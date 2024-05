Gadget týdne: kapesní herní mašina Pocket S, která běží překvapivě na Androidu

V dnešním Gadgetu týdne se podíváme na herní konzoli o velikosti telefonu Ayaneo Pocket S

Nabízí velmi výkonný čipset Snapdragon, 6″ displej a velikou baterii

Zároveň má každý možnost získat zařízení se slevou, než se podívá do ostrého prodeje

V minulých epizodách našeho seriálu Gadget týdne jsme se zaměřovali hlavně na vychytávky vhodné pro práci, ať už manuální, případně kancelářskou. Nyní se ale podíváme na striktně oddechové zařízení – kapesní herní konzoli přecpanou výkonem, která běží – pro někoho možná překvapivě – na systému Android.

Handheld Ayaneo Pocket S

Roky 2023 a 2024 v herním segmentu jednoznačně představují vzestup zájmu o kapesní herní konzole. Po úspěchu Nintendo Switch se o vlastní podobné zařízení pokusil Asus, Lenovo nebo MSI. Všechno vesměs etablované značky produkující mimo jiné herní počítače nebo periferie. Ayaneo je trochu odlišný případ.

Čínský start-up z Šen-čenu přinesl na trh již 9 kapesních herních konzolí, první generaci už v roce 2021. Se všemi postupně uspěl v crowdfundingové kampani. O úspěch se snaží také se svým novým počinem – Pocket S. Cílem je nabídnout skutečně výkonný handheld, avšak při zachování velikosti běžného smartphonu.

Rozměry hovoří samy za sebe: 213,9 × 85 × 14 milimetrů a sympatická hmotnost 350 gramů. Z přední strany působí konzole jako mírně přerostlý telefon s displejem a ovládacími prvky po stranách, jediným ozvláštňujícím prvkem jsou vystupující triggery na zádech. Samotná konstrukce je údajně z kovu, čelní strana přidává do kombinace i sklo.

Ovládací prvky jsou na těle rozmístěny vcelku tradičně. Vlevo je analogová páčka a směrový kříž (d-pad), napravo od obrazovky je kvarteto samostatných tlačítek a druhá analogová páčka. Nahoře pak dva bumpery a již zmíněné triggery. Konektorová výbava je však celkem chudá – chybí audiojack, vystačit si musíte s USB 3.2 typu C, i do něj však lze připojit sluchátka. Jinak klasicky přes Bluetooth 5.3, nechybí ani Wi-Fi 7 nebo slot na microSD kartu.

Výkonu až po střechu

Do takto útlého, v mnoha ohledech kompaktního těla se však vměstnal velmi výkonný herní čipset, a sice Snapdragon G3x Gen 2 s 8jádrovým procesorem. Pokud jej neznáte, nabízí vlastně hodně podobné rozložení jader jako Snapdragon 8 Gen 2, avšak o něco vyšší takt procesoru 3,36 GHz (Snapdragon 8 Gen 2 má 3,2 GHz).

Grafický výkon řídí Adreno A32 s taktem 1 GHz, což je zhruba 35% navýšení výkonu oproti výše zmíněnému čipsetu, který najdete v klasických vlajkových telefonech. Čipová sada je napojena na systém aktivního chlazení, aby byl handheld použitelný i při delších herních seancích. Opomenout bychom neměli integrovanou paměť: 1TB úložiště a 16 GB RAM.

Pro někoho může být překvapující, že zařízení běží na Androidu 13, který překrývá nadstavba AYASpace. Ta nabízí vlastní obchod s herními tituly a také jednoduché prostředí pro ovládání handheldu na šířku, což v případě herního zařízení dává pochopitelně smysl.

Co do vnitřní výbavy nutno zmínit ještě 6000mAh baterii s podporou 18W nabíjení. Výrobce se bohužel nezmiňuje o tom, jak dlouho udrží zařízení v chodu při hraní náročných her. Lze však počítat s 4–5 hodinami čistého času.

Pak je tu displej, skoro by se dalo říct hlavní prvek celé konzole. Ayaneo naštěstí nepodcenilo ani ten: máme zde 6″ IPS LCD panel se svítivostí 400 nitů a nejspíš i základní 60Hz obnovovací frekvencí. V prodeji jsou dvě varianty: Full HD (1920 × 1080 pixelů, 386 ppi) a Quad HD (2560 × 1440 pixelů, 490 ppi).

Cena a dostupnost

Handheld Ayaneo Pocket S aktuálně bojuje o přízeň na platformě IndieGoGo. Dohromady 746 zájemců již vybralo 3,5 milionu hongkongských dolarů (10,5 milionu korun), přičemž do skončení crowdfundingové kampaně zbývá ještě 56 dní.

Než skončí kampaň, můžete si konzoli pořídit s mírnou slevou. Varianta s Full HD displejem startuje na 399 amerických dolarech (9 500 korun), Quad HD verze na 439 dolarech (10 500 korun). Až se kampaň na IndieGoGo uzavře, bude se základní verze prodávat za 559 dolarů (13 200 korun) a model s vyšším rozlišením za 589 dolarů (13 900 korun). Doprava je v ceně a první dodávky jsou v plánu na konci května, respektive na začátku června.