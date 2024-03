Gadget týdne: chytrý diktafon s ChatGPT-4, který potřebuje každý roztěkaný manažer

Plaud Note je diktafon s chytrými funkcemi ChatGPT-4

Umí například sumarizovat nahraný text do struktury poznámek

Kvůli ceně skoro 4 tisíce však cílí spíše na náročnější zákazníky

Velké jazykové modely (LLM), které aktuálně představují největší trend v oblasti umělé inteligence, máte povětšinou spojené s programem v počítači či s neuronovou sítí, ke které se připojujete přes internet. Kromě toho ale již vznikají i ambiciózní hardwarová řešení, která jednoduše připnete k telefonu, a máte umělou inteligenci na dosah.

Plaud Note: umělá inteligence o velikosti občanky

Jedním takovým zajímavým řešením, jak dostat umělou inteligenci do telefonu pomocí hardwarového udělátka, je Plaud Note. Zařízení je ve své podstatě rekordér, záznamník či diktafon, chcete-li. Je však poháněn umělou inteligencí ChatGPT-4, díky které umí s nahraným obsahem pracovat, strukturovat jej anebo z něj tvořit obsáhlé zápisky.

Co se týče designu, je to vlastně produkt o velikosti platební karty (rozměry 8,5 × 5,4 × 0,29 centimetru a hmotnost 30 gramů). Plaud Note disponuje pouze jedním tlačítkem, které slouží k aktivaci nahrávání, a pak přepínačem pro nahrávání hlasitějších, ambientních zvuků (přednáška v aule, porada v práci), respektive nahrávání slabších zvuků, jako je třeba telefonní hovor.

Do kapsy nebo na záda telefonu

Kompaktní rozměry hrají u Plaud Note prim. „Kartičku“ si můžete strčit do náprsní kapsy košile, vejde se bezpečně i do té nejmenší kapsy v batohu či brašně. Co je důležité – k používání chytrého diktafonu smartphone vůbec nepotřebujete, vše se uloží do paměti zařízení a procesuje se až po připojení k aplikaci.

Kromě umístění po kapsách můžete záznamník nosit i na zádech svého telefonu. Buď „kartičku“ vložíte do dostatečně velkého pouzdra dle vašeho výběru, anebo využijete MagSafe peněženku, kterou dostanete rovnou v balení. Ta je pochopitelně kompatibilní s telefony iPhone 12 a novějšími, které podporují magnetické příslušenství MagSafe. V obchodě výrobce si pak za cenu kolem pětistovky můžete pořídit jinou barevnou variantu peněženky: hnědou, modrou nebo zelenou.

Co umí chytrý diktafon?

Zjednodušení na „chytrý diktafon“ je pro Plaud Note možná až moc krátkozraké. Umí toho totiž skutečně hodně. Předně nahrávání. Zařízení k tomu využívá aktivní clonu hluků podobnou ANC z bezdrátových sluchátek. Pak je tu funkce, kterou výrobce nazývá Dual Engine.

Diktafon se v jednoduchosti umí pomocí hardwarového přepínače fokusovat na různé typy zvuků. V případě, že přepínač aktivujete, bude se Plaud Note zaměřovat na nahrávání telefonních hovorů – dokáže i rozeznat, kdy hovoříte vy a kdy protistrana. V takovém případě jej musíte mít připnutý k telefonu, což je trochu limitující, protože MagSafe podporují jen iPhony od Applu. Ve výchozím režimu dokáže nahrávat a zpracovávat prakticky jakékoliv hlasové projevy. Může jít o pracovní schůzky, vlastní hlasové poznámky, rozhovory za účelem zpracování do článku nebo třeba přednášky a naučné lekce.

A nyní přijdou na řadu funkce umělé inteligence. Jakmile úspěšně nahrajete třeba celou pracovní poradu, v doprovodné aplikaci si můžete celý záznam schůze přehrát. Anebo jej necháte sekundu po sekundě, minutu po minutě převést do textové podoby. Jazykový model ChatGPT-4 obsažený v zařízení pak dokáže celou, i kdyby několikahodinovou schůzku sumarizovat do strukturovaných poznámek. Zároveň ale neztratíte přístup ani ke kompletnímu přepisu či zvukové nahrávce.

Plaud Note má pro účely nahrávání vlastní úložiště o kapacitě 64 GB. Pro lepší představu, do takového úložiště se vám vejde zhruba 480 hodin záznamu. Maličká baterie uvnitř diktafonu pak přežije asi 60 dní v režimu standby. Výdrž samotná hodně závisí na tom, jak moc budete zařízení používat. Výrobce však slibuje 30 hodin záznamu na jedno nabití. Mírnou nevýhodou je, že nabíjení probíhá přes magnetický konektor, nemůžete tedy použít univerzální USB-C.

Cena a dostupnost

Chytrý diktafon Plaud Note zažil celkem bujarou kampaň na crowdfundingovém portálu Kickstarter, kde získal od více než 7 tisíc zájemců dotaci ve výši 1,1 milionu dolarů. Aktuálně tvrdí, že má přes 50 tisíc spokojených zákazníků a v prodejích utržil již kolem 8 milionů dolarů. Jde tak veskrze o úspěšný projekt, žádný výstřelek pro pár nadšených.

Produkt si můžete zakoupit na oficiálních stránkách, kde nově najdete i přepočet na tuzemskou měnu. K mání je černá, stříbrná a fialová barevná varianta. Cena se vyšplhala na 3 728 korun včetně DPH, přičemž v ceně je i zmíněná základní černá MagSafe peněženka a 3 měsíce prémiového členství, díky kterému ze zařízení vymáčknete maximum.

Přiobjednat si rovnou můžete i dalších 12 měsíců předplatného, které vyjde na 1 853 korun. Jde o jednorázovou roční splátku. Nutno poznamenat, že bez předplatného si neužijete většinu AI funkcí a Plaud Note v takovém případě tak trochu pozbývá smyslu. Poštovné do Česka je naštěstí zdarma.