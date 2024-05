Vyzkoušeli jsme Google Pixel 8: malý telefon, který skrývá mnoho překvapení

Google v Česku začal oficiálně prodávat vlastní hardware

V Google Store od této chvíle nabízí telefony Pixel 8, 8 Pro a odlehčený Pixel 8a

My se dnes podíváme zblízka na Pixel 8, který láká na výborný fotoaparát a kompaktní velikost

V listopadu loňského roku jsme otestovali nejnovější vlajkový model společnosti Google – Pixel 8 Pro. Od té doby sice uplynulá slušná porce času, leccos se ale změnilo. Například to, že americký výrobce s velkou pompou vstoupil na tuzemský trh – žádný šedý dovoz, už jen oficiální distribuce, maximální podpora trhu a vlastní obchod Google Store. Přišlo by nám tak jako nesmírná škoda nevyzkoušet i základní model Pixel 8.

Design a displej

Po designové stránce jsou poslední generace Pixelů od Googlu naprosto unikátní a patří to k jejich hlavním přednostem; tedy pokud se vám trefí do vkusu. Pixel 8 slibuje oblé hrany a lesklá skleněná záda, kterým dominuje kovový panel v horní polovině. Ten ukrývá duo kamer, laserový autofokus, mikrofon a duální LED světlo.

Základní model současné série však zaujme mnohé náročnější zákazníky ještě kvůli něčemu jinému. Jako jeden z posledních mohykánů naší doby nabízí v zásadě kompaktní rozměry. Necelých 71 milimetrů na šířku, 150,5 milimetru na výšku a trochu tlustší profil 8,9 milimetru. Pochválím i pevnou konstrukci a odolnost IP68 proti vodě a prachu.

Pixel není vyloženě drobek, v kapse ho pocítíte kvůli hmotnosti 187 gramů. Ale z aktuální nabídky jde rozhodně o jeden z nejmenších smartphonů vůbec. Pro milovníky kompaktních vlajkovek naprostý ideál. Pro malou dámskou ručku bych doporučil spíše úplnou novinku v podobě Pixelu 8a, který je ještě o chloupek menší.

O rozměrech již řeč byla. Patrné je to i na displeji – obrazovka dosahuje úhlopříčky 6,2″. To je na dnešní poměry opravdu malý telefon vzhledem k tomu, že většina trhu nabízí 6,5–6,7″. Upřímně, k displeji de facto nemohu mít žádnou výtku. Má parádní rozlišení Full HD+ (při poměru 20:9), které při takovéto úhlopříčce představuje výbornou jemnost 428 ppi.

Zobrazovač je navíc typu OLED, takže se můžete spolehnout na perfektní podání barev a skutečně černou černou. A chválit mohu i dál: k dispozici je HDR10+, svítivost 1400 nitů při běžném používání a 2000 nitů v jednom bodě při sledování obsahu v HDR10+.

I když přece jen jednu výtku bych měl: displej sice umí 120Hz obnovovací frekvenci, ale musíte vybírat jen mezi 60 nebo automatickým zvýšením na 120 Hz v některých případech. Trochu komplexnější nastavení – kór v případě Androidu – by neuškodilo.

Výkon, výbava a výdrž

Google se vydal sympatickou cestou, kdy všechny své telefony opatřuje stejnou čipovou sadou. Výhoda pro zákazníky tkví v tom, že ať už si pořídí Pixel 8 Pro za 28 490 Kč (respektive 21 490 Kč v předobjednávkách), Pixel 8 za 21 tisíc (16 990 Kč při předobjednání), anebo odlehčený Pixel 8a za necelých 15 tisíc korun (respektive neodolatelných 10 690 Kč v rámci předobjednávek), dostanou stejně výkonný telefon.

Současná generace telefonů od amerického výrobce tak disponuje čipsetem vlastní výroby Tensor G3 s 9jádrovým procesorem (jedním výkonným jádrem Cortex-X3, čtyřmi jádry Cortex-A715 pro běžnou práci a pak jsou tu také čtyři úsporná jádra Cortex-A510), 4nm výrobním procesem a grafickým akcelerátorem Immortalis G715s.

Hardwarové parametry Google Pixel 8 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G3, nona-core, 1× 3 GHz Cortex-X3 + 4× 2,45 GHz Cortex-A715 + 4× 2,15 GHz Cortex-A510, GPU: Immortalis-G715s MC10, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 150,5 × 70,8 × 8,9 mm, hmotnost: 187 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4575 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50,1 Mpx, f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 12,5 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25µm, AF, selfie kamera: 10,5 Mpx, f/2.2, auto-HDR, 4K video Kompletní specifikace

Rovnou vám povím, že takto výkonná střeva se hodí pro prakticky jakoukoliv práci, hraní graficky náročných her, ale i pro výpočet umělé inteligence přímo na zařízení, jak si ukážeme za chvíli. Pro ilustraci přikládám výsledky z oblíbených benchmarků. Z těch je patrné, že Tensor nedosahuje úplně kvalit špičkového Snapdragonu nebo Dimensity, ale pro uživatele skutečně neexistuje moc limitací co do hrubého výkonu.

Co se týká další výbavy, Pixel 8 přichází s 8 GB RAM, 128GB úložištěm (systém ukusuje 13 GB), dále nechybí povedené stereo reproduktory, rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů v displeji, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a další polohovací systémy a NFC pro bezkontaktní platby. Pokud potřebujete UWB čip a teplotní čidlo, musíte však sáhnout po nejdražším z trojice.

Ačkoliv má prostřední Pixel velmi kompaktní rozměry, nabízí celkem standardní akumulátor typu Li-Ion s kapacitou 4575 mAh. A to je moc dobře, díky takto velké baterii (v souvislosti s rozměry telefonu) a energetické účinnosti vnitřností mohu potvrdit běžnou výdrž 1,5 dne až 2 dny v případě mírného šetření.

Naměřená rychlost nabíjení 27W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 30 minut 53 minut 83 minut

Pokud ale vyrazíte s telefonem do terénu, celý den budete fotit, poslouchat hudbu do sluchátek, chatovat na sociálních sítích, můžete se spolehnout, že večer zakotvíte doma s 35–20 % baterie. A to rozhodně nevybočuje z normálu. Pixel 8 tedy, i přes kompaktní rozměry, není typický „jednodenní“ telefon.

Z hlediska nabíjení budete mít k dispozici pouze 27W výkon, větší „wattáž“ do útrob telefonu „natéct“ neumí. Nutno dodat, že k tomu ještě potřebujete odpovídající nabíječku, protože ta se v balení nenachází. Díky podpoře Power Delivery 3.0 ale nepotřebujete nutně jen originální adaptér, stačí jakýkoliv s tímto výkonem. Plné dobití zmáknete za bezmála 1,5 hodiny, bezdrátovou nabíječkou s výkonem 18 W trvá dobití plus minus 2 hodiny.

Android 14 posílený umělou inteligencí

Není tajemstvím, že telefony Pixel od Googlu přicházejí vždy s nejčistší formou systému Android. V průběhu testování jsme měli k dispozici Android 14 s dubnovou bezpečnostní záplatou. Potěší naprosto rekordní softwarová podpora – Google slibuje aktualizace po dobu 7 let, tudíž do roku 2030, protože telefon byl na trh uveden již v druhé polovině loňského roku.

Čistý Android nemá moc cenu rozebírat. Nicméně Google jej zde obohatil o několik zajímavých funkcí umělé inteligence, respektive strojového učení. Můžete si například vytvořit tapetu dle primitivních příkazů a generativní AI se o vše postará.

Anebo je tu celkem unikátní sada funkcí v aplikaci Fotky Google. Snímky můžete různě upravovat, pomocí funkce Magic Editor ze snímku odstranit rušivý element či postavu, jiné prvky změnit, popřípadě udělat ořez a okraje následně doretušovat, opět pomocí AI. Zde jen připomínám, že k těmto funkcím potřebujete aplikaci Fotky a přístup k internetu, nic z toho se totiž neodehrává přímo na zařízení.

Fotoaparát a video

Pixel 8 disponuje vzadu duální kamerou, která sestává z 50,1Mpx hlavního snímače (znáte jej z Pixelu 8 Pro) a 12,5Mpx širokoúhlého objektivu s velmi širokým zorným polem 126°. Upřímně, oba fotoaparáty podávají naprosto parádní výsledky. Jen se podívejte do galerie.

Bezvadná kvalita je při focení ve dne, to se dalo očekávat. Pixel ale zastává svou roli výborného fotomobilu také v případě nočních snímků, makro obrázků nebo mých oblíbených portrétů. Když už jsme u nich, za zmínku stojí i výtečná 10Mpx selfie kamerka, která se osvědčila jak v noci, tak při vytváření působivých portrétů. Škoda ale, že chybí teleobjektiv s optickým přiblížením jako u modelu Pixel 8 Pro.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Po stránce videa je Pixel také perfektně univerzální. Podporuje 4K rozlišení při 24/30/60 fps i Full HD při 24/30/60 fps. Pokud si potrpíte na maximální stabilizaci, musíte zvolit režim Full HD při 30 fps, naopak pokud máte rádi výrazné barvy s HDR10+, můžete natáčet i ve 4K, ale vždy pouze při 30 fps. Kromě klasického videa nechybí natáčení s bokeh, zpomalený záběr, časosběr, popřípadě speciální filmové filtry.

Cena a dostupnost

Pixel 8 se v Česku oficiálně prodává od 7. května, a to ve variantě 8/128 GB. Jeho cena z oficiálního obchodu Google Store vychází na 20 990 Kč, respektive 16 990 Kč v rámci předobjednávek na Alza.cz, Datart.cz či u operátora O2. K dispozici je v černé, zelené, béžovo-růžové a modré barevné variantě.

Oficiální předobjednávková cena je skvělá. Ta standardní už je o trochu vyšší než dříve z neoficiální distribuce (většinou 18 490 Kč), nicméně zákazník zároveň dostane 4tisícový kredit na další nákup v obchodě Google. Dalším bonusem je 3měsíční YouTube Premium, předplatné Google One a 6 měsíců Fitbit Premium.