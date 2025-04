Gadget týdne: powerbanka Sharge Shargeek 170 je tak výkonná, jako je hezká

V dnešním díle Gadgetu týdne se podíváme na powerbanku Sharge Shargeek 170

Ta nabízí atraktivní design, nicméně ani parametry rozhodně nezaostávají

Pořídit ji můžete za cenu 5 049 korun

Hlavní téma našich článků Gadget týdne nemusí být pokaždé jen nějaká zajímavá, ale přitom neužitečná blbinka. Tentokrát zabrousíme do vod těch užitečných nástrojů, bez kterých by byl náš život o něco chudší. Řeč je o powerbankách. Těch je na trhu poměrně velké množství, přičemž zorientovat se v nich a vybrat tu nejlepší je možná těžší úkol, než by se mohlo zdát. Proto jsme do našeho článku vybrali velmi zajímavou powerbanku jménem Sharge Shargeek 170. Jak jsme vás nedávno informovali, produkty Sharge jsou oficiálně dostupné i na Českém trhu.

Hezká na pohled, výkonná pod kapotou

A proč zrovna tuhle powerbanku? To je zřejmé už na první pohled – průhledný design ve tvaru hranolu vypadá velmi dobře a umožňuje každému nahlédnout do vnitřní struktury, což potěší každého technologického nadšence. Navíc se tímto odlišuje od většiny konkurence, která často sice nabízí uhlazený design, zato ale nikoho příliš nezaujme. S Sharge Shargeek 170 v tomto ohledu mít problém rozhodně nebudete. Čím powerbanka upoutá pozornost jsou také rozměry 164,9 × 62,8 × 59,6 milimetrů​ a hmotnost 680 gramů.

Poněkud vyšší hmotnost má nicméně své opodstatnění – její kapacita je totiž 24 000 mAh, respektive 86,4 Wh (jmenovitá kapacita 3 200 mAh, 5V⎓3A)​. S takovou porcí energie můžete bez obav vyrazit i na cesty a nemusíte mít obavy, že by vám jen tak došla šťáva. Jen velká kapacita ale není všechno, pokud by měla zařízení dobíjet pomalu. To nicméně u Sharge Shargeek 170 nehrozí: disponuje totiž dvěma USB-C porty, přičemž každý má výkon 140 W, přičemž jim sekunduje ještě jeden USB-A s výkonem až 30 W. Nabíjet tak můžete až tři zařízení současně. Je ale důležité zmínit, že ve srovnání s konkurencí v obdobné kapacitě je hmotnost modelu Shargeek 170 téměř o 100 gramů vyšší. Je to zkrátka daň za originální design.

Ani nabíjení samotné powerbanky není vůbec pomalé. S podporou technologie Power Delivery 3.1 a maximálním vstupním výkonem 140 W lze powerbanku plně nabít za přibližně 45 minut, což je vcelku solidní hodnota. Kromě standardu Power Delivery 3.1 podporuje powerbanka také standard QuickCharge 4.0. Co se týče celkového vstupního výkonu, lze Sharge Shargeek 170 například v kombinacích USB-C1 + USB-C2 při 165 W​, USB-C1/C2 + USB-A při 170 W​ nebo USB-C1 + USB-C2 + USB-A při 163 W​.

Ani na cestách se nemusíte o powerbanku Sharge Shargeek 170 příliš obávat – nabízí totiž certifikaci IP66, díky čemuž by si měla poradit i s nepřízní počasí. Samozřejmostí je také integrovaný barevný IPS LCD displej, který poskytuje v reálném čase informace o stavu nabíjení, zbývající kapacitě baterie a dalších důležitých údajích, což vám umožňuje mít vždy přehled o aktuálním stavu.

Cena a dostupnost

Závěrem to nejdůležitější, tedy cena. Sharge Shargeek 170 toho nabízí poměrně dost, přičemž za to si společnost pochopitelně nechá zaplatit. Powerbanku pořídíte za 5 049 korun, což není zrovna málo. Za design se zkrátka připlácí a u značky Sharge s tím zkrátka je nutné počítat.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.