Apple dal, Apple vzal. Z MacBooků Pro zmizí TouchBar, ale vrátí se magnetické nabíjení

Apple v loňském roce odstartoval velkou počítačovou revoluci, a to když do svých nových počítačů osadil vlastní ARMové procesory Apple M1 namísto tradiční produkce od Intelu. Kalifornská firma má v plánu postupně své vlastní čipy nasadit do všech svých počítačů, letos bychom se měli dočkat zejména nových MacBooků Pro. Oproti klasickým MacBookům má Apple údajně větší plány, než „pouze“ vyměnit procesor.

MacBook Pro v roce 2021: ztráta TouchBaru a návrat MagSafe

Podle nejnovějších zpráv od spolehlivých informátorů Ming-Chi Kua a Marka Gurmana plánuje Apple dvě varianty MacBooku pro – se 14 a 16“ displejem. Zobrazovače nových MacBooků Pro mají být jasnější a mají nabídnout vyšší kontrast. U obou počítačů se údajně dočkáme nového designu, který budou reprezentovat nejen méně zaoblené rohy, ale také upravený blok klávesnice. Z něj po několika letech zmizí nepříliš populární OLED proužek Touch Bar a vrátí se klasické mechanické klávesy.

Další významnou změnou má projít systém nabíjení, Apple údajně po letech plánuje vrátit do svých počítačů magnetické nabíjení, podobně jako tak učinil u svých telefonů. Dá se však předpokládat, že notebookový MagSafe se bude od toho mobilního lišit. Pravděpodobně zůstane i nadále možnost nabíjet počítač skrze USB-C port. Portová zásoba se má navíc rozšířit, Apple chce údajně vyhovět všem uživatelům, kteří nechtějí k počítači dokupovat rozšiřující dongly.

Nové MacBooky Pro údajně dorazí ve třetím kvartále letošního roku.