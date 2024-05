Recenze Google Pixel 8a: spíše tažný kůň než vymodlený jednorožec

Google se svými Pixely po letech čekání konečně vstoupil na český trh

Kompaktní rozměry, čistý Android, dlouhá podpora, rozumná cena a není to čínská značka? Je to vůbec možné?

Cena pro první zájemce je příjemných 10 690 Kč, pro opozdilce patnáct tisíc

Vždycky, když slyším o Google Pixelu, nemohu nevzpomenout na řadu Nexus. Jejím prostřednictvím ukazoval IT hegemon, jak vypadá „správný“ Android. Postupem času se ale z technologického demonstrátoru technologií stal Pixel – více lidový, více praktický a v našich končinách oficiální cestou nedostupný. Fanoušci byli nuceni buď shánět tento hardware v zahraničí, nebo zaplatit přirážku v rámci neoficiální české distribuce.

S tím je ale teď konec! Cena atraktivní, reference ze starších generací pozitivní. Skoro se až chce říci, v čem je háček? Je vůbec něco, co brání Google Pixelu 8a alespoň v rámci cenové kategorie zašlapat zástupy tuctových Xiaomi do prachu a Samsungy staženými z kůže si obložit trůnní sál?

Obsah balení

Kdybych nevěděl, že mi šéfredaktor veze Pixel rovnou z české premiéry, skoro bych se bál, že se nechal napálit. Dvakrát. Krabička od Google Pixelu 8a totiž váží zhruba tak, jako kdyby vám nově nalezený kamarád z Konga poslal telefon, který jste si od něj na bazaru koupili ze známosti za dva tisíce. A tenhle kamarád je navíc takový vykuk, že vám nejen pošle v krabičce kamení či bramboru, ale navíc začal v rámci profitability svého byznysu šetřit i na papíru. Krabička je zkrátka kompaktní tak, že pochybujete, že se do ní vešel aspoň ten telefon, a zároveň dost těžká na to, abyste se báli, že vás někdo napálil.

Naštěstí se překvapení konalo pouze v pozitivním slova smyslu: většinu nárůstu váhy má na svědomí literatura v miniaturním boxíku. Moc ale tuhle hru na ekologii nechápu. Proč se chválit za ekologické balení a pak dovnitř nastrkat centimetr tlustou brožurku, když by se to dalo vyřešit kartičkou s QR kódem odkazujícím třeba na uživatelský manuál?

To napájecí adaptér bych ocenil mnohem víc. Místo něj dostanete leda kabel s USB-C na obou koncích. Pro notebookáře plus, pro desktopisty minus. Potěší však redukce z USB-C samce na USB-A samici. Možná byste čekali opačná pohlaví, ale i tahle kombinace dává smysl. Díky ní můžete k Pixelu připojit gamepad, čtečku karet nebo myš. Už úvodní nastavení telefonu proto můžete „nabušit“ klidně i na plnohodnotné klávesnici.

Design a zpracování

Kde jsou ty doby, kdy byste dokázali říct, jakou značku telefonu má v ruce člověk na druhé straně silnice. Jen u pár modelů dokážete s dostatečnou jistotou tipnout, co používá. Google Pixely si ale nespletete, minimálně v posledních generacích – jejich poznávacím znamením je vystouplý pruh sdružující LEDku a objektivy. V případě Pixelu 8a jen dva. S výjimkou hliníkového rámečku je pak celý telefon přiznaně plastový a z nudných oblin vystupuje snad jen písmeno G ve středu zadní strany.

Dojmy toto tělo vzbuzuje poněkud odměřené. Možná mentolová nebo modrá varianta bude působit vznešeněji, ale mnou testovaná černá už tolik údivu nevzbudí. Na druhou stranu, pokud nemáte rádi designové výstřelky a pestré barvy, bude se vám líbit. Rámečky mají minimálně dva milimetry, vespod i víc, všechno na Pixelu 8a je zakulacené, spolu s kompaktní velikostí 152,1 × 72,7 × 8,9 mm a hmotností 188 gramů pak mobil trochu připomíná mírně obézní dítě.

Konkurence určitě umí důstojnější vzhled, umí si vypůjčit ty správné prvky od dražších kolegů. Pixel si půjčuje spíš od loňských generací. Líbivostí možná neboduje, ale dokáže body nahnat praktičností, tělo je totiž zabezpečené proti vodě a prachu dle stupně krytí IP67.

Nevypadá na to však! Na displejem nepřehlédnete tenkou, ale dobře viditelnou štěrbinu sluchátka, dole zase USB-C po obou stranách rámuje reproduktor a mikrofon, vlevo se vytahuje šuplík na nano SIMku a vpravo je ovládání hlasitosti a vypínač. Na jejich adresu bych ale neváhal poslat lehce výhružný, nebo aspoň vulgární dopis. Google totiž zvolil pozici tlačítek, která vypadá neškodně, ale nedokázal jsem si na ni zvyknout.

Když telefon zvednete, padne váš palec mezi obě tlačítka. Jenže svalová paměť mě nutila pokaždé mačkat ovládání hlasitosti, které je umístěné níže. Snad pokaždé jsem si tlačítka prohodil a zlobil se, co vedlo výrobce k takové nepraktické originalitě. Je to trochu, jako když snad z jakéhokoli auta přesednete do staršího Citroenu a zjistíte, že řadicí páka není vpravo dole, ale metamorfovala do tenké páčky za volantem.

Malý displej vás moc nerozjasní

Ono to s tou ergonomií vůbec není ideální. Neříkám, že špatné, ale i přes relativně malou velikost jde ovládání jednou rukou ztuha. Navigační lišta je příliš nízko, tlačítko Zpět na ní doprava nedáte a gesta také startují u spodní hrany. Zároveň je 6,1″ obrazovka nudlovitá s poměrem stran 20:9, takže pokud si celý mobil posunete v dlani nahoru, zase nedosáhnete na notifikační roletku.

Na rozlišení 2400 × 1080 pixelů není vůbec nic špatného, obraz je hezky jemný, i když máte vedle zařízení s jemností vyšší než 430 ppi. Po technické stránce je fajn i podpora 120Hz obnovovací frekvence, minimálně pokud se systému zachce – vynutit ji nemůžete.

O barvy a zobrazení pohotovostních informací se stará OLED technologie, ale pokud v ní automaticky vidíte záruku pastvy pro oči, zůstaly by tentokrát vaše bulvy o hladu. Pixel 8a má standardní maximální úroveň jasu (při HDR) 1400 nitů, dočasně ale umí nastavit 2000 nitů, v reálu mě ale maximální jas příliš nepřesvědčil. Možná za polárním kruhem ocení, když v šeru polární noci díky nízkému jasu ušetří energii, ale pokud si vedle položím třeba nějaký Samsung, s klidem mohu prohlásit, že barvy, jaké Pixel 8a vyloudí s maximálním podsvícením, zobrazí konkurence při poloviční intenzitě.

Součástí obrazovky je i optická čtečka otisků, což poznáte podle rudé aury okolo vašich prstů už při seznamce s vašimi papilárními liniemi. Umístěná je šikovně vysoko, ale pokud beru čtečku jako hardware, který už skoro ani nevnímám a nestojí za popis, v případě Pixelu musím učinit výjimku, zejména pokud jste zvyklí na senzor jen položit prst. Tomuto telefonu jen letmý kontakt nestačí, chce se na vás mačkat. Pak už čtečka reaguje spolehlivě, ale zdržuje to.

Plný výkon Tensoru využijete jen pár minut

Google je lišák. Jeho roboti prolézající každý den hlubiny internetu nesčetněkrát narazili na shrnutí, že Snapdragon je ten nejlepší, Exynos se ho snaží marně dohnat a Mediatek je taková ta alternativa, která je sice fajn, ale nenese s sebou onen punc špičkového procesoru (což už ale v dnešní době dávno není pravda).

Jako chytrá horákyně si zvolil vlastní řešení: Google Tensor G3. I do souboje o počet a takt jader se pustil osobitě. Není moc devítijádrových procesorů, že? V Tensoru je jeden Cortex-X3 na 3 GHz, čtyři Cortexy-A715 na 2,45 GHz a čtveřice A510 taktovaných na 2,15 GHz v doprovodu grafiky Immortalis-G715s MC10. Už jen to, že Pixel 8a je nejlevnějším modelem řady, naznačuje, že zákazníci by trhače asfaltu měli hledat jinde.

Co mě však překvapilo nejvíc, je chování, které tomuto křemíku daly indické sudičky. Drží ho totiž pěkně zkrátka. Hlavně v zátěžových testech se ukázalo, jaké disciplíny Tensor G3 trénoval. Sprinty zvládá, ze čtvrtky už půlku vypustí, a pokud dojde na maraton, brzy běh změní v poklus, zároveň ale celou štreku zaběhne. Hraniční teplotou je 40 °C, po nich je výkon důrazně přiškrcený.

Je to dobře, nebo ne? Pokud používáte smartphone opravdu jako chytrý telefon, dávalo by to smysl. Zkontrolujete maily, nastavíte navigaci, cvaknete pár fotek, to vše se dá stihnout během cca pětiminutového okna, ve kterém procesor udrží maximálku. Jakmile ale začnete pošilhávat po nějaké té hře, multimédiích a obecně náročném využití, počítejte s tím, že dlouhodobě Tensor bude dodávat jen 70 až 80 % svého maxima. Tedy pokud to Google nezmění v některé ze softwarových aktualizací.

Ani s pamětí nečekejte žádnou hitparádu. Operační paměť RAM sice pojme 8 GB dat a Pixel 8a tak není žádný low cost, ale s pamětí na dokumenty se tady hraje hlavně o cloud. Paměťové karty byly u Pixelů i Nexusů vždycky sprostým slovem, pořád ale zamrzí, že na výběr je jen ze 128 a 256GB varianty. Dřív by to možná znělo optimisticky, ale dnes Android v Pixelu 8a zabírá 13 GB (12 GB má systém a 0,3 GB předinstalované nástroje) a s objemem aplikací už se taky mnoho vývojářů nepáře, takže spokojit se s levnější variantou může v budoucnu znamenat hodně odříkání. U základní 128GB varianty máte po prvním spuštění telefonu tedy volných 115 GB prostor.

Baterie a výdrž

V malých telefonech jen zřídka najdete baterku jako u placek s diagonálou přesahujících 6,5″. Ani Google Pixel 8a není výjimkou, jeho akumulátor s kapacitou 4492 mAh proto nedělá z telefonu ani maratonce, ani hardware, který má problém dožít se večera.

Podstatnější proto je, jak s výdrží může pracovat software. Možnosti jsou v duchu prostoty čistého Androidu omezené, ale v zásadě funkční. Prvním krokem je úsporný režim, který pozapíná takové ty základní volby jako animace a barvy v systému, ale neosekává žádné funkce. Místo něj ale můžete aktivovat super spořič, který naučíte, které aplikace potřebujete a které mají důležitost komparzistů.

Šetřič se může zapínat podle stavu baterie, rovněž lze omezit maximální úroveň nabití na 90 % a v případě, že neaktivujete šetřič automaticky, můžete si ho nechat aspoň připomenout. Poslední možností je adaptivní baterie, která se snaží telefon permanentně vychovávat k co nejúčinnější dietě.

Ani tak ale nečekejte zázraky, podobnými funkcemi už disponuje řada Androidů a asi mi dáte za pravdu, že žádný ještě výdrž neprodloužil o více než pár hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 18W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 21 minut 38 minut 69 minut 110 minut

Až dojde na nabíjení, můžete využít dvě metody, drátovou a bezdrátovou. Jedna je rychlá jako sporťák bez kola, druhá jako formule bez nápravy. Po kabelu skrz USB 3.2 kromě dat může procházet i proud o výkonu pouhých 18 W, případně může jít skrz záda bezdrátově, pak se dočkáte 7,5 W. Nabito tak máte v rychlejším podání za 110 minut. Takhle jste si asi produkt technologického lídra nepředstavovali, že?

Operační systém: čistý Android 14

Google Pixel je synonymem čistého Androidu. Jenže postupem času „gůglí“ zařízení začala být více nositelem služeb než myšlenky AOSP. Přesto je stále vítaným prostředím pro ty, kterým neimponuje košaté One UI ani čínské omalovánky. Proč je ale tak žádaným zbožím?

Velmi často se zmiňuje délka podpory. U současné generace slíbil Google sedm velkých aktualizací. Zní to fantasticky, ale skeptik ve mně vzpomíná na verše „do smrti nejdelší, to se jen tak říká, ale dlouhá smrt, není žádná klika“. Pokud se něco zásadně nezměnilo, životní cyklus smartphonů netrvá ani tři roky, takže v pětiletém updatu čekám transformaci z tlustého do tenkého klienta, v sedmileté aktualizaci už balzamovací olej.

Druhým, často zmiňovaným benefitem „života bez nástavby“ je čisté, jednoduché a přehledné prostředí. Velkou část tohoto dojmu dělají animace, které jsou skutečně svěží a moderní. Zároveň však pro ně a vlastně celý systém platí, že začíná převládat estetika nad ergonomií. Pro Google je v Androidu podstatnější, aby se věci hezky hýbaly, než abyste měli přehled o situaci a rychle na ni dokázali reagovat. Zejména Android 14 v tomto ohledu přinesl zbytečné mezikroky, dialogová okna a minimalismus, za což ale zaplatil daň v podobě přehlednosti.

Velké bubliny rychlých nastavení už proto nezapínají Wi-Fi nebo Bluetooth, ale otevírají nabídku sítí. Ze zamknuté obrazovky můžete zapnout jakoukoli aplikaci či např. praktickou svítilnu, ale činíte tak podržením místo rychlého swipu. A třeba budík v rychlých nastaveních vede rovnou do aplikace hodin. Každá z těchto změn má své uplatnění a není vyloženě krokem vedle, ale konzistence a srozumitelnost pomalu mizí.

Jakmile ale vstoupíte do Nastavení, můžete se těšit zase na řád, logiku a jasnou hierarchii. Chcete řešit připojení, a ať už se jedná o 5G, DNS, VPN, nebo spořič dat, najdete je na jednom místě. Ve volbách týkajících se displeje zase najdete cokoli od výběru navigace v systému přes tmavý motiv po automatické otáčení obrazovky. Nebloudíte, ani když jste v ruce neměli Android posledních pět let.

Aktuálně se Google hodně zaměřuje na přizpůsobení systému, ale ruku na srdce, dělá to způsobem hodně úsporným. Barevné motivy sice reagují na tapetu, ale volnost nenabízí, volba odstínů je omezená. Z několika fontů pro widgety jsem se na zadek taky neposadil, a byť výsledný grafický mix vypadá hezky, nepředstavuje nic, co by se nedalo dohnat nějakou tou aplikací.

Pixel 8a a umělá inteligence

Velkým tématem jsou funkce umělé inteligence. Google tento měsíc oficiálně vstoupil na český trh, je proto na místě se ptát, co našinec dostane navíc oproti minulosti. Bohužel, odpověď chutná momentálně dost kysele. Živý přepis nebo automatické generování titulků vyžaduje update, o kterém sice telefon řekne, že má velikost 250 MB, ale stáhnout ho nedovolí. VPN v rámci Google One k dispozici není.

Asistent sice v průvodci novými funkcemi nadhazuje pár zajímavých scénářů, ale v praxi se v Česku chová pořád jen jako vyhledávač a rozšiřující funkce vás stáhnout nenechá. Zlepšení kvality zvuku pomocí odposlechu zvuků z okolí zní hezky, ale poznáte rozdíl? Jasně, nemůže za to jen Google, v cestě mu stojí i legislativní bariéra, ale pokud máte dojem, že „když je to Google, AI bude fakt vychytaná!“, tak v tuto chvíli rozhodně není. Dá se ale očekávat, že v budoucnu se situace bude měnit k lepšímu.

Nejpoužívanější proto bude možná AI integrovaná do aplikace Fotky. Co umí? Jestli znáte příběh Nikolaje Ježova a jeho zobrazení po boku J. V. Stalina u Moskevského kanálu, tak Google Fotky by takovou žabařinu zvládly za pět sekund. Zmizet z fotky člověka dokážete rychleji, než by Hermiona řekla „Obliviate!“, zejména u jednoduchých pozadí. Samozřejmě s rostoucí komplexitou může začít vygenerovaný snímek kulhat, ale třeba stylus položený na dece zvládl Pixel vykreslit přesvědčivěji než konkurenční Galerie od Samsungu, textura látky byla propracovanější a nepůsobila jen jako klonovací razítko z Photoshopu.

Možné je takto objekty z fotek i posouvat a zvětšovat, tady už ale záleží hlavně na zadaném úkolu. Když se rozhodnete zvětšit auto na velikost domu, nikoho dopočítaný snímek neuvede v pochyby, u obličejů vás zase AI zastaví, že na takovou prácičku si musíte najít jiného komplice.

V zásadě dělají Fotky to, co jiné aplikace podobných funkcí. V tomto ohledu není Google nijak originální, zároveň po řemeslné stránce se může řadit k těm lepším – alespoň pro teď. Umělá inteligence už vyměnila sedmimílové boty za teleport a kdo ví, co dokáže natrénovat za další půlrok. Do budoucna tedy uživatelé z těchto zlepšováků rozhodně budou těžit více.

Fotoaparát a záznam videa

Nejčastější důvod (kromě poruchy) pro nákup nového mobilu je vyšší kvalita fotek. To není z mé hlavy, to je výstup ankety jen pár let staré. Věřím, že se na této premise nic zásadního nezměnilo. I proto Pixely používaly všemožné algoritmy, aby i při papírově slabších specifikacích dokázaly konkurovat telefonům, jejichž počet očí by zaujal i tarantule.

Platí to i tentokrát, snímač hlavního objektivu posbírá 64 Mpx, sekundární objektiv slouží pro širokoúhlé fotky s rozlišením 13 megapixelů. Nic, co by vám probudilo produkci endorfinů. Pixel ale zase trochu spoléhá na to, že „je to Google!“ a že použije veškerou magii, aby si vygeneroval to, co optika nedokáže.

Daří se mu to? Asi tak jako většině zařízení střední třídy. Jakmile máte světlo na své straně, není se čeho bát. Detaily Pixel zvládá s bravurou, velmi úspěšně si poradí i s drobnokresbou na přírodních materiálech – lidově řečeno, listí vypadá jako listí, trávu si se zeleným kobercem taky nespletete. V barevném podání Google inklinuje k realismu, nepomáhá si líbivou přesyceností. Na žádné testovací fotce jsem si nevšimnul přepalů, ale na adresu stínů a jejich hloubky už bych kritiku měl. Nicméně za dobrého světla jsou výsledky nadprůměrné.

Tmavší plochy v záběru Pixel 8a často ztmaví příliš a trošku depresivní ladění fotek vynikne ještě více v interiérech, kdy ani síla kancelářských zářivek nepřenese do obrázků patřičný jas. Paradoxně v nočních fotkách zase málokdy narazíte na černočernou tmu. Google má bohaté zkušenosti s vylepšováním fotek a právě na nočních scénách to rád demonstruje. Zatímco vaše oči už sotva vnímají okolí, kamera Pixelu vygeneruje výstup, jako kdyby bylo deset minut po soumraku. Nemohu se zbavit dojmu, že je to až nepřirozené. Samozřejmě pokud chcete vyfotit něco v noci, je lepší si vyšumět aspoň něco identifikovatelného, ale pokud se budete pokoušet vystihnout atmosféru okamžiku, bude vás Google nutit do jiné aplikace, která zvládne manuální režim.

Ta základní se sice ovládá dobře a je zaměřená na to, abyste rychle dokázali střídat podporované režimy a funkce. Záhy ale zjistíte, že jich není tolik. Fotit lze s dlouhou expozicí, portréty, noční snímky, panoramata a klasické fotky. K nim se pojí volby, které znáte i z jiných zařízení, jako je retuš tváří, samospoušť, astrofotografie a samozřejmě volba poměru stran, vyvážení bílé, jas a stíny.

Nabídka je střídmá i pro video, které zvládá zpomalení, časosběr a „švenkování“, které se snaží v mobilu imitovat jízdu kamery po kolejích (záznam je ale v tomto případě bez zvuku). Jenže maximem je 4K při 60 fps, ale už u něj neaktivujete maximální stabilizaci. Ta se odemyká až pro Full HD při polovičním frameratu.

Ani se zoomem to není žádná sláva, telefon však rozumně nabízí jen základní pohled a dvojnásobné přiblížení či naopak oddálení. Digitálně se sice dokáže dostat na osminásobný zoom, ale využití pro něj bude celkem sporadické.

Závěrečné hodnocení

Google Pixel 8a nepochybně vzbudil velké nadšení. Google přeci vládne Androidu, cena je sympatická, určitě bude fotit dobře jako většina Pixelů. K tomu skvělá softwarová podpora a brzké aktualizace. Procesor si vymysleli sami. To všechno zní fantasticky a já se opravdu těšil na rozvíření stojatých vod českého trhu.

Za sebe však musím říct, že očekávání byla asi příliš veliká. Google Pixel 8a je sice povedený, ale nakonec celkem běžný smartphone. Vypadá, že je aspoň kompaktní, ale kvůli tlustým rámečkům zase ne o tolik oproti konkurenci s většími displeji, třeba Motorole Edge 40 Neo. Samotný design neurazí ani nenadchne, lidský vkus má různé chutě. Ale displej mě zklamal a procesor má taky příliš utažené vodítko. Baterka je adekvátní k úkolům telefonu, ale 18W nabíjení zrovna rychlé není a ani bezdrátově ztrátu na vyspělejší hardware nesmaže. A foťák? Mírně nadprůměrný.

O to smutnější je, že nedostanete protihodnotu ani v podobě služeb. Prostor v cloudu? Zaplaťte si! Asistent? Nikoli česky. VPN? Nedostupná. Představa, že za něco takového dám kvůli akční nabídce 10 tisíc, mi přijde nikoli lákavá, ale akceptovatelná. Idea, že bych za něco takového dal plných 15 tisíc, už má blízko k navštívence adiktologa, protože jiný benefit než „Gůůůgl“ nevidím.

Na závěr doplním, že Pixel 8a seženete ve dvou paměťových variantách – 8/128 a 8/256 GB. Cena byla stanovena na 14 490 Kč, nicméně pokud si jej koupíte do 3. června, získáte v obchodech Alza a Datart a u operátora O2 výkupní bonus 3 800 korun. Telefon vás tak v základní variantě vyjde na atraktivních 10 690 Kč. Pokud si jej do tohoto termínu pořídíte na Google Store, obdržíte kredit 3 800 Kč na další nákup.

Google navíc ke každému zakoupenému telefonu přihodí zdarma 3 měsíce služby YouTube Premium a Google One a 6 měsíců služby Fitbit Premium. V případě, že si Pixel 8a zakoupíte u operátora O2, získáte kromě výhod uvedených výše ještě navíc tarif O2 TV HBO a Sport na 6 měsíců zdarma.

Klady čistý Android 14

voděodolnost (IP67)

kompaktní rozměry

příkladná softwarová podpora

AI funkce

pestré barevné varianty

příznivá cena (v předobjednávkách) Zápory čitelnost displeje na sluníčku

v Česku nevyužijete všechny funkce

stále stejný design

zátěžové testy čipsetu Tensor G3 nesvědčí

