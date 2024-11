Jeden displej vládne všem. Nový tablet od Applu má být centrem chytré domácnosti

Apple údajně pracuje na displeji, který bude fungovat jako hlavní ovládání chytré domácnosti

Má mít vlastní nový systém a řadu užitečných vychytávek

K odhalení by mělo dojít už v příštím roce

Ovládání chytré domácnosti je možné na několik různých způsobů, přičemž mezi ty nejčastější patří hlasové ovládání skrze chytrý reproduktor či využívání aplikace v mobilním telefonu. Pakliže máte spíše menší chytrou domácnost, tyto způsoby jsou vcelku komfortní, avšak jakmile už svůj domov vybavíte desítkami různých zařízení, může být efektivní ovládání problematičtější. Toho si je podle všeho vědomý také Apple, který podle několika spekulací připravuje vlastní tablet pro ovládání chytré domácnosti postavené na HomeKitu.

Displej, který obstará vše

Už několik měsíců se objevují spekulace právě o chytrém domácím displeji, na kterém Apple podle všeho pracuje. Známý novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg se domnívá, že přenosný tablet, či spíše displej bude mít výchozí umístění na stěně a bude ovládat zařízení v rámci chytré domácnosti, odbaví videohovory a nabídne i další funkce, podobně jako to dělá třeba Amazon Echo Hub. Ačkoli by měl fungovat samostatně, k dokončení úvodního nastavení bude vyžadovat iPhone.

Zařízení se má podobat iPadu, přičemž bude údajně k dispozici již v březnu příštího roku. Podle Gurmana bude disponovat šestipalcovým panelem s tlustými rámečky, vestavěným fotoaparátem, vlastní baterií a reproduktory. V plánu je také podpora hlasového ovládání Siri a Apple Intelligence. Pokud jsou tyto spekulace pravdivé, nabídne chytrý displej centralizovaný způsob ovládání světel, bezpečnostních kamer, senzorů, termostatů a dalších zařízení kompatibilních se systémem HomeKit.

Apple údajně vytvořil pro chytrý displej několik různých podstavců, takže by jej mělo jít umístit například na zeď či na speciální stojánek s lepšími reproduktory, třeba na lince v kuchyni. O chod by se neměl starat iOS, ale displej by měl používat nový operační systém, který má připomínat kombinaci operačního systému Apple Watch a nedávno spuštěného režimu StandBy iPhonu. Zařízení bude nejspíše pomocí senzorů detekovat, jak blízko je člověk u obrazovky, a podle této vzdálenosti bude upravovat zobrazení, přičemž podporovat má také funkci Handoff. S čím se nakonec Apple vytasí, se budeme muset nechat překvapit, nicméně nějaký větší impuls by se jeho chytré domácnosti více než hodil.