Levný iPhone 17e dorazí za pár týdnů: tohle jsou hlavní novinky, které přinese

- iPhone 17e by měl dorazit hned v prvním kvartále letošního roku
- Nástupce loňského „levného iPhonu“ přinese spoustu novinek
- Například užší rámečky displeje, nový selfie fotoaparát nebo konečně i MagSafe
Apple v letošním roce plánuje výrazně překopat tradici představování nových produktů. Například základní iPhone (v časové posloupnosti by mělo jít o iPhone 18) podle všeho letos nevyjde, dorazí až zkraje roku 2027. Nicméně z loňska Apple přebírá uvedení nástupce iPhonu 16e, který přišel v první čtvrtině roku. V průběhu března tedy lze očekávat nástupce v podobě iPhonu 17e. Co nového nabídne?
Čip Apple A19
iPhone 17e by měl dostat nový čip A19, který nahradí současný A18 v iPhonu 16e. Nejde o žádné velké novum, pouze generační obměnu čipu, tento konkrétní si navíc Apple již vyzkoušel u iPhonu 17. To je vlastně dobrá zpráva, protože i nový „levný iPhone“ bude dosahovat výkonu vlajkového modelu.
Jak známo už ze září, kdy byl tento čipset uveden poprvé, Apple A19 je vyráběn v třetí generaci 3nm procesu N3P a slibuje zhruba o 5–10% vyšší výkon CPU oproti A18. Ze současného portfolia jej najdeme u iPhonu 17, model Air a vybavenější modely 17 Pro a Pro Max disponují upraveným čipsetem A19 Pro.
Přepracovaný displej
Podle několika zdrojů má iPhone 17e ztenčit rámečky kolem displeje, přičemž velikost panelu zůstane na 6,1 palce. To znamená, že půjde nadále o nejkompaktnější iPhone, co víc, teď by mohl být ještě o něco menší, protože nabídne stejný displej s užšími rámečky, tedy i menším tělem.
Ve srovnání s prémiovými modely však displej stále nemá dostatek moderních funkcí, jako ProMotion nebo Always-on zobrazení. To by mělo platit u letošního modelu iPhone 17e, změní se však výřez. Namísto klasického notche by měl nový levnější model obdržet zobrazovač s průstřelem Dynamic Island.
Ten Apple poprvé použil u iPhonu 14 Pro, následně se rozšířil i do základního iPhonu 15, používá jej i tenoučký iPhone Air. Pokud iPhone 17e přejde také na tento chytrý designový prvek, bude to značit úplný konec původního výřezu. Jinými slovy, v portfoliu výrobce už nezbyde žádný telefon, který by původní „notch“ nabízel.
Nový selfie foťák s Center Stage
Celá řada iPhone 17 přinesla nový přední fotoaparát s funkcí Center Stage a stejný modul má podle analytika Jeffa Pua dorazit i do iPhonu 17e. Jde o 18Mpx čtvercový snímač, který umí dynamicky ořezávat na portrétní či horizontální záběr, sledovat obličeje a automaticky rozšířit záběr, když se do scény přidá další člověk. Fascinující vychytávkou je možnost díky takto konstruovanému snímači pořizovat širokoúhlé fotky či videa při držení telefonu na výšku.
Konečně i MagSafe?
Jednou z nevýhod loňského iPhonu 16e byla absence podpory MagSafe. Připomeňme, že jde o zařízení z roku 2025, přičemž MagSafe byl poprvé uveden u iPhonu 12 v covidovém roce 2020. Pokud jste tedy přecházeli z tohoto starého modelu na 16e, museli jste odložit veškeré své MagSafe příslušenství.
iPhone 17e by tedy měl nabídnout bezdrátové nabíjení, což uměl i předchůdce, a navrch magnetický protokol MagSafe. Ten jednak zdvojnásobuje nabíjení na 15 W (namísto 7,5 W bez magnetu) a nabízí širokou podporu pro různé příslušenství, ať už jde o magnetické powerbanky, peněženky, stativy nebo různé popruhy a poutka. Že MagSafe dává velký smysl demonstruje i to, že na podobnou koncepci postupně přechází i další výrobci, například Google Pixel.