Gadget týdne: vyzkoušeli jsme českou powerbanku Epico, kterou schováte doslova kamkoliv

V novém díle našeho seriálu jsme se podívali na kompaktní powerbanky s podporou MagSafe a Qi2

Nejmenší z nich má kapacitu 3 000 mAh a tloušťku necelých 6 milimetrů

Cenově nejde o lidovku – u českých prodejců se pohybují od 1 300 do 1 800 korun

V dnešním vydání našeho seriálu Gadget týdne se podíváme na ryze českého výrobce Epico, který nabízí na našem trhu prémiové příslušenství k mobilním telefonům. Stejně jako konkurenti na tuzemském i globálním trhu, Epico se snaží rozšířit do povědomí zákazníků přístroje s podporou magnetického nabíjení Qi2. Správnou cestou by mohla být sada bezdrátových „power packů“.

Co je to Qi2?

Qi2 je nejnovější standard bezdrátového nabíjení, který navazuje na původní technologii Qi, ale přináší vyšší efektivitu a lepší uživatelský komfort. Vychází z konceptu magnetického připojení, inspirovaného MagSafe od Applu, což znamená, že zařízení se při nabíjení přesně přichytí k nabíječce a zajistí optimální přenos energie.

Díky tomu Qi2 eliminuje problém se špatným umístěním telefonu na nabíječku, což může vést k pomalejšímu nabíjení nebo přehřívání. Nový standard také umožňuje vyšší nabíjecí výkon – například u iPhonů je 15 W. Tohoto výkonu jste doposud u podporovaných iPhonů (od modelu 12) docílili pouze s originálním příslušenstvím Apple.

Nicméně pokud jste doteď používali u iPhonu magnetickou powerbanku, nejspíš se jednalo o Qi s podporou Apple MagSafe, a maximální možný výkon byl vždy jen 5 W. V androidovém světě zatím Qi2 nepodporuje prakticky nikdo, s výjimkou jednoho modelu HMD Global a řady Samsung Galaxy S25. Tyto smartphony však nedisponují typickým magnetickým uchycením.

Epico a Qi2 powerbanky

Naopak výrobci příslušenství jsou na nástup Qi2 dobře připraveni již nyní. Oblíbenými doplňky jsou nabíjecí stanice s Qi2/MagSafe, anebo powerbanky pro různé situace. Dvě úplné novinky jsou celohliníkové power packy, které zmíněný výrobce Epico označuje jako UltraPack Qi2. Základní má kapacitu 5 000 mAh, větší nabízí dokonce 10 000 mAh.

V obou případech máte k dispozici Qi2 magnetické bezdrátové nabíjení, zároveň i USB-C port pro nabíjení powerbanky i dobíjení libovolného přístroje. Port nabízí výkon 20 W. Daleko zajímavější jsou ale samotné rozměry těchto powerbank. Menší z dvojice má z profilu jen 9 milimetrů a váží 118 gramů, větší power pack už váží slušných 188 gramů, ale v pase má jen 14 milimetrů. Bezesporu se jedná o nejkompaktnější 10000mAh powerbanku na českém trhu.

Jen pro srovnání – Epico má v nabídce i ještě menší a kompaktnější model z loňského roku jménem UltraPack Slim. Ten bohužel zatím nepřešel na Qi2, podporuje ale MagSafe. Zařízení není o moc větší než klasická platební karta, na tloušťku má jen 5,8 milimetru a váží 84 gramů. Powerbanka s těmito rozměry se vám vejde opravdu kamkoliv: i do té nejmenší kapsy u kalhot či u košile, v případě nouze i do boty, do podprsenky, kamkoliv vás jen napadne.

Cena a dostupnost

Jedinou překážkou může být cena, protože Epico si za tyto své velmi moderní, kompaktní a celohliníkové powerbanky nechá slušně zaplatit. Nejzajímavější cena je asi u modelu s kapacitou 10 000 mAh, protože ten se u prodejců nabízí od 1 800 korun. V případě 5000mAh varianty s cenou 1 400 korun už může být někomu proti srsti utratit tolik peněz za vlastně celkem malý akumulátor.

Nové Qi2 UltraPacky se začnou prodávat v polovině dubna, v tuto chvíli tedy na trhu ještě nejsou. Extrémně tenoučký power pack s kapacitou 3 000 mAh a 5,8milimetrovým tělem je v prodeji už od loňska, koupíte jej od 1 300 korun včetně DPH.

