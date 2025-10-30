Levný iPhone 17e dožene letošní špičku. Apple mu dopřeje modernější displej

- Apple chystá na příští jaro „levný“ iPhone 17e
- Jeho základem se pravděpodobně stane tři roky starý iPhone 15
- Chystaná novinka si nejvíce polepší v oblasti displeje
Apple letos v únoru představil dostupný iPhone 16e, který lze vnímat jako duchovního nástupce řady iPhone SE. Oproti ní letošní model přináší modernější design s větším displejem, podporu Apple Intelligence a výrazně vyšší cenu. Telefony iPhone SE byly navíc představovány v nepravidelných intervalech, zatímco nové „levné“ iPhony by měly přicházet pravidelně každý rok. Už za pár měsíců očekáváme příchod iPhonu 17e, který by si měl oproti stávající generaci polepšit v několika aspektech.
iPhone 17e dostane nový displej
Letošní iPhone 16e má základy v tři roky starém iPhonu 14, oproti němu ale dostal do výbavy novější (a výkonnější čipset), větší baterii a lepší hlavní fotoaparát. Telefon naopak přišel o podporu magnetického nabíjení a širokoúhlou kamerku. V podobném duchu se patrně ponese i nadcházející iPhone 17e, jehož základem by mohl tentokráte být o generaci novější iPhone 15.
Podle informátora Digital Chat Station dostane iPhone 17e modernější displej, který vymění původní široký výřez selfie kamerky za modernější řešení Dynamic Island. Tento prvek debutoval v iPhonech 14 Pro a 14 Pro Max, o rok později se pak dostal do levnějších iPhonů 15 a 15 Plus. V nejlevnější řadě by se Dynamic Island objevil vůbec poprvé.
Pokud iPhone 17e dostane přímo displej z iPhonu 15, můžeme se těšit na 6,1″ OLED obrazovku (Super Retina XDR) s rozlišením 1179 × 2556 pixelů, maximálním jasem 2 000 nitů a základní obnovovací frekvencí 60 Hz.
Předpokládáme, že si iPhone 17e ponechá pouze jeden hlavní fotoaparát, nicméně snímky z něj by mohly být o fous lepší – telefon totiž pravděpodobně dostane modernější a výkonnější čipset Apple A19 s novějším obrazovým procesorem, který pohání aktuální iPhone 17.
Premiéra iPhonu 17e by se mohla odehrát krátce po Novém roce, možná už v únoru jako v případě jeho předchůdce.