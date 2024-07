Nové zařízení od Applu na obzoru. Co se ukrývá pod tajemným produktem pro chytrou domácnost?

Apple má v rukávu nejspíš další nové zařízení, má jít o přístroj do chytré domácnosti

V kódovém označení vystupuje jako „HomeAccessory17,1“, není však jasné, o co přesně půjde

V oblasti chytré domácnosti se Apple nikterak široce nerealizuje.Když nepočítáme HomePod a Apple TV, Apple do vlastního systému HomeKit nijak zásadně nepřispěl. Na rozdíl od svých konkurentů, jako je Google nebo Samsung. Změna je ale nasnadě, zmínka o novém hardwaru pro váš domov se totiž objevila v některém ze zdrojových kódů Apple.

Tajemná novinka Apple

Společnost z Cupertina nejspíš skutečně pracuje na dlouho avizovaném domácím příslušenství, které doplní dva stávající HomePody a Apple TV, informoval server MacRumors.

Podle jejich zjištění se přímo v kódu společnosti Apple objevila zmínka o „HomeAccessory17,1“ (z angličtiny „domácí příslušenství 17,1“).V této fázi je obtížné odvodit, co přesně by to mohlo znamenat. Zdroj však upozorňuje na to, že první HomePod měl interní kódové označení „AudioAccessory“.

Únik však začíná být zajímavější ve chvíli, kdy se objevila informace o tom, že přístroj by měl běžet na upravené verzi televizního systému tvOS. Na speciální verzi tvOS vlastně běží HomePod i HomePod mini. To mimo jiné znamená, že tato speciální verze tvOS může pohánět i zařízení bez klasického displeje.

Vychytávka pro chytrou domácnost

A to je celkem zásadní, únik se totiž nezmiňuje o tom, jaký typ zařízení by se mohl skrývat pod tajemným označením „HomeAccessory17,1“. Nejčastěji se spekuluje o dalším chytrém reproduktoru s přístupem k HomeKitu (poslední HomePod vyšel v lednu 2023), popřípadě chytrém displeji ve stylu Google Nest Hub.

Zařízení by mohlo vypadat jako menší iPad, stát zlomek ceny a nabízet možnost přehrávat hudbu, prohlížet fotky či ovládat chytrou domácnost. Dosavadní informace jsou celkem kusé, není například vůbec jasné, kdy by měla být tato hardwarová novinka představena, ani kdy ji plánuje Apple uvést na trh.