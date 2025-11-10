MacBook Pro s OLED se blíží. Začněte ale šetřit, nebude pro každého

- MacBook Pro příští generace nabídne dotykový OLED displej a tenčí konstrukci
- Velký mezigenerační upgrade však bude dostupný pouze u modelu s M6 Pro a Max
- Základní „levnější“ MacBook Pro s M6 setrvá na starším LCD panelu
Apple plánuje pro příští rok významný redesign současných vlajkových MacBooku Pro. Klíčovou součástí mezigeneračního upgradu nebude jen čipset Apple M6, ale také konečně i přechod na displejové panely typu OLED. Jak to ale vypadá z uniklých informací, tento upgrade nebude plošný – naopak, Apple po čase znovu rozdělí zákazníky na prémiové a ještě prémiovější.
Nový MacBook Pro M6 rozdělí zákazníky
Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém nedělním reportu Power On informoval o tom, že se blíží redesign řady MacBook Pro, na kterou Apple nesáhl od roku 2021; vyjma každoročního upgradu čipové sady. Nový MacBook Pro s čipem generace M6 by měl přinést o dost tenčí konstrukci, podporu 5G s eSIM a také přechod na OLED displejové panely s podporou dotykového ovládání. Dosavadní MacBooky, včetně nejdražšího modelu Pro, využívají LCD přezdívaný „Liquid Retina XDR“ s podporou dynamické obnovovací frekvence až 120 Hz.
Jenomže dle nových informací to vypadá, že tato očekávaná novinka nebude dostupná automaticky všem zákazníkům MacBooku Pro s M6. Ve skutečnosti je roadmapa plánovaná trochu jinak: na podzim příštího roku dorazí 14″ MacBook Pro se základním čipem M6, stejně jako letos přišel jen menší s čipem M5. O měsíc později, případně až zkraje dalšího roku (tedy 2027), dorazí MacBooky Pro s výkonnějšími čipy M6 Pro a M6 Max, které přibalí i kýženou novinku v podobě dotykového OLED displeje.
„Ke konci roku lze očekávat debut čipu M6 a představení nového 14″ MacBooku Pro. Další MacBooky však znamenají významné změny. O prvním z nich jsem již psal: jedná se o vylepšený MacBook Pro s čipy M6 Pro a M6 Max, OLED displejem, tenčím šasi a podporou dotykového ovládání. Jeho uvedení na trh je plánováno na konec roku 2026 až začátek roku 2027,“ napsal Mark Gurman.
Apple’s 2026 Mac plan includes: New monitors, M5 Pro/Max MacBook Pro, low-cost MacBook, M5 MacBook Air, M5 Max/Ultra Mac Studio, M5/M5 Pro Mac mini, M6 MacBook Pro, M6 Pro/Max OLED MacBook Pro (into 2027 potentially). https://t.co/dg3QLPMwB4
— Mark Gurman (@markgurman) November 9, 2025
Nebylo by to přitom poprvé, kdy by Apple rozdělil své zákazníky na „prémiové“ a „ještě prémiovější“. V roce 2016 představil MacBook Pro s TouchBarem, dotykovým pásem nad klávesnicí. V nabídce ale nechal i mírně levnější model bez této vychytávky. Ten tehdy vyšel na necelých 46 tisíc korun, zatím vlajkový model s TouchBarem stál o 10 tisíc korun víc.