Gadget týdne: Ferret Plus je ultimátní nástroj (nejen) pro řemeslníky

Chytrá inspekční kamera Ferret Plus umí přenášet obraz přes Wi-Fi hotspot

Prodává se ve třech variantách: nejlevnější pro hobíky, nejdražší pro profíky

Vývoj a výroba produktu probíhá na Novém Zélandu

V rámci našeho seriálu Gadget týdne dnes přinášíme tip pro všechny kutily a domácí řemeslníky, kteří opravují či budují své obydlí a chtějí pro tyto účely ty nejlepší technologie. Navíc je dnešní vychytávka jednoduše dostupná na českém trhu, třeba právě u vašeho oblíbeného prodejce elektroniky.

Ferret Plus: chytrá fretka

Určitě se vám někdy stalo, že jste se potřebovali podívat do útrob něčeho na vašem domě či autě a neměli jste jak. Přesně k tomuto účelu slouží inspekční kamery. Vyrábí je celá řada celosvětově úspěšných výrobců. My jsme však vybrali produkt novozélandské společnosti, inspekční kameru Ferret Plus (v překladu fretka).

Její zásadní výhodou je, že jako první na světě využívá k přenosu obrazu vestavěný Wi-Fi hotspot (2,4 GHz). O těchto chytrých funkcích ale až za chvíli. Nejvyšší model označovaný jako Ferret Plus vypadá trochu jako příruční minisvítilna, nicméně jde o inspekční kamerku velkou jako švýcarák. Díky rozměrům 3,2 × 8 centimetrů se vměstná všude a díky hmotnosti 33 gramů je manipulace s ní pohodlná. Pocitově je novinka opravdu kompaktní a lehká.

Design kamerky odkazuje k různému využití. Můžete ji používat tak, jak je, tedy pomocí ruky, případně ji díky modulárnímu designu připevnit na krátký či delší kabel, anebo rovnou na tyč a podívat se zblízka na hůře přístupná místa. Samozřejmostí je odolnost IP67 proti vniknutí vody a prachu.

V rámci prodejního balení rovnou dostanete celou sadu nástrojů. Jde například o hák s magnetem, náhradní gumová těsnění, inspekční tyčku i kratičký „husí krk“, což je vlastně prodlužovací tyčka s ohebnou konstrukcí.

K čemu slouží kamera Ferret?

Jak uvádí výrobce na svých webových stránkách, „Ferret dosáhne a vidí tam, kam vy nemůžete“. Novozélanďané se navíc snažili, aby zařízení potěšilo jak domácí hobíky, tak profesionální řemeslníky. Využití mohou být různá:

Vizuální inspekce – zkrátka se potřebujete podívat někam, kam očima nedohlédnete: podhled, potrubí, vnitřnosti auta, půda, šachta a podobně.

Instalace kabelů – díky rozšířenému pohledu můžete snadno protahovat či zachycovat kabely přes malé průrvy.

Údržba a servis – inspekční kameru lze využít i při běžné údržbě vzduchotechniky, klimatizace nebo třeba radiátorů a topení.

Již jsme to naťukli v úvodu – Ferret jako první inspekční kamerka na trhu disponuje přenosem obrazu přes Wi-Fi. To znamená, že si jednoduše do telefonu stáhnete aplikaci Ferret (Android i iOS) a přes ni můžete v reálném čase sledovat to, co kamera snímá. Nepotřebujete k tomu žádné další zařízení, žádný externí displej, ale ani počítač. Stačí mobil, který tak jako tak máte v kapse. Jak jsme měli možnost otestovat, přenos obrazu v HD rozlišení (720p) je naprosto plynulý a za celou dobu jsme nenarazili na jediný lag.

Velmi praktickou funkcí je také bezkontaktní detektor napětí. Kamerka má pro tyto účely speciální čidla, a jakmile se s ní přiblížíte ke zdroji elektrického napětí, dostanete důrazné zvukové i vizuální upozornění na displeji telefonu.

Výrobce se chlubí tím, že přenos je při dobré viditelnosti možný až na 40 metrů. Pomocí zmíněné aplikace pak můžete dále nastavovat samotné natáčení: zvyšovat či snižovat úroveň přisvícení, zoomovat anebo natočený materiál rovnou uložit do paměti kamery, která činí 8 GB. Kamerka je vybavena autofocusem, který funguje spolehlivě, ale čas od času může nastat situace, že v zabírané „scéně“ budete potřebovat doostřit manuálně. I na to výrobce myslel a možnost ručně doostřit přidal přímo mezi ovládací ikonky na displeji smartphonu.

Samotné video je pak přenášeno v rozlišení HD (1280 × 720 pixelů) a bez zvuku. Maximální délka záznamu může být 40 minut, výrobce však tvrdí, že v chodu zvládne fretka být 60–90 minut, v závislosti na intenzitě přisvícení. Nabíjení pak probíhá pomocí USB-C portu na těle kamerky.

Cena a dostupnost

Inspekční kamery Ferret můžete pořídit v e-shopu společnosti EST Elektro-System-Technik s.r.o., která zajišťuje oficiální českou distribuci, popřípadě i u vybraných prodejců, jako je třeba Alza.cz. Záměrně však říkám kamery, protože kromě námi doporučované vrcholné verze Ferret Plus jsou k mání ještě dvě levnější: Ferret Pro a Ferret Lite. Jaké jsou ceny jednotlivých variant?

Ferret Plus – 7 405 Kč včetně DPH

Ferret Pro – 5 523 Kč včetně DPH

Ferret Lite – 3 671 Kč včetně DPH

Ferret Stick (140cm inspekční tyč) – 1 389 Kč včetně DPH

Důležité je říct, že i obě dvě levnější varianty kamerky disponují živým přenosem obrazu přes Wi-Fi hotspot. Rozdíly jsou spíše dílčí: základní model Lite nabízí pomalejší nabíjení a nižší rozlišení videa, model Pro pak vyjde překvapivě podobně jako Plus, nenabízí ale integrovaný detektor napětí a nemá vlastní úložiště (pouze 15 MB), takže budete odkázáni na SD kartu.