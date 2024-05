Vyzkoušeli jsme iPad Pro (2024): tenká konstrukce je k nevíře, stylus Pencil Pro také

Nový iPad Pro se bude bezesporu prát o post nejlepšího tabletu na trhu

Zaujme tenoučkou konstrukcí, antireflexním displejem a perfektně zvládnutým příslušenstvím

Apple si za něj však nechá tučně zaplatit, cena startuje na 30 tisících korunách

Jako jediná redakce z České republiky jsme letos mohli vyrazit na oficiální tiskovou konferenci, kterou Apple pořádal při příležitosti představení nových iPadů v Londýně. Díky tomu jsme měli unikátní možnost vyzkoušet si právě představené novinky na vlastní kůži, na vlastní oči. Jaké první dojmy v nás vrcholný iPad Pro zanechal?

Nejtenčí produkt s logem Apple

Jestli je něco, co vám u nového iPadu Pro může vyrazit dech, je to jeho tloušťka. Na papíře to zní ještě o něco lépe, přece jenom tloušťka uchvacujících 5,1 milimetru, to se jen tak nevidí. Pro srovnání, hlavní konkurent – Galaxy Tab S9 Ultra od Samsungu – nabízí 5,5milimetrové šasi.

V praxi vypadá iPad naprosto parádně, tak tak, že se na jeho boky vejde zamykací tlačítko nebo oddělený regulátor hlasitosti. Tenčí konstrukce ale není jediná designová odlišnost oproti poslednímu modelu z roku 2022. Zařízení je ještě o cca 1 milimetr širší a vyšší.

Tím hlavním je však zredukovaná hmotnost. Zatímco model z roku 2022 vážil 682 gramů, nový iPad se vám tolik nepronese, výrobce smrsknul váhu na 579 gramů. To je rozdíl 103 gramů. To už v ruce poznáte, nutno však dodat, že šikovné pouzdro s klávesnicí a magnetickým připojením oproti loňsku dostalo kovové prvky, takže v tomto oblíbeném kombu se hmotnost modelů (2024) a (2022) vlastně vyváží.

Obrazovka s antireflexní vrstvou

Několik týdnů před dnešní premiérou se hovořilo o možném nasazení matné obrazovky – respektive se spekulovalo o tom, že Apple ke klasické lesklé verzi nabídne i model s matným displejem. To se potvrdilo, ale Apple zašel ještě dál a nabízí i řešení tak trochu ve stylu chytré horákyně.

Protože mu obrazové panely vyrábí korejský Samsung, nebylo složité zadat výrobnímu řetězci požadavek na velkou obrazovku s antireflexní vrstvou, která bude méně odrážet světlo. Proč ale zmínka o Samsungu? Protože právě ten stejnou technologii představil v lednu u své vlajkové lodě Galaxy S24 Ultra. Ano, odtud vítr vane.

Jak funguje antireflexní displej v praxi? Bohužel jsme měli možnost novou technologii vyzkoušet pouze v interiéru s celkem ostrými bodovými zářivkami. Jak je patrné z některých fotek v galerii, ty bohužel speciální vrstva odclonit nedokáže. Dle vyjádření firmy se ale kvalita antireflexní úpravy předvede v plné parádě při používání venku.

Pro tyto účely Apple opatřil nové iPady také speciálním typem OLED panelu, kterému říká Tandem OLED, respektive Ultra Retina XDR. To znamená, že displej má o poznání lepší barvy, pozorovací úhly a také svítivost. Ta je nyní 1 000 nitů „v klidu“ a až 1 600 nitů v případě HDR obsahu. Vloni tomu tak bylo pouze u větší z dvojice, letos mají tento benefit oba: 11″ i 13″ model.

A jak je to tedy s tím matným displejem? Pokud zvolíte nejdražší konfiguraci s 1TB či 2TB úložištěm, můžete si za příplatek 3 tisíc korun pořídit i zcela matný displej, který má oproti lesklému-antireflexnímu řešení o poznání lepší pozorovací úhly a nabízí minimální možnou odrazivost.

Příslušenství: jednoduše na jedničku

Opravdu poctivě jsme si však mohli vyzkoušet kvalitu nového příslušenství. Začneme u stylusu Pencil Pro, který sice vypadá úplně stejně jako jeho předchůdce, nicméně nabízí tři zajímavé funkce navíc. Tou první je čip pro vyhledávání v rámci ekosystému Najít. Jde sice o drobnost, ale kdo někdy hledal po bytě zatoulaný Apple Pencil, přijme novinku s velkou radostí.

Pak jsou tu funkce při kreativní práci. Pencil Pro se naučil haptickou odezvu. Stačí v dolní části, těsně nad hrotem, vyvinout trochu tlak a otevře se vám kontextová nabídka s různými nástroji: různé velikosti štětců, tužek, propisek, volba barvy a podobně. Naprosto parádně funguje také možnost otáčení se stylusem v ruce při kreslení a malování, čímž můžete měnit náklon. Perfektní využití najde tato funkce například u kaligrafie.

Nové pouzdro s klávesnicí nabízí především nový design z hliníkové slitiny, díky čemuž je sice trochu těžší, ale zároveň se k iPadu perfektně hodí a v zavřeném stavu k sobě displej a klaviatura lícují jako nikdy předtím. Pokud se spekulovalo o tom, že iPady se letos přiblíží MacBookům, tak minimálně v tomto ohledu mohu jednoznačně potvrdit.

Česká cena a dostupnost

Cena 11″ iPadu Pro začíná na 29 990 Kč u Wi‑Fi modelu a na 35 990 Kč u Wi‑Fi + Cellular modelu; cena 13″ iPadu Pro začíná na 39 990 Kč u Wi‑Fi modelu a na 45 990 Kč u Wi‑Fi + Cellular modelu. Start prodeje je naplánován na příští středu, ode dneška můžete nové iPady objednávat v rámci předprodeje.

Příplatek za antireflexní matný displej u 1TB a 2TB verze činí vždy 3 tisíce korun. Nový Apple Pencil Pro je kompatibilní s novým iPadem Pro, ale také iPadem Air. Prodává se za 3 790 Kč. Rovněž nově představené pouzdro s klávesnicí vyjde na 9 990 Kč včetně DPH.