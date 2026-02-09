Apple chystá velké jaro. Do pár týdnů dorazí iPhone 17e, nové iPady i levnější MacBook

- Apple už se připravuje na velmi zajímavé novinky pro jaro letošního roku
- Jako první dorazí iPhone 17e a také dvojice iPadů s novějšími čipsety
- Pak už půjde zejména o nové čipy M5 Pro a M5 Max, MacBook Air i nový vstupní laptop
Apple zatím zkraje roku 2026 spíš vyklusává, prakticky jako každý rok. Ještě v lednu bylo představeno nové předplatné Apple Creator Studio, krátce poté americký výrobce navázal první hardwarovou novinkou, a sice lokátorem AirTag 2. generace. To hlavní ale teprve přijde, a to už velmi brzy. Ve svém novém nedělním reportu to detailně popsal insider agentury Bloomberg Mark Gurman.
iPhone 17e napraví chyby předchůdce
Rok 2026 bude pro Apple neobvykle vypjatý, přece jen 1. dubna oslaví 50. výročí své existence. I z dřívějších úniků a spekulací tak lze očekávat, že letos dorazí nadměrné množství novinek, respektive některé novinky čeká zásadní proměna. Ty skutečně důležité novinky dorazí už v řádu několika týdnů, jak zmiňuje Gurman.
Tou první bude iPhone 17e, odlehčená verze současné generace iPhonů a nástupce poněkud kontroverzního iPhonu 16e ze začátku loňského roku. Žádné velké překvapení se u „levného“ iPhonu 17e neočekává – dostane nový čip A19, který nabízí základní iPhone 17, součástí tohoto upgradu jsou i proprietární bezdrátové čipy, pravděpodobně C1X a N1, vyloučeno není však ani pionýrské nasazení čipů 2. generace.
Očekávanou a též vymodlenou novinkou je nasazení magnetické konektivity MagSafe, která u loňského iPhonu 16e trestuhodně chyběla, přestože s ní původně přišel už iPhone 12 v roce 2020. iPhone 17e by si měl taktéž zachovat cenovku 599 dolarů v USA. V tuzemsku by cena mohla být dokonce nižší než vloni, kvůli strmému pádu kurzu dolaru vůči české koruně v uplynulých 12 měsících. Cena iPhonu 16e vloni činila necelých 17 tisíc korun, letos očekáváme spíše cenovku o tisícovku nižší.
Nové iPady dorazí krátce poté
Loňský model iPhone 16e byl představen 19. února, čili kolem tohoto data lze očekávat chystanou novinku i letos. Jak upozorňuje Mark Gurman, iPhone 17e bude pro Apple klíčový jako relativně dostupná alternativa k dražším iPhonům pro firmy a nenáročné zákazníky z rozvojových trhů. To samé vlastně platí také pro levnější modely tabletů – iPad a iPad Air.
U nich dle Gurmanových informací nelze očekávat žádné zásadní vylepšení stran designu, dojde vlastně k jediné inovaci: iPad přejde na čip A18, výkonnější model iPad Air nejnovější generace adoptuje čipovou sadu M4. Zatímco u prvního zmíněného modelu jde o klíčový prvek, protože díky němu obdrží podporu sady Apple Intelligence, u iPadu Air jde o klasický prvek mezigeneračního upgradu.
Nášup nových Maců
Poslední klíčovou novinkou na jaře letošního roku budou nové počítače Mac, zejména pak MacBook Pro se 14″ i 16″ obrazovkou a novými čipovými sadami M5 Pro a M5 Max. Dlužno podotknout, že již na podzim dorazil první MacBook Pro s čipem M5, jde ale pouze o základní variantu čipu a také jen variantu s menším displejem. Tyto očekávané verze MacBooku Pro s M5 Pro a M5 Max budou pouze o něco výkonnější, a zřejmě také dražší.
New MacBook Pro models with M5 Pro and M5 Max chips will now reportedly launch as early as the week of March 2 🚨
Source: @markgurman pic.twitter.com/L58HjpwArs
— Apple Hub (@theapplehub) February 8, 2026
Vylepšení se dočká také MacBook Air, který ještě migraci na 5. generaci čipů Apple Silicon nestihl. Ani zde ale nepůjde o žádné převratné vylepšení, zkrátka stejný produkt s o generaci novějším čipsetem. V dohledné době pak Gurman očekává také nový Mac Studio a monitor Studio Display, pravděpodobně ještě v první polovině roku 2026.
Pak už to bude nejspíš jen o jednom produktu. Právě k výročí v dubnu by si měl Apple nadělit nový základní model laptopu s příhodným názvem „MacBook“. Ten má být vybaven displejem o úhlopříčce 12–13″ a čipovou sadou A18 či A19, tedy procesorem známým z iPhonů. Apple chce tímto produktem přivést více zákazníků do ekosystému macOS, cenou hluboko pod úrovní 30 tisíc korun má konkurovat podobným zařízením s Windows či ChromeOS