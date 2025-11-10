TOPlist

MacBook Pro s OLED se blíží. Začněte ale šetřit, nebude pro každého

Jakub Fišer
Jakub Fišer 10. 11. 20:15
Apple MacBook Pro s M5
  • MacBook Pro příští generace nabídne dotykový OLED displej a tenčí konstrukci
  • Velký mezigenerační upgrade však bude dostupný pouze u modelu s M6 Pro a Max
  • Základní „levnější“ MacBook Pro s M6 setrvá na starším LCD panelu

Apple plánuje pro příští rok významný redesign současných vlajkových MacBooku Pro. Klíčovou součástí mezigeneračního upgradu nebude jen čipset Apple M6, ale také konečně i přechod na displejové panely typu OLED. Jak to ale vypadá z uniklých informací, tento upgrade nebude plošný – naopak, Apple po čase znovu rozdělí zákazníky na prémiové a ještě prémiovější.

Nový MacBook Pro M6 rozdělí zákazníky

Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém nedělním reportu Power On informoval o tom, že se blíží redesign řady MacBook Pro, na kterou Apple nesáhl od roku 2021; vyjma každoročního upgradu čipové sady. Nový MacBook Pro s čipem generace M6 by měl přinést o dost tenčí konstrukci, podporu 5G s eSIM a také přechod na OLED displejové panely s podporou dotykového ovládání. Dosavadní MacBooky, včetně nejdražšího modelu Pro, využívají LCD přezdívaný „Liquid Retina XDR“ s podporou dynamické obnovovací frekvence až 120 Hz.



MacBook s dotykovým displejem



Jenomže dle nových informací to vypadá, že tato očekávaná novinka nebude dostupná automaticky všem zákazníkům MacBooku Pro s M6. Ve skutečnosti je roadmapa plánovaná trochu jinak: na podzim příštího roku dorazí 14″ MacBook Pro se základním čipem M6, stejně jako letos přišel jen menší s čipem M5. O měsíc později, případně až zkraje dalšího roku (tedy 2027), dorazí MacBooky Pro s výkonnějšími čipy M6 Pro a M6 Max, které přibalí i kýženou novinku v podobě dotykového OLED displeje.

„Ke konci roku lze očekávat debut čipu M6 a představení nového 14″ MacBooku Pro. Další MacBooky však znamenají významné změny. O prvním z nich jsem již psal: jedná se o vylepšený MacBook Pro s čipy M6 Pro a M6 Max, OLED displejem, tenčím šasi a podporou dotykového ovládání. Jeho uvedení na trh je plánováno na konec roku 2026 až začátek roku 2027,“ napsal Mark Gurman.

Nebylo by to přitom poprvé, kdy by Apple rozdělil své zákazníky na „prémiové“ a „ještě prémiovější“. V roce 2016 představil MacBook Pro s TouchBarem, dotykovým pásem nad klávesnicí. V nabídce ale nechal i mírně levnější model bez této vychytávky. Ten tehdy vyšel na necelých 46 tisíc korun, zatím vlajkový model s TouchBarem stál o 10 tisíc korun víc.

