Apple M5: nový čip letos dostane iPad Pro i MacBook Pro, větší upgrade až za rok

Apple už chystá uvedení nového čipu M5 ze své řady Silicon

Jako první by jej letos měl dostat MacBook Pro a iPad Pro

Pro MacBook Pro si navíc na příští rok chystá mnohem zajímavější upgrade

Vlastní série čipů společnosti Apple doputuje letos do své páté generace. Americký výrobce má představit čip M5 v druhé polovině letošního roku, nedlouho nato by jej měl dostat i MacBook Pro a celá tradiční podzimní série Mac produktů. V plánu je i integrace do iPadu Pro, který to má však s uvedením na trh trochu komplikovanější.

iPad Pro s M5 již letos

Zatím nejmodernější iPad Pro, představený v květnu 2024, byl vůbec prvním přístrojem s tehdy zbrusu novým čipem M4. Letos si však Apple prý vybere pro představení nové generace svých čipů klasičtější podzimní termín. iPad Pro však bude opět jedním z prvních novinek s čipem M5. Ve svém pravidelném newsletteru se o tom zmiňuje novinář Mark Gurman.

Apple’s M5 iPad Pro goes into advanced testing ahead of launch this year. https://t.co/4FHGMZJIa8 — Mark Gurman (@markgurman) March 30, 2025

„Apple plánuje, že iPad Pro bude jedním z prvních zařízení s čipem M5 nové generace. Nové verze tohoto modelu s kódovými označeními J817, J818, J820 a J821 jsou ve fázi pozdního testování a jejich výroba je plánována na druhou polovinu letošního roku,“ napsal Gurman.

K představení tak teoreticky může dojít v září při uvedení nových iPhonů, anebo až v říjnu, tento termín tradičně patří novým Macům. Předletní oznámení nového iPadu na konferenci WWDC 25 v červnu se jako pravděpodobné moc nejeví, protože Apple málokdy kombinuje představení softwarových a hardwarových novinek.

Pořádný upgrade pro MacBook Pro

Pokud se vyplní říjnová premiéra nového čipu a iPadu Pro, lze počítat s celou sadou dalších novinek oplývajících čipem M5. V hlavní roli pak bude MacBook Pro, coby jeden z nejdůležitějších Maců vůbec v hierarchii výrobce. Gurman neočekává žádný velký upgrade v letošním roce. Taktiku nazývá „chip-and-ship“, tedy vesměs stejný produkt, jen s novým čipem, a hurá do akce.

Významný upgrade, pravděpodobně i částečný redesign, však lze očekávat na rok 2026. Apple v minulosti upgradoval MacBooky více než jen po stránce vnitřností zhruba jednou za 4 roky, od roku 2016 však přešel na 5letý cyklus. V roce 2021 například uvedl design MacBooku Pro známý dodnes, tedy s navrátivším MagSafe či HDMI portem.

Na rok 2026 je tedy v plánu další obměna. Tělo MacBooku Pro by mělo být tenčí a lehčí, především díky předpokládanému nasazení OLED panelu namísto současného LCD „Liquid Retina XDR“. Samotný displej by měl přinést i tenčí rámečky a menší výřez. Hovoří se také o nasazení Face ID namísto čtečky otisků v jedné z kláves, o tom se však Gurman nezmiňuje. Na významnější redesign MacBooku Pro by měl několik měsíců poté navázat i MacBook Air.

M6 v roce 2026

Apple dle očekávání již testuje i čip další generace pro příští rok. Čipová sada M6 by dle Gurmana měla dorazit příští rok na podzim – opět v tradičním termínu – a jako první se z ní bude moci těšit tento redesignovaných MacBook Pro. Naopak vlajkový iPad Pro s M6 má dorazit až o rok později.

O dalších zařízeních, které letos obdrží M5, zatím nemáme žádné informace. Například vloni i předloni dorazil upgrade „chip-and-ship“ shodně pro MacBook Pro a iMac, vloni však k této sestavě přibyl ještě Mac mini. Je možné, že podobné překvapení Apple chystá i letos, dlouho například přehlížel Mac Pro, který je v hierarchii nahrazen aktuálně nejvýkonnějším Macem Studio.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.