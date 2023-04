Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: tenké tělo, voděodolnost a špičková výbava

Samsung se připravuje na odhalení nové generace vlajkových tabletů Galaxy Tab S. Po vzoru loňských modelů se pravděpodobně dočkáme trojlístku Galaxy Tab S9, S9+ a S9 Ultra, přičemž opět se můžeme těšit na špičkovou výbavu zabalenou do tenkých těl. Informátor Ice Universe v tomto týdnu prozradil klíčové parametry nejvybavenějšího modelu.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bude zřejmě velmi podobný svému předchůdci, jeho rozměry mají být na desetinu milimetru stejné – 326,4 × 208,6 × 5,5 mm, stejný má být i obří 14,6″ displej pyšnící se rozlišením 2 960 × 1 848 pixelů a podporou stylusu S Pen. I přes totožné rozměry má decentně narůst hmotnost, a to o 11 gramů na finálních 737 gramů.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra

208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra

14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w

737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。

— Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023