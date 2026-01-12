TOPlist

Levný iPhone 17e dorazí za pár týdnů: tohle jsou hlavní novinky, které přinese

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 1. 20:00
0
Apple iPhone 16e
  • iPhone 17e by měl dorazit hned v prvním kvartále letošního roku
  • Nástupce loňského „levného iPhonu“ přinese spoustu novinek
  • Například užší rámečky displeje, nový selfie fotoaparát nebo konečně i MagSafe

Apple v letošním roce plánuje výrazně překopat tradici představování nových produktů. Například základní iPhone (v časové posloupnosti by mělo jít o iPhone 18) podle všeho letos nevyjde, dorazí až zkraje roku 2027. Nicméně z loňska Apple přebírá uvedení nástupce iPhonu 16e, který přišel v první čtvrtině roku. V průběhu března tedy lze očekávat nástupce v podobě iPhonu 17e. Co nového nabídne?

Kapitoly článku
Čip Apple A19
Přepracovaný displej
Nový selfie foťák s Center Stage
Konečně i MagSafe?

Čip Apple A19

iPhone 17e by měl dostat nový čip A19, který nahradí současný A18 v iPhonu 16e. Nejde o žádné velké novum, pouze generační obměnu čipu, tento konkrétní si navíc Apple již vyzkoušel u iPhonu 17. To je vlastně dobrá zpráva, protože i nový „levný iPhone“ bude dosahovat výkonu vlajkového modelu.

Růžové pouzdro

Jak známo už ze září, kdy byl tento čipset uveden poprvé, Apple A19 je vyráběn v třetí generaci 3nm procesu N3P a slibuje zhruba o 5–10% vyšší výkon CPU oproti A18. Ze současného portfolia jej najdeme u iPhonu 17, model Air a vybavenější modely 17 Pro a Pro Max disponují upraveným čipsetem A19 Pro.

Přepracovaný displej

Podle několika zdrojů má iPhone 17e ztenčit rámečky kolem displeje, přičemž velikost panelu zůstane na 6,1 palce. To znamená, že půjde nadále o nejkompaktnější iPhone, co víc, teď by mohl být ještě o něco menší, protože nabídne stejný displej s užšími rámečky, tedy i menším tělem.



Dynamic Island na iPhonu 14 Pro



Nepřehlédněte

Levný iPhone 17e dožene letošní špičku. Apple mu dopřeje modernější displej

Ve srovnání s prémiovými modely však displej stále nemá dostatek moderních funkcí, jako ProMotion nebo Always-on zobrazení. To by mělo platit u letošního modelu iPhone 17e, změní se však výřez. Namísto klasického notche by měl nový levnější model obdržet zobrazovač s průstřelem Dynamic Island.

Ten Apple poprvé použil u iPhonu 14 Pro, následně se rozšířil i do základního iPhonu 15, používá jej i tenoučký iPhone Air. Pokud iPhone 17e přejde také na tento chytrý designový prvek, bude to značit úplný konec původního výřezu. Jinými slovy, v portfoliu výrobce už nezbyde žádný telefon, který by původní „notch“ nabízel.

Nový selfie foťák s Center Stage

Celá řada iPhone 17 přinesla nový přední fotoaparát s funkcí Center Stage a stejný modul má podle analytika Jeffa Pua dorazit i do iPhonu 17e. Jde o 18Mpx čtvercový snímač, který umí dynamicky ořezávat na portrétní či horizontální záběr, sledovat obličeje a automaticky rozšířit záběr, když se do scény přidá další člověk. Fascinující vychytávkou je možnost díky takto konstruovanému snímači pořizovat širokoúhlé fotky či videa při držení telefonu na výšku.

Chytrý telefon Apple iPhone 17

Konečně i MagSafe?

Jednou z nevýhod loňského iPhonu 16e byla absence podpory MagSafe. Připomeňme, že jde o zařízení z roku 2025, přičemž MagSafe byl poprvé uveden u iPhonu 12 v covidovém roce 2020. Pokud jste tedy přecházeli z tohoto starého modelu na 16e, museli jste odložit veškeré své MagSafe příslušenství.

iPhone 17e by tedy měl nabídnout bezdrátové nabíjení, což uměl i předchůdce, a navrch magnetický protokol MagSafe. Ten jednak zdvojnásobuje nabíjení na 15 W (namísto 7,5 W bez magnetu) a nabízí širokou podporu pro různé příslušenství, ať už jde o magnetické powerbanky, peněženky, stativy nebo různé popruhy a poutka. Že MagSafe dává velký smysl demonstruje i to, že na podobnou koncepci postupně přechází i další výrobci, například Google Pixel.



iPhone 16e v podrobné recenzi



Nepřehlédněte

Jak bude vypadat iPhone 17e? Nové informace upřesnily datum představení
Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max
Apple potvrzuje: novou Siri bude pohánět Gemini od Googlu, naučí se konečně česky?
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 19:00
0
Pravděpodobná podoba ohebného iPhonu od Applu
Skládačka od Applu nebude žádný experiment. Ovlivní i nástupce nejtenčího iPhonu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
1
Tim Cook s hromadou peněz (ilustrační obrázek)
Oproti roku 2024 si pohoršil, přesto bere miliardy. Kolik vydělává Tim Cook?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:10
3
Bláznivé slevy od JBL: toto je výběr našich TOP slev!
Bláznivé slevy od JBL: na těchto produktech teď ušetříte tisíce!
PR článek
PR článek PR článek 12:15

Kapitoly článku