Tohle zařízení byste od Applu nečekali: vypadá jako iPad a lze s ním ovládat chytrou domácnost

Společnost Apple má údajně v plánu dvě nová zařízení pro chytrou domácnost

V jednom případě se má jednat o chytrý displej, ve druhém o robotickou paži s displejem

Dočkat bychom se mohli už na jaře příštího roku

Chytré technologie poslední roky vzaly naše domácnosti útokem. Ať už jde o vypínače, zásuvky, žárovky, reproduktory, televize, klimatizace, ledničky či pračky, připojení k internetu může mít dnes prakticky cokoli. V rámci chytré domácnosti dominují především tři společnosti – Amazon, Google a Apple. Zatímco první dva se víceméně o své ekosystémy starají dobře, gigant z Cupertina je se svým HomeKitek lehce pozadu. Samotný Apple disponuje jen dvěma verzemi chytrého reproduktoru HomePod společně s Apple TV a v rámci jeho systému najdeme menší počet kompatibilních zařízení, než u konkurence.

Apple se nejspíše chystá rozšířit své profotilo chytré domácnosti

To ale neznamená, že by Apple na chytrou domácnost zanevřel, alespoň podle informací známého novináře Marka Gurmana. Ten totiž tvrdí, že společnost chystá zcela nové zařízení postavené na platformě homeOS, které má připomínat iPad připevněný k HomePodu. Tajemné zařízení by mělo spolupracovat s aplikacemi jako kalendář, poznámky či domácnost, přičemž uživatelské prostředí by mělo být „optimalizované pro ovládání domácích spotřebičů a rychlé zobrazování informací“.

Současná zařízení od Applu sice mohou spolehlivě fungovat jako hub pro zařízení v chytré domácnosti, nicméně ty už nedokáží držet krok se současným trendem umělé inteligence, což by právě nové zařízení mělo splňovat. Kromě zmíněného zařízení připomínající současné chytré displeje má Apple v plánu ještě jedno zařízení, kterým by mělo být zařízení podobající se iPadu připevněnému na nastavitelném kovovém rameni, které by cenou mělo přesahovat hranici jednoho tisíce dolarů (cca 26 tisíc korun s daní). Obě zařízení by měla vznikat ve spolupráci pracovních skupin zabývající se umělou inteligencí a hardwarovými inženýry.

Server MacRumors už v lednu při průzkumu kódu přišel na to, že Apple pokračuje na vývoji platformy homeOS, jakožto varianty svého tvOS. Kromě toho objevili také zmínku o minimálně jednom doposud nezveřejněném zařízení, které má spadat do kategorie chytrých produktů do domácnosti. Také 9to5Mac přispěl se svou trochou do mlýna. Podle jejich informací by „HomePod s displejem“ měla mít čtvercový displej, čipset A18, integrovanou kameru pro videohovory FaceTime, podporu pro AirPlay, schopnost identifikovat gesta rukou z větší dálky a umět má i rozpoznat různé lidi a jejich specifické požadavky. Dle 9to5Mac bychom se také nového zařízení měli dočkat už na jaře příštího roku.