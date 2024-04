Gadget týdne: chytrá placka Pendant si dokonale pamatuje vše, co řeknete

Pendant je umělá inteligence v malé placce do klopy

Zaznamenává a zpracovává vše, co během dne slyšíte a říkáte

Vyjde na 99 dolarů, předplatné AI funkcí pak začíná na 19 dolarech měsíčně

Skalní fanoušci našeho seriálu Gadget týdne se již báli, že jsme jej zrušili. Nebojte, nic nekončí, jedeme dál, jen jsme z provozních důvodů pravidelné vydávání přesunuli na jiný den. Dnes se podíváme na další chytré udělátko „nacpané“ umělou inteligencí, které si připnete do klopy nebo pověsíte na krk a které do značné míry umí suplovat vaši paměť.

Limitless Pendant: chytrá placka do klopy

Chytrou placku, či chcete-li přívěsek, jménem Pendant vyrábí americká společnost zaměřující se na umělou inteligenci Limitless AI. Jde o velmi nenápadné zařízení, někdo by mohl říct „nejmenší AI nositelnost na trhu“. Přitom slibuje něco velmi těžko představitelného – že zastoupí vaši těžce přetíženou paměť.

Pendant sestává ze dvou placek propojených silikonovým poutkem. Placky u sebe drží magnetem, můžete si je tak připnout za límec košile, za tričko, umístit je do klopy saka, anebo jen tak pověsit na krk. K dispozici je hned 8 barev (včetně černé, bílé, ale i růžové nebo svítivě žluté), takže meze nejsou kladeny ani z hlediska stylu. Přece jen ale jde o AI vychytávku, mnohem důležitější jsou tak funkce a ne design.

Pamatuje si vše, co řeknete

Limitless Pendant má ambici stát se vaším každodenním asistentem. Zaznamenává totiž všechno, co řeknete, ať už jde o vlastní memo-poznámky, rozhovory s dalšími lidmi, nebo i telefonní hovory. Snaží se ulehčit vám práci tím, že všechno, co slyšíte a říkáte, zaznamená a pomocí AI modelů z toho vytváří strukturalizované seznamy, to-do listy a podobně.

Tvůrci zároveň tvrdí, že aplikace v telefonu a počítači (podporuje webové rozhraní, Windows, Mac, Android i iOS) umí pracovat propojeně také s aplikacemi třetích stran. Díky tomu má přehled o vašich schůzkách, kontaktech a zprávách. Konkrétně podporuje integraci Google Kalendáře a Gmailu. Automaticky také zpracovává, co kdo říká na videohovorech přes Zoom, Slack a Google Meet.

Zde je zásadní upozornit, že Pendant si velmi zakládá na zabezpečení jednotlivých dat. Vše, co zpracovává, je šifrované, anonymizované a žádné třetí strany k tomu nemají přístup. Zároveň Limitless garantuje, že vaše data, která Pendant zpracuje, nejsou využívána k trénování AI, ani nejsou k tomuto účelu prodávána třetím stranám.

Jinak zařízení podporuje Wi-Fi i Bluetooth, propojení s vašimi zařízeními by tak mělo být otázkou pár sekund. Co se týče výdrže, výrobce slibuje 100 hodin na jedno nabití. To následně probíhá přibaleným USB-C kabelem.

Cena a dostupnost

Chytrou placku Pendant můžete pořídit na oficiálních stránkách výrobce. K mání je v 8 lesklých či metalických barvách, včetně jemně perleťové. Cena za jeden je 99 dolarů (2 300 korun), doprava za hranice USA je za 30 dolarů (700 korun). Jinak ale není problém s dodáním prakticky kamkoliv, včetně České republiky.

K využívání umělé inteligence Limitless však potřebujete i předplatné aplikace, respektive počítačového programu. To vyjde na 29 dolarů měsíčně (680 korun) nebo se slevou za 228 dolarů ročně (5 400 korun). V takovém případě vás měsíční předplatné vyjde na 19 dolarů, platíte ale jednorázově za rok. K dispozici je i bezplatný tarif, ten má však omezené funkce na 10 hodin měsíčně, funguje tak spíše jako zkušební tarif.