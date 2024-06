Apple dostal od eurokomisařů přes prsty. Nelíbí se jim omezení umělé inteligence pro Evropu

Apple a jeho zdrženlivá politika v Evropské unii se s pozitivní odezvou nesetkala

Podle eurokomisařky Vestager tím firma nepřímo potvrzuje své protisoutěžní chování

Apple naopak trvá na svém – funkce v současnosti nejsou kompatibilní se zákonem o digitálních trzích

Minulý týden jsme informovali o kontroverzním rozhodnutí spolčenosti Apple nenabídnout v tomto roce uživatelům v zemích Evropské unie (EU) funkce umělé inteligence Apple Intelligence. Firma se tak rozhodla zcela samovolně, a to bez přímého nátlaku eurounijních autorit. Ty však Apple za jeho přehnanou opatrnost zrovna nepochválily.

Proč nebude Apple Intelligence v EU?

Apple konkrétně tvrdí, že některé z jeho nových softwarových technologií nejsou v současnosti kompatibilní se zákonem o digitálních trzích (DMA) a pokud by je chtěl na trzích Evropské unie nabídnout zákazníkům, mohla by být „ohrožena integrita jejich produktů a též soukromí a bezpečnost dat uživatelů“.

Někteří komentátoři, například Mark Gurman z agentury Bloomberg, však tvrdí, že Apple především nechce riskovat popotahování stran Evropské komise (EK) a případnou pokutu za nedodržení platných podmínek dle DMA. Za další narušení zákona by mu totiž Komise mohla vyčíslit pokutu v hodnotě 10 % jeho globálních příjmů. Ty v posledním období činily 383 miliard dolarů (8,9 bilionu korun).

Eurokomisaři to dávají Applu „sežrat“

Krok Applu je však vodou na mlýn eurokomisařům, kteří si firmu začali kvůli tomu dobírat. Dle Margrethe Vestager, vrchní eurokomisařky pro hospodářskou soutěž, Apple svým rozhodnutím nepřímo potvrdil, že se chová protisoutěžně.

„Povinnosti, které mají v Evropě, spočívají v tom, že musí být otevření hospodářské soutěži, to je taková zkrácená verze DMA. A to mi přijde velmi zajímavé, že říkají, že nyní budou nasazovat umělou inteligenci tam, kde nemají povinnost umožnit konkurenční prostředí. Myslím si, že to je nejvíc jakoby ohromující, otevřené prohlášení, že oni stoprocentně vědí, že to je další způsob, jak zamezit konkurenčnímu boji,“ uvedla Vestager.

Apple již při uvedení Apple Intelligence zkraje června řekl, že sada funkcí bude zprvu dostupná pouze v americké angličtině a jen na omezeném množství trhů. Posléze cupertinský výrobce přímo potvrdil, že jak Apple Intelligence, tak ovládání iPhonu z obrazovky Macu či rozšířené sdílení obrazovky nebude v EU k dispozici v roce 2024 z výše uvedených důvodů. Bližší informace ohledně uvedení však zatím nemáme.