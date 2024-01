První recenze Apple Vision Pro: drahé, prázdné, ale přesto fascinující

Apple Vision Pro se dostal do rukou prvním recenzentům

Odnáší si víceméně pozitivní hodnocení, kritika je však neúprosná

Zařízení je velké, těžké, má chabou výdrž a samozřejmě extrémní cenu

Dnes v noci se na internetu objevily první recenze na headset Apple Vision Pro, který americká firma nabízí od 19. ledna v předprodeji a již tento pátek zamíří do ostrého prodeje. Několik novinářů a influencerů z USA, kteří měli možnost si toto zařízení vyzkoušet jako první, vypustilo do světa své hodnocení. Jak to celé dopadlo?

Vision Pro – těžký a velký headset

V USA, což je zatím jediný trh, kde je Vision Pro dostupný, vyšlo něco kolem 10 recenzí. Všechny se shodují na tom, že Vision Pro je těžký stroj. Hmotnost kolem 600–650 gramů je moc na to, abyste toto zařízení nosili celý den na hlavě.

Nutno přihlédnout i k tomu, že součástí balení je externí baterie, kterou Apple nechtěl mít uvnitř zařízení. Díky tomu možná snížil jeho hmotnost, ale i tak je těžší než konkurence od Mety, která nabízí vestavěný akumulátor. A v neposlední řadě je problematická i výdrž, protože na baterii zvládne Vision Pro běžet zhruba 2–2,5 hodiny.

Displeje a kvalita zobrazení

Kvalita zobrazení obsahu ve visionOS je velké téma. Přestože Apple vsadil na maximálně kvalitní displeje (na každé oko 11,5 milionu pixelů), zobrazovaný obsah je degradován rastrem a rozmazáním po stranách. Navíc jsou okem patrné okraje průzoru, takže si chvilkami připadáte, jako byste se dívali skrz dalekohled.

Nejlépe tento jev ukazuje v recenzi The Verge. Tým recenzentů navrhl v počítači několik záběrů, které simulují rozmazání prostoru, latenci pohybu i hloubku ostrosti, jako byste měli Vision Pro na očích. „Apple si za tento produkt účtuje 3 499 dolarů a tvrdí, že ‚perfektně simuluje realitu‘. Právě v tom je ale nejvíce cítit přemrštěná ambice výrobce, která předhání i samotný produkt,“ uvádí The Verge.

Všichni se však shodují na tom, že opravdová kvalita je vidět, když se díváte jakoby skrz Vision Pro. Snímače totiž umějí natáčet vše, co je před headsetem, a simulují vám tak pohled vlastníma očima, jako byste vůbec neměli nic na očích. Tehdy je latence naopak velmi nízká a kvalita obrazu vynikající. Joanna Stern z The Wall Street Journal dokonce s brýlemi lyžovala nebo vařila.

K čemu vlastně Vision Pro je?

To je otázka, na kterou se snaží přijít všichni recenzenti. Bohužel, většina z nich se shoduje na tom, že systém visionOS je zatím prázdný a jediné, co s Vision Pro můžete dělat opravdu aktivně, je kancelářská práce a sledování filmů.

Obojí má ale svůj háček. K práci se vám ideálně hodí MacBook a externí klávesnice, což může nafouknout váš rozpočet o několik desítek tisíc korun. A zase je tu ta zpropadená výdrž, takže stejně budete muset sedět blízko zásuvky.

Sledování filmů s Vision Pro je zábavné a nikdo z testerů si nestěžoval na velkou bolest očí nebo závratě. Nicméně zde naráží kosa na kámen v dostupnosti aplikací. Na americkém trhu již má svou visionOS aplikaci Apple TV+, Disney+ a Paramount+. Mnohem oblíbenější Netflix nebo YouTube nikoliv.

Personas – vaše děsivé alterego

Na závěr výtahu zámořských recenzí jsme si nechali něco, na co si stěžují snad všichni. Pokud budete chtít s headsetem provádět videohovory, musíte si vytvořit vlastního avatara. Stačí vzít Vision Pro do ruky, namířit na sebe senzory a provést několik skenů.

Výsledná kvalita vašeho virtuálního já však připomíná spíše první generaci obrázků z Midjourney než sofistikovaného pohyblivého avatara s obličejem uživatele. Skoro to vypadá, že staré známé Memoji udělají v tomto ohledu lepší službu. Přesvědčte se sami.

Apple Vision Pro přes všechny výtky zapůsobilo na drtivou většinu recenzentů jako něco nového a do značné míry neokoukaného – přestože AR headsety tu již pěknou řádku let máme. První recenze se shodují na tom, že coby de facto nultá generace je to dle očekávání. Největším problémem je pak asi cena, která cílovou skupinu hodně zužuje.