Recenze Segway Navimow i108E: ideální chytrá sekačka pro běžné zahrady

Segway Navimow i108E je optimální chytrá sekačka pro menší a středně velké zahrady

V základu nabízí VisionFence kamerku s přísvitem, pro orientaci není potřeba natahovat žádný drát

Oproti řadě H je menší, lehčí a má nepatrně menší záběr sečení, pořídíte ji okolo 32 tisíc Kč

V loňském roce se na českém trhu začaly prodávat chytré robotické sekačky Segway Navimow a mezi uživateli rychle získaly na popularitě. Já sám jsem až doposud s maximální spokojeností používal nejvyšší model Segway Navimow H3000E, jehož podrobnou recenzi si můžete přečíst zde. Loňská řada H je ale primárně určena spíše pro větší zahrady. „Háčkové“ sekačky mají větší tělo, širší záběr sečení (21 cm), lepší výdrž a díky dvojici samostatných motorů zvládnou pracovat v terénu se sklonem až 45 % (24 °), nicméně je u nich také nutné počítat s vyšší pořizovací cenou.

Z tohoto důvodu značka Segway letos na veletrhu CES v Las Vegas, kterého jsem se také účastnil, představila cenově dostupnější, ale přesto skvěle vybavené modely Navimow i105E a i108E, které se od sebe liší maximální plochou sečení (500 m² vs. 800 m²). Na českém trhu nicméně v rámci oficiální distribuce seženete pouze model Navimow i108E. Já jsem měl možnost jej testovat po dobu šesti týdnů a v této recenzi vám popíšu, jak jsem s ním byl spokojený.

Navimow Series I vs. Series H

Pokud koupi chytré sekačky teprve zvažujete, určitě vás bude zajímat, v čem se od sebe obě řady dále odlišují. Už na první pohled je patrné, že Navimow i108E má oproti řadě H zcela odlišný design. Tělo je celkově menší a záběr sečení se snížil o tři centimetry. Naopak výšku sečení lze nastavit už od dvou centimetrů, ale pouze manuálně pomocí otočného kolečka v horní části.

Řada H výšku sečení dovoluje nastavit od třech centimetrů přímo v mobilní aplikaci. V tabulce níže naleznete srovnání sekaček H800E a i108E, které jsou obě určené na plochy do 800 m². Nepočítejte ale s tím, že by takto velký trávník zvládly posekat „na jeden zátah“, sekačka se vždy zhruba po posekání plochy 250 m² (model i180e), respektive 350 m² (model H800E), dojede nabít do stanice a pak pokračuje.

Segway Navimow i108E Segway Navimow H800E Maximální plocha sečení 800 m² 800 m² Kapacita baterie 5,1 Ah 5,2 Ah Doba sečení na jedno nabití 120 minut 180 minut Doba nabíjení 180 minut 180 minut Maximální sklon zahrady 30 % (16 stupňů) 45 % (24 stupňů) Hlučnost 58 dB 54 dB Stupeň krytí IP66 IPX6 Senzory VisionFence nárazové, BladeHalt, dešťový Lze dokoupit 4G modul VisionFence/ultrazvukový senzor a 4G modul Připojení Wi-Fi, Bluetooth, LTE (volitelně) Wi-Fi, Bluetooth, LTE (volitelně) Nastavení výšky sečení manuálně pomocí kolečka v mobilní aplikaci Výška sečení 2 až 6 cm 3 až 6 cm Záběr sekačky 18 cm 21 cm Počet motorů jeden dva Rozměry 545 × 385 × 285 mm 603 × 448 × 264 mm Hmotnost 10,9 kg 15,6 kg Cena 32 599 Kč včetně DPH 41 999 Kč včetně DPH

Instalace stanice

Ač se to na první pohled nemusí zdát, jde o poměrně jednoduchou a zábavnou aktivitu. Stačí jen vybrat vhodné místo na pozemku, kam umístíte dokovací stanici. Může to být na trávníku, na terase, chodníku, nebo třeba ve volné části zahrady. Důležité je, aby byla plocha ve stejné rovině jako trávník a sekačka se do stanice dokázala bezpečně dostat. Ideální ještě je, aby se stanice nacházela alespoň 2 metry od domu, zdi nebo stromu.

Také je nezbytné, aby se v okolí stanice nenacházely žádné objekty (okraj střechy domu/pergoly, stromy…), které by mohly blokovat příjem GPS signálu skrze velmi citlivou GNSS anténu. Ta se s dokem propojuje poměrně krátkým kabelem (2 metry), proto se musí nacházet v jeho těsné blízkosti. V případě, že by vám základní kabel nevyhovoval, je možné si koupit desetimetrovou „prodlužku“, která vyjde přibližně na 700 Kč.

Dále je nutné, abyste k dokovací stanici zajistili přívod energie, aby se sekačka mohla dobíjet. Stanici je následně vhodné pomocí čtveřice plastových vrutů připevnit do země. Poté je nutné složit a připojit již zmíněnou anténu. Na tu by sekačka měla „vidět“ z jakéhokoliv koutu zahrady, aby byla zajištěna co nejpřesnější orientace při sečení.

Jakmile budete mít dok nainstalovaný, připojený do elektrické sítě a zapojenou anténu, stačí už jen do něj umístit sekačku. Následně je nutné stáhnout mobilní aplikaci Navimow, která je dostupná pro iPhone i Android, pomocí které provedete mapování zahrady.

Rychlejší mapování zahrady

Ještě před zahájením mapování je potřeba sekačku připojit na vaši Wi-Fi síť a následně provést analýzu satelitního signálu. V případě, že byste v aplikaci naměřili nedostatečné hodnoty, bude nutné anténu přesunout na jiné místo. V mém případě byla ihned po instalaci analýza GPS naprosto v pořádku a mohl jsem se tedy pustit do mapování zahrady. Na zadní straně dokovací stanice najdete světelnou kontrolku, která vás pomocí barvy upozorní na kvalitu signálu. Modré světlo znamená dostatečný signál, žluté naopak slabý.

Obrovskou výhodou chytrých robotických sekaček Navimow je fakt, že pro jejich orientaci a vytyčení prostoru nemusíte do země (či po obvodu zahrady) umísťovat jakékoliv dráty. Sekačka svou polohu s přesností na pouhý jeden centimetr určuje díky systému EFLS v nové verzi 2.0, který v sobě kombinuje data získaná z GPS, Wi-Fi, kompasu, gyroskopu, akcelerometru a samozřejmě i barevné kamery označované jako VisionFence.

Zatímco vloni jsem při testování modelu Navimow H3000E musel před mapováním na sekačku nalepit pravítko a pečlivě zahradu po obvodu objet, u letošní generace byl proces mapování o poznání jednodušší. Na sekačku totiž není potřeba nic připevňovat.

Při mapování se sekačka promění v autíčko na dálkové ovládání. Jednoduše s ní stačí objet zahradu po obvodu a vrátit se na výchozí místo – k dokovací stanici. Kromě standardního ohraničení, kdy se Navimow při sekání pohybuje výhradně ve stanoveném prostoru, zde nově přibyla i možnost pojezdového ohraničení.

To se hodí v situaci, kdy máte trávník a zbytek zahrady či chodníky v jedné rovině, což je i případ našeho trávníku. Navimow díky tomu při sekání přejede až za okraj (například si tedy částečně najede na chodník či terasu) a mnohem lépe tak poseká trávu. Nicméně ani v těchto téměř ideálních podmínkách se čas od času nevyhnete tomu, že pomocí vyžínače okraje zastřihnete.

Když uděláte při mapování chybu, stačí v aplikaci přidržet prst na ikonce gumy. Navimow se začne vracet po trase zpět a vy pak můžete danou část projet přesněji. Takto lze mapu upravit i kdykoliv později a vyřešit tak případné nedostatky v sečení.

Pokud máte složitější zahradu, případně je složena z několika částí, mezi kterými bude Navimow muset přejíždět, je toto nutné zohlednit už během mapování. Jednoduše si v mobilní aplikaci vytvoříte více samostatných oblastí, které reprezentují jednotlivé části zahrady. Následně mezi nimi vytvoříte tzv. kanál, skrze který Navimow dokáže přejet do dalších sektorů. Může to být třeba část terasy, chodníček nebo jakákoliv zpevněná plocha. Důležité je, aby tento prostor nebyl hrbolatý a jeho šířka byla alespoň 1 metr.

Automatické mapování zahrady

Další novinkou je tzv. asistované mapování, při které sekačka na základě dat získaných skrze VisionFence kameru dokáže sama zmapovat vaši zahradu. Naše zahrada je poměrně jednoduchá a pro robotickou sekačku zcela ideální – má tvar písmene L a uvnitř neobsahuje žádné překážky. Automatické mapování mi díky tomu fungovalo skvěle, stejně jako samotné sekání. Ani jednou za šest týdnů se mi nestalo, že by se sekačka dostala do nesnází nebo se zasekla.

Vždy je ale nutné počítat s tím, že je každá zahrada jiná a na každé se tak sekačka může chovat odlišně. Nikdy nelze zaručit, že Navimow bude bezchybně fungovat na všech typech zahrad. Všeobecně platí, že čím složitější a členitější prostor, tím více potencionálních hrozeb a objektů, které mohou software zmást a sekačka se díky tomu začne chovat nestandardně.

Sekání trávníku

Jakmile máte svou zahradu zmapovanou a mapu uloženou, může se Navimow pustit do práce. V mém případě jsem si v mobilní aplikaci nastavil sekání obden a přiznám se, že mě ani po několika týdnech testování nepřestalo bavit sekačku sledovat, jak si to brázdí po trávníku a seče.

Když Navimow narazí na překážku s výškou nad 10 cm, automaticky se otočí a změní směr jízdy. Nicméně pro nižší místa, do kterých nechcete, aby najížděla, je ve správci map vhodné vytvořit ohraničení (typicky to může být kolem záhonu, jezírka či stromu, pískoviště…), případně rovnou zakázanou zónu. Nachází-li se na ploše trávníku nějaké stromky nebo keře, VisionFence kamerka je detekuje a nebude kolem nich sekat zhruba ve vzdálenosti 15 cm od kmene.

VisionFence kamerka má úhel záběru 140 stupňů a dokáže detekovat přibližně dvacet typů překážek – zahradní světla, záhony, květiny, stromy, jezírka, kameny, gril, ale třeba i domácí mazlíčky či trampolínu. Stále se ale nenaučila detekovat zahradní hadici – tu jednoduše nevidí a přejede přes ni. Tady pak hodně záleží, jak ji máte na trávníku „smotanou“.

V případě, že nijak nevystupuje do výšky a leží na trávníku, nic se jí nestane. Pokud je ale namotaná na sobě, případně vystupuje do výšky, kolizi s noži pro sečení se nevyhnete a asi je jasné, kdo v tomhle souboji prohraje. Nejlepší je proto se naučit nenechat hadici na trávě vůbec povalovat, ušetří vám to pár stokorun.

Při každém sečení Navimow jezdí systematicky, ale zároveň vždy v jiném směru. Jednou jezdí vertikálně, při dalším sečení horizontálně, potom diagonálně. Vyjma několika prvních sečení by tedy neměla nastat situace, že bude dvakrát za sebou jezdit stejně. Je fajn pozorovat, s jakou přesností se Navimow po trávníku pohybuje. Přijatelná je i úroveň hluku (58 dB), což vás nijak neruší, ani když sedíte vedle trávníku na terase a povídáte si. Výsledkem je precizně posekaný trávník s elegantními „linkami“, které zanechávají kola a které po pár hodinách zmizí.

Tráva jako hnojivo a častější vertikutace

Je fajn, že díky tomu, že sekačka střídá systém sekání, nedochází k přetěžování trávníku stejnoměrným pohybem. Trojice nožů se stará o precizní rozmělnění posekané trávy (mulčování), která zároveň funguje jako přírodní hnojivo. Zní to skvěle, nicméně několik odborníků na péči o trávník mě upozornilo na jeden důležitý fakt, který byste neměli opomíjet.

Rotující nože stébla trávy nasekají na skutečně miniaturní kousky, nicméně pokud budete sekat každá den nebo obden, tak i když se tráva rozkládá poměrně rychle, rozhodně není v silách přírody, aby se rozložila do dalšího sečení. Jinými slovy, v trávníku vám pak bude přibývat mulč rychleji, než je zdrávo. Řešení je ale celkem jednoduché – provádějte vertikutaci častěji, než jste byli zvyklí. Klidně i jednou za 4 až 6 týdnů. Tím trávník zbavíte mulče, který se nestihl rozložit.

Řídí se předpovědí počasí, ale…

Dalším rozdílem oproti řadě H je absence dešťového senzoru. Díky němu sekačka uměla rozpoznat, když začalo pršet, a vrátila se zpět do stanice, případně vůbec sekat nezačala, pokud to měla nastavené v Plánu sečení. Letošní řada I bohužel tímto čidlem nedisponuje a spoléhá se pouze na lokální meteorologickou předpověď od společnosti OpenWeather, což není úplně nejšťastnější řešení.

Přímo v mobilní aplikaci najdete položku Přizpůsobení počasí, kde si lze nastavit citlivost na vodní srážky (mrholení, lehký/klasický déšť) a dobu v hodinách, o kterou se má sekání v případě deště odložit. V drtivé většině případů se sekačka podle předpovědi počasí orientovala správně a před blížícími se srážkami zajela zpět do doku. Několikrát se mi ale stalo, že i když venku pršelo, Navimow vesele pokračovala v sekání a musel jsem ji do stanice poslat ručně. Dešťový senzor by něco takového okamžitě vyřešil, ostatně s loňským modelem řady H jsem se do podobné situace nikdy nedostal.

Sečení mokré trávy není pro jakoukoliv sekačku nic příjemného – spodní část se díky tomu rychle zanese a vás pak čeká o to důkladnější a delší čištění. Když jste zrovna doma, dá se podobným situacím předcházet, nicméně já poměrně dost cestuji – během léta mě čeká měsíční cesta do zahraničí a aktuálně přemýšlím, zda se skutečně budu chtít spolehnout na sečení podle předpovědi počasí, nebo sekačku raději budu pouštět ručně a předtím provedu kontrolu srážek z dat domácí meteostanice v kombinaci s aktuální předpovědí počasí. Zatím se ale přikláním k druhé variantě, která nicméně není úplně intuitivní. Na druhou stranu, pokud nás čeká podobně suché léto jako loni, asi to zas tak hrozné nebude…

Přidám ještě jednu nepříjemnost, se kterou jsem se musel potýkat. Ve výchozím stavu je v nastavení aplikace vypnuté sečení po setmění. Jinými slovy, pokud zapadne sluníčko a vy máte nastavené zahájení sečení například po 17. hodině a váš pozemek má okolo 300 m², Navimow jej do západu rozhodně celý posekat nestihne. Plán sečení tak automaticky pokračuje ráno po východu slunce, kdy je ale na trávě vydatná rosa. Výsledkem je opět poměrně dost zanesená sekačka a nekvalitně posekaný trávník. Řešení je naštěstí poměrně jednoduché:

Nastavit plán sečení na dřívější dobu – nicméně tady pozor, abyste během léta nesekali za příliš silného slunečního svitu. Aktivujte u VisionFence možnost sečení v noci – vždy záleží na velikosti pozemku, ale v mém případě Navimow dosekala cca hodinu po západu slunce, což mi naprosto vyhovovalo.

VisionFence kamerka je totiž vybavena přísvitem, díky kterému sekačka při horším světle či ve tmě vidí přibližně do vzdálenosti 1,5 metru. Sekání při takových podmínkách samozřejmě není úplně optimální, protože stejně jako u fotoaparátů, čím méně světla má senzor k dispozici, tím horší je výsledek. Při sečení ve tmě je daleko pravděpodobnější, že se sekačka někde zasekne.

Na jednoduchých zahradách, jako je ta má, to až takový problém není, ale u členitějších trávníků bych se sekáním v noci byl opatrný. Navimow v nočním režimu kvůli bezpečnosti seká pomaleji, takže generuje o něco menší hluk a také vynechá sečení po obvodu pozemku.

Volitelné příslušenství

Značka Segway ke svým sekačkám ve formě volitelného příslušenství nabízí i speciální „garáž“, ve které je Navimow kryta speciální sklopnou stříškou. Ta sekačku chrání před nepříznivými vlivy počasí a může tak prodloužit její životnost. Doporučená cena za toto příslušenství je 4 299 Kč včetně DPH.

Není-li pokrytí Wi-Fi signálem na vašem pozemku dostatečné, můžete k sekačce Navimow dokoupit 4G modul zajišťující stabilní datové připojení. Ten se instaluje do speciálního prostoru ve spodní části. Mnohem zajímavější je ale funkce AnTi-theft, díky které budete moci v případě odcizení sekačky sledovat její polohu v reálném čase. Cena za 4G modul Navimow Access+ je 2 399 Kč. První rok máte data zdarma, další zaplatíte zhruba 750 Kč/rok (29,99 euro).

Ještě doplním, že i když nemáte celou zahradu pokrytou Wi-Fi signálem, neznamená to, že by sekačka nefungovala. Sekat bude, jen v mobilní aplikaci neuvidíte její aktuální polohu na mapě a případně vám nebude fungovat vzdálené ovládání. Wi-Fi se dále využívá pro aktualizaci firmwaru.

V mobilní aplikaci rovněž vidíte informace o stavu sečných nožů a počet hodin, po kterých je vhodné je vyměnit. Sada dvanácti náhradních nožů včetně šroubů, která by vám měla vydržet na jednu celou sezónu, vyjde na 369 Kč včetně DPH. Hodně ale záleží na tom, jak velkou zahradu máte a jak často budete sekat. Po zhruba každých 200 hodinách provozu vám aplikace doporučí vyčistit spodní prostor sekačky. Já osobně jsem čištění od usazené trávy prováděl každý týden.

Závěrečné hodnocení

Letošní novinka v podobě modelu Segway Navimow i108E je určena především pro jednodušší pozemky a tvary trávníků, jako je právě ten můj. Nutné je také počítat s maximálním limitem velikosti trávníku do 800 m². V případě, že máte složitější a větší zahradu, odkážu vás na recenzi řady H, která pro vás bude vhodnější.

Určitě vás zajímá, jak je na tom Navimow i108E s výdrží. Plocha mého trávníku je 280 m², ale na jeden zátah jej rozhodně nezvládne obsloužit. Přibližně po posekání 240 m², což zabere zhruba 135 minut, klesne kapacita (původně plně nabité) baterie na 15 % a Navimow sama zamíří do nabíjecího doku. Po zhruba 90 minutách doplní šťávu na 95 % a vyrazí dosekat zbývajících 40 m² trávníku.

Máte-li větší zahradu, například okolo 800 m², počítejte s tím, že pro kompletní posečení se Navimow pojede třikrát dobít. Celkový čas potřebný pro posekání takové plochy (včetně dobíjení) se pak bude pohybovat okolo 11 hodin a 20 minut.

Já sám jsem byl s činností sekačky nadmíru spokojený a rozhodně vám její koupi mohu doporučit. Cena 32 599 Kč včetně DPH mi vzhledem k výbavě a chytrým funkcím přijde jako zcela odpovídající. Jak jsem ale zmiňoval v textu recenze, každý trávník je unikátní a má zcela originální tvar, a navíc na něm může být řada různých prvků, které sekačku dokáží zmást. V určitém procentu případů se tak může stát, že se sekačka na ploše nebude pohybovat tak, jak byste očekávali, a může se například zasekávat.

Mnoho užitečných rad a postřehů z testování dalších majitelů najdete ve skupině Segway Navimow na Facebooku, kam se rozhodně doporučuji podívat. Distributor zde rovněž poskytuje podporu a aktivně reaguje na uživatelské dotazy.

Záporné body dávám snad jen za ne úplně dobře vyřešené sekání v závislosti na předpovědi počasí, za které může absence dešťového senzoru. Už loňskému modelu jsem vytýkal nemožnost vypnutí LED kontrolky na těle sekačky v noci, kdy se nachází ve stanici. Na jednu stranu chápu, že světlo na sekačce má fungovat jako bezpečnostní prvek, ale zároveň tím na sebe Navimow může zbytečně poutat pozornost případných zlodějů.

Jinak jde ale o funkčně skvěle vybavenou sekačku, která vám při péči o váš trávník vykouzlí úsměv na rtech. Chválím také za to, že výrobce neustále pracuje na nejrůznějších softwarových optimalizacích a integracích nových funkcí. S posledním updatem například přibyla podrobnější historie sečení.

Klady atraktivní design, voděodolné tělo

není nutné natahovat drát po obvodu

velmi tichý hod

výbava a chytré funkce

mobilní aplikace v češtině

lze dokoupit 4G modul s alarmem

VisionFence je spolehlivější než u loňské řady

česká skupina na Facebooku Zápory nelze vypnout noční LED světlo

chybějící dešťový senzor

