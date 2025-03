Apple experimentuje s ohebným iPadem. Face ID má schované pod displejem

Uznávaný leaker přišel s dalšími informacemi o chystané skládačce od Applu

Mělo by se jednat o ohebný iPad Pro, navíc s Face ID ukrytým pod displejem

Informace se v některých ohledech shodují s předchozími spekulacemi

Ohebná zařízení jsou v současné době v kurzu, o tom patrně nikdo nemá větší pochybnosti. Ačkoli se do tohoto segmentu s velkou vervou pustil nejen Samsung, ale třeba také Huawei, Xiaomi či Motorola, technologický svět stále čeká na to, s čím se vytasí Apple. Ten v případě ohebných zařízení zatím stále otálí, především z toho důvodu, že skládačky mají prozatím stále mnoho nedostatků, které se nepodařilo odstranit. To ovšem neznamená, že by gigant z Cuperitna se skládačkami ve svých laboratořích neexperimentoval.

Další informace o první skládačce od Applu

Alespoň s touto informací přišel na čínské sociální síti Weibo známý leaker s přezdívkou Digital Chat Station. Podle něj jeden z testovaných prototypů disponuje ohebným displejem o úhlopříčce 18,8″ a také speciální čočkou, která integruje komponenty pro Face ID a umožňuje jej schovat pod displej. Tím by Apple vyřešil dlouholetý spor o to, zda jsou výřezy přijatelným designovým kompromisem, nebo nepříjemným ústupkem. Bohužel žádné další informace, které by se týkaly zmíněného prototypu, Digital Chat Station nepřinesl.

O ohebném zařízení s nakousnutým jablíčkem na zadní straně se hovoří už nějaký ten pátek – od různých spekulací zahrnující ohebná véčka, přes ohebné zařízení připomínající tablet až po skládací MacBook. Ačkoli nekteré informace vypadaly poměrně nadějně, nakonec se Apple pro žádné ohebné zařízení doposud nerozhodl. Zajímavostí je také informace o technologii Face ID, která by měla být ukrytá pod displejem. O to se Apple snaží už několik let a prozatím se mu realizace tohoto plánu stále nepodařila.

Ohebný iPad Pro je v současné době nejčastěji skloňovaným zařízením. Kromě známého analytika Ming-Chi Kua, který se již dříve vyjadřoval na adresu většího ohebného zařízení s displejem od LG v pozitivním duchu, se na jeho stranu přidali například analytická společnost Display Supply Chain Consultants, renomovaný deník The Wall Street Journal nebo novinář Mark Gurman z Bloombergu. Ačkoli se detaily toho, jak velké by mělo být zařízení či kdy se ho dočkáme liší, všichni se shodují na tom, že první skládačka od Applu nebude smartphone.