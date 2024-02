Projekt Apple Car končí. Zaměstnanci se budou věnovat něčemu mnohem zajímavějšímu

Americká firma Apple měla podle nedávných spekulací pracovat na projektu chytrého autonomního vozidla, které chtěla v příští dekádě nabídnout koncovým zákazníkům. Inu, dle nových informací to vypadá, že všechno je jinak. Auto s logem Apple nedorazí v blízké době, neřkuli nikdy, firma údajně projekt zařízla.

Renomovaný analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg informoval o tom, že společnost Apple plánuje poslat projekt chytrého automobilu k vodě. Pracovní skupina Special Projects Group (SPG), která má v Apple na starosti nové přísně tajné projekty, již na přípravě autonomního vozu nebude dál pracovat a celý nápad tak bude uklizen do šuplíku.

BREAKING NEWS: Apple cancels the Apple Car project after a decade-long, multi-billion effort to rival Tesla. Some employees shifting to Generative AI teams. https://t.co/AMqKXGaNbB

— Mark Gurman (@markgurman) February 27, 2024