otevřít dveře (nikoliv odemknout) a zamknout. Když si přes dodávanou kartičku v balení do aplikace Domácnost na iPhonu naskenujete Matter kód Nuki zámku, budete přepínačem moci dveře otevřít nebo je zamknout. Možnost odemčení chybí.

Značka Nuki se dokonce zasadila o to, že ve standardu Matter 1.2 bude přidána kontrola nad všemi třemi stavy zámku. Nicméně Matter 1.2 aktuálně podporuje jen hub Home Assistanta (květen 2024). Dá se ale očekávat, že se během dalších měsíců podpora rozšíří i do Google Assistanta či HomeKitu a problém bude vyřešen.

Závěrečné hodnocení

První generace zámku Nuki se na trhu objevila v roce 2016 a předcházela ji velice úspěšná kampaň na Kickstarteru. O rok později se zámek začal prodávat i na evropském trhu. V druhé polovině roku 2023 se na trh dostala nejnovější čtvrtá generace a při porovnání se staršími modely je moc hezky vidět, jak intenzivně Nuki na vývoji pracuje.

I když design produktu zůstal od první generace téměř identický, pod kapotou i v softwaru se toho změnilo opravdu hodně. Výrobci se u současné generace povedlo snížit hlučnost motorku a zvýšit výdrž, což byly dva největší zápory, které jsem vytýkal právě druhé verzi zámku.

Díky Nuki zámku pro mě odpadla nutnost nosit s sebou klíče. Vzhledem k tomu, že mám telefon neustále v kapse, stal se z něj nástroj pro pohodlné otevírání dveří, a to zejména díky funkci automatického otevření, která je pro mě naprosto nepostradatelná. Nuki vám navíc umožní zámek ovládat i na dálku a případně i povolí přístup osobám, které si vyberete.

Největším záporem tak pro řadu uživatelů zůstává vyšší pořizovací cena 7 789 Kč, ale v případě Nuki Smart Lock Pro 4. generace máte skutečně zaručeno, že si kupujete jeden z nejlepších chytrých zámků na trhu, navíc s podporou nejnovějších technologií a standardů, který vám bude skutečně dobře sloužit.

Nuki Smart Lock Pro 4. generace 9.3 Design a zpracování 9.4/10

















Funkce a výbava 9.8/10

















Mobilní aplikace 9.5/10

















Výdrž baterie 8.3/10

















Klady velice jednoduchá instalace

design zámku

mobilní aplikace v češtině

automatické otevírání dveří

vzdálené ovládání

lze přidat přístup dalším uživatelům

podpora Matter (HomeKit, Assistant a Alexa)

bridge je součástí zámku (Pro varianta) Zápory vyšší pořizovací cena

hluk při odemykání/zamykání

čidlo otevřených dveří není součástí balení

