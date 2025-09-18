TOPlist

Další MacBook Pro bude mít dotykový displej, potvrdil uznávaný zdroj. Kdy se dočkáme?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 9. 12:05
MacBook s dotykovým displejem
  • Plán na představení MacBooku s dotykovým displejem potvrdil další věrohodný zdroj
  • Podle Ming-Chi Kua by měl v roce 2027 dorazit MacBook Pro s dotykovým OLED panelem
  • Bude následován levným MacBookem bez přídomku, který potěší šetřivé zákazníky

Apple se pustí do dalšího segmentu, ve kterém zatím tak úplně nebyl. Jak potvrdilo několik věrohodných zdrojů, příští rok zamíří do výroby MacBook Pro s dotykovým displejovým panelem. Následující rok by pak měl být představen jako dosud nejpokročilejší MacBook, který Apple kdy vyrobil.

MacBook Pro s dotykovým OLED

Americký Apple chystá další velký twist ve své dlouhodobé rétorice. Nejen Steve Jobs v minulosti odsuzoval dotykové displeje u notebooků, respektive tuto koncepci. Firma navíc tlačí celkem draze nastavený iPad Pro, který s perem a klávesnicí vychází na skoro 50 tisíc korun. Dlouhodobě jde o hlavní alternativu pro zákazníky, kteří požadují kvalitní pracovní nástroj s klávesnicí a dotykovým displejem.

Příští rok dojde ke změně. Už v lednu 2023 informoval Mark Gurman, že ve vzduchu visí myšlenka MacBooku s dotykovým displejem; později své reporty i blíže specifikoval. Jeho slova potvrdil ve středu čínský analytik Ming-Chi Kuo, který odhalil laptopové novinky Applu pro příští roky.

Dorazí i MacBook pro šetřivé

Hlavní novinkou podle něj bude MacBook Pro s dotykovým displejem. Tento nový způsob ovládání dorazí zároveň s novinkou v podobě OLED zobrazovače. Dosavadní MacBooky, třebaže nejdražší modely Pro, využívají LCD přezdívaný „Liquid Retina XDR“ s podporou dynamické obnovovací frekvence až 120 Hz. OLED tedy bude velkou inovací nejen z hlediska obrazové kvality, ale i co do ovládání, pokud skutečně dorazí dotykový model.



MacBook Air M3 v celé kráse



MacBooky čeká obří generační upgrade. Otázkou zůstává, kdy vlastně dorazí

Tento MacBook Pro má zamířit do výroby nejpozději na konci příštího roku, představení s brzkým startem prodeje bude následovat v roce 2027, nejspíše na podzim. Toho času by měla dorazit také už druhá generace základního MacBooku s čipem řady Apple A, který běžně najdeme v iPhonech. Premiéra tohoto třetího MacBooku by se měla odehrát už v roce 2026 a novinka by měla potěšit hlavně cenou 20–25 tisíc korun.

Jakub Fišer
