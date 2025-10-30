TOPlist

Levný iPhone 17e dožene letošní špičku. Apple mu dopřeje modernější displej

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 10. 8:54
Dynamic Island na iPhonu 14 Pro
  • Apple chystá na příští jaro „levný“ iPhone 17e
  • Jeho základem se pravděpodobně stane tři roky starý iPhone 15
  • Chystaná novinka si nejvíce polepší v oblasti displeje

Apple letos v únoru představil dostupný iPhone 16e, který lze vnímat jako duchovního nástupce řady iPhone SE. Oproti ní letošní model přináší modernější design s větším displejem, podporu Apple Intelligence a výrazně vyšší cenu. Telefony iPhone SE byly navíc představovány v nepravidelných intervalech, zatímco nové „levné“ iPhony by měly přicházet pravidelně každý rok. Už za pár měsíců očekáváme příchod iPhonu 17e, který by si měl oproti stávající generaci polepšit v několika aspektech.

iPhone 17e dostane nový displej

Letošní iPhone 16e má základy v tři roky starém iPhonu 14, oproti němu ale dostal do výbavy novější (a výkonnější čipset), větší baterii a lepší hlavní fotoaparát. Telefon naopak přišel o podporu magnetického nabíjení a širokoúhlou kamerku. V podobném duchu se patrně ponese i nadcházející iPhone 17e, jehož základem by mohl tentokráte být o generaci novější iPhone 15.

Smartphone Apple iPhone 15
Apple iPhone 15 zezadu

Podle informátora Digital Chat Station dostane iPhone 17e modernější displej, který vymění původní široký výřez selfie kamerky za modernější řešení Dynamic Island. Tento prvek debutoval v iPhonech 14 Pro a 14 Pro Max, o rok později se pak dostal do levnějších iPhonů 15 a 15 Plus. V nejlevnější řadě by se Dynamic Island objevil vůbec poprvé.

Pokud iPhone 17e dostane přímo displej z iPhonu 15, můžeme se těšit na 6,1″ OLED obrazovku (Super Retina XDR) s rozlišením 1179 × 2556 pixelů, maximálním jasem 2 000 nitů a základní obnovovací frekvencí 60 Hz.

iPhone 15 v ruce redaktora
iPhone 15 v ruce redaktora

Předpokládáme, že si iPhone 17e ponechá pouze jeden hlavní fotoaparát, nicméně snímky z něj by mohly být o fous lepší – telefon totiž pravděpodobně dostane modernější a výkonnější čipset Apple A19 s novějším obrazovým procesorem, který pohání aktuální iPhone 17.

Premiéra iPhonu 17e by se mohla odehrát krátce po Novém roce, možná už v únoru jako v případě jeho předchůdce.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
