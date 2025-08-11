MacBooky čeká obří generační upgrade. Otázkou zůstává, kdy vlastně dorazí

- Insider Mark Gurman láká na vyhlíženou změnu designu MacBooků
- První vlaštovkou by měl být MacBook Pro, ale nejdříve příští rok
- Novinka by měla obdržet čip M6 a také kvalitnější OLED displej
Počítače MacBook obdržely poslední obrovský upgrade spojený s významným redesignem v roce 2021, kdy dorazil MacBook Pro s M1 Pro a M1 Max, o necelý rok později jej doplnil rovněž přepracovaný MacBook Air. Podle novináře Mark Gurmana je v plánu další velký upgrade, nejspíš se ho ale nedočkáme dříve než v roce 2027.
Nový design MacBooků až s M6
Tato nová generace MacBooků Pro má přinést tenčí profil, obecnou úsporu rozměrů a hmotnosti, ale třeba také OLED displej. Problém ale představuje letošní možný odklad nových MacBooků až na jaro příštího roku. Tradiční premiéra se tak nejspíš přesune z podzimu na jaro, navíc redesign MacBooků nedorazí dříve než generace čipů Apple M6.
„To znamená, že pokud se mám nadchnout pro upgrade, musím vidět něco zcela nového. A právě tady přichází na scénu vylepšený MacBook Pro s OLED displejem. Ten se objeví na trhu mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027 a měl by být vybaven čipem M6. Tento Mac představuje dostatečnou změnu, aby konečně posunul věci kupředu,“ píše Gurman ve svém nedělním reportu na webu Bloomberg.
A redesigned MacBook Pro with a thinner design and OLED display is unlikely to launch until 2026 with the M6 chip
Source: @markgurman pic.twitter.com/VGQeRAiaP9
— Apple Hub (@theapplehub) November 3, 2024
Plán je tedy zřejmý: příští generace MacBooků Pro s čipem M5 (Pro, Max) pravděpodobně dorazí tento podzim, případně s odkladem na jaro příštího roku. V dalším podobném termínu, čili podzim 2026 nebo jaro 2027, pak dorazí přepracované MacBooky Pro s čipy generace M6.
Velké novum: OLED displej
Zásadním upgradem bude i zmíněná OLED obrazovka, která nahradí současný LCD „Liquid Retina XDR“ displej. Ten Apple používá z důvodu nenákladné výroby a univerzálního použití. Rozdíl je v tom, že LCD panel má pod sebou tenoučkou vrstvu tranzistorů (TFT), která je v tomto případě založena na oxidových polovodičích, typicky jde o sloučeninu IGZO (indium-galium-zinek-oxid).
Slovníček pojmů
- LCD (Liquid Crystal Display) – Displej z tekutých krystalů, který využívá jejich vlastnosti měnit svou orientaci pod vlivem elektrického pole. LCD displeje potřebují podsvícení a jsou široce používané v mnoha elektronických zařízeních.
- OLED (Organic Light Emitting Diode) – Typ displeje využívající diody z organického materiálu, které při průchodu elektrického proudu vyzařují světlo. OLED displeje nabízejí vynikající kontrast, široké pozorovací úhly a mohou být velmi tenké a flexibilní.
- TFT (Thin Film Transistor) – Tenkovrstvý tranzistor používaný v displejích pro ovládání jednotlivých pixelů. TFT technologie umožňuje rychlejší odezvu a lepší kvalitu obrazu ve srovnání s pasivními LCD displeji.
Tento výrobní proces se ukázal být jako nejuniverzálnější: displeje s touto technologií nespotřebovávají tolik energie, ale na pohled vypadají výrazně lépe než LTPS nebo LCD založené na amorfním křemíku. Samotný displej by měl přinést i tenčí rámečky a menší výřez. Hovoří se také o nasazení Face ID namísto čtečky otisků v jedné z kláves, o tom se však Gurman nezmiňuje.
Po MacBooku Pro tradičně v krátkém časovém horizontu přichází MacBook Air. I ten by měl časem přejít na úspornější, ale na pohled kvalitnější OLED panel. Jak ale už v lednu informoval korejský server The Elec, dříve než v roce 2029 se tak nestane. Stačí vzít v potaz, že Apple dosud nenabízí u MacBooků Air ani zvýšenou obnovovací frekvenci ProMotion.