Gadget týdne: chytrý štítkovač, který potěší každou pořádek milující hospodyni

Pokud vám doma chybí pořádek a řád, mohla bys se vám líbit chytrá tiskárna na štítky Niimbot

Model D11 disponuje přímým termotiskem, slušnou výdrží a nestojí ani 500 korun

Hračičky potěší bezplatná aplikace, ve které můžete navrhovat vlastní štítky

V našem novém seriálu Gadget týdne se dnes podíváme na chytré zařízení, jež dozajista udělá radost každé hospodyni, která chce mít přehled o tom, co se v jaké dóze či přihrádce nachází. Tiskárna na štítky značky Niimbot nabízí takřka neomezené možnosti ve vytváření vlastních papírových samolepek, disponuje totiž aplikací pro navrhování designu vašich štítků.

Chytrá tiskárna na štítky

Čínská společnost Niimbot se sídlem ve Wu-chanu je prakticky tím největším výrobcem chytrých štítkovačů na českém trhu. Nikdo jiný nenabízí de facto u jednoho produktu tolik modelů s rozdílem jen v několika technických specifikacích.

Niimbot má v nabídce 8 různých tiskáren na štítky, přičemž naše doporučení se týká modelu D11. Ten zaujme jak minimalistickým designem, tak i výběrem roztomilých barev. Kromě základní bílé můžete mít černou, modrou nebo růžovou.

Rozměry zařízení činí 13 × 7,9 × 2,7 centimetru a hmotnost 180 gramů, není tedy větší než běžný smartphone a v pohodě se vám vejde do kapsy. Design osvěžuje sympatické poutko, za které si můžete štítkovač pověsit třeba do kuchyně nebo do pracovny.

Aplikace pro návrh štítků

Zásadní součástí zařízení je software, tedy aplikace do vašeho telefonu (pro Android i iPhone), která vám umožní navrhovat si vlastní štítky, které následně vytisknete. Nemusíte tedy vycházet z již připravených, které například nejsou v jazyce, jemuž byste rozuměli.

Aplikace ve výchozím stavu nabízí 1500 ikonek všeho možného, více než 100 rámečků a 19 fontů (včetně těch s diakritikou). Kromě toho ale není problém importovat do editoru štítků obrázky z internetu. Díky tomu si může opravdu každý vytvořit své ryze originální štítky.

Dle zákazníků z e-shopu Alza je aplikace v češtině a v pořádku přehledná. Sluší se ale uvést, že pro ukládání šablon štítků je třeba si vytvořit účet a přihlásit se pod e-mailovou adresou. To trochu ubírá na celkovém komfortu.

Samotné tisknutí

Výrobce se chlubí, že tiskárna disponuje hlavicí japonské výroby a samotný tisk je prováděn metodou přímého termotisku. Štítkovač tedy umí tisknout pouze černobíle, horizontálně i vertikálně, a to na laminovaný lepicí pás o šířce 12–15 milimetrů.

Jak funguje termotisk? Tiskové hlavy termotiskáren jsou vybaveny topnými tělísky. Ty zahřívají fotocitlivou vrstvu, která při působení vyšších teplot mění svou barvu. Technologicky známe dva druhy termotiskáren: ty s tzv. přímým tiskem a pak termotransferové, které nabízejí propracovanější tisk a rozumějí si i s barvami.

Rozlišení je 203 bodů na palec, tedy na poměry kapesních tiskáren velmi slušné. Výrobce se chlubí velmi rychlým tiskem, což potvrzují i spokojení zákazníci. Rychlost tisku je 30–60 milimetrů za sekundu, v praxi ale trvá vytisknout jeden štítek necelou sekundu.

Tato metoda tisku a i samotné natisknuté štítky jsou netoxické a zdravotně absolutně nezávadné, proto je můžete v pohodě používat i v kuchyni. Využití si musí každý rozmyslet sám, lepicí štítky však můžete použít pro označení dóz a krabiček v kuchyni, oblepení poliček a přihrádek v pracovně, nebo si třeba tisknout stylové cenovky a etikety, pokud máte jistého obchodního ducha.

Specifikace: dobrá výdrž a jedno zklamání

Co se týče zbývajících specifikací, tiskárna zaujme velmi slušnou dobíjecí baterií s kapacitou 1500 mAh. Ta je v těle napevno zabudovaná a zajistí vám chod tiskárny na 4–5 hodin, jak uvádí výrobce. Jakmile se vám zařízení vybije, musíte sáhnout po staré technologii microUSB. Modernější nabíjecí konektor, jako je USB-C, Niimbot D11 nenabízí.

S vaším telefonem se tiskárna na štítky Niimbot propojí pomocí již zmíněné aplikace přes Bluetooth, můžete ji tedy používat i s podstatně staršími telefony.

Cena a dostupnost

Chytrý štítkovač, přesněji řečeno tiskárnu na štítky Niimbot D11, pořídíte na oficiálních stránkách výrobce, které mají automatický překlad do češtiny a nabízejí bezplatné doručení do zemí Evropské unie (6–10 dní), včetně přepočtu ceny. Ta činí 471 korun včetně DPH, zařízení vám pak přijde domů poštou.

Pokud nechcete čekat, můžete si zboží objednat na jednom z českých e-shopů, například na Alza.cz. Bohužel zde cena už nezní tak příznivě, stojí i 1 200 korun. Třetí možností je objednat produkt na AliExpressu, kde stojí od 400 do 1 100 korun.