Gadget týdne: herní konzole Boyhom R36S s 15 000 hrami je nostalgie zabalená do kapsy

Čínský handheld Boyhom R36S nabízí skrz různé emulátory více než 15 tisíc her

Nemusíte nic stahovat ani instalovat, zkrátka rozbalíte a můžete hrát

K dispozici je pět barevných variant, cena se pohybuje okolo 900 korun

V rámci našeho seriálu Gadget týdne se dnes podíváme na kapesní herní konzoli (handheld) R36S, která velmi nostalgicky vzpomíná na časy 8bitového hraní na Game Boy od Nintenda, ale i dalších konzolí z přelomu 80. a 90. let minulého století. Pro pamětníky těchto časů jde o naprostou nutnost.

Herní konzole R36S

Jak už typický neurčitý název napovídá, jde o zařízení z Číny. Za handheldem R36S stojí společnost Boyhom, která se na vývoj alternativních herních konzolí přímo specializuje. Za zmínku stojí i jejich variace na Nintendo Switch jménem M17, případně maximálně retro konzole Boyhom 3.

R36S je navržena pro jednoduchou přenositelnost, což ocení každý, kdo si rád zahraje při čekání nebo na cestách. Nabízí velikost většího smartphonu (174 × 84 × 21 milimetrů) a velice jednoduchý, až účelný design. Základem je pevné plastové šasi vyvedené v pěti barvách: matné bílé a transparentní červené, fialové, oranžové a černé.

Displej a výbava potěší

Čínská konzole je vybavena 3,5″ LCD IPS displejem s rozlišením 640 × 480 pixelů, který bohatě postačí pro starší tituly. Pod kapotou najdeme 4 GB RAM a 4jádrový procesor RK3326 s taktem až 1,5 GHz. U mobilního telefonu už by se vám to zdálo málo, nicméně pro hraní emulovaných her ze starých konzolí je tento výkon více než dostatečný.

Z další výbavy se sluší vypíchnout vyjímatelnou 3200mAh baterii typu lithium-polymer, která podporuje 5W nabíjení, musíte však vlastnit speciální nabíjecí adaptér. Akumulátor by měl udržet konzoli v chodu cca 6 hodin. Na výběr jsou dvě verze s úložištěm 64 nebo 128 GB, přičemž paměť můžete ještě rozšířit microSD kartou s kapacitou až 256 GB.

Na přední straně se kromě displeje nachází i ovládací prvky. Dole najdete dvě analogové páčky, vpravo nahoře pak kvarteto tlačítek A, B, X, Y a vlevo směrový kříž, tzv. d-pad. Na zadní straně se pak nachází ještě čtveřice tlačítek typu bumper.

Retro hry pro pamětníky

Konektivita typu Wi-Fi či Bluetooth chybí, uvnitř konzole se totiž nachází operační systém postavený na linuxovém jádru, který má rovnou předinstalovaných 15 tisíc her. Jak to funguje? V konzoli je aktivovaný emulátor her z konzolí mnoha značek. A to ať už jde o starší konzole NES a SNES, Nintendo 64, ale i Game Boy nebo třeba PlayStation Portable.

Kompletní přehled emulátorů konzolí: NES (Nintendo Entertainment System)

SNES (Super Nintendo Entertainment System)

N64 (Nintendo 64)

Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance

Sega Genesis/Mega Drive

Sega Game Gear

PC Engine/TurboGrafx-16

Neo Geo

PlayStation 1 (PS1)

PlayStation Portable (PSP)

Capcom System 1, 2, and 3 (CPS1, CPS2, CPS3)

MAME (Multiple Arcade Machine Emulator)

Dreamcast (with some limitations)

Nintendo DS

Pokud jde o hry samotné, jmenovitě nechybí Super Mario World a 64, původní Mario Kart, Tetris, Metroid, všechny díly The Legend of Zelda, tituly ze série Final Fantasy, Metal Gear, Resident Evil, Crash Bandicoot, ale třeba i God of War, The Godfather, GTA: Vice City a GTA: Liberty City Stories ve verzích pro PSP. Výběr je tedy skutečně rozmanitý.

Cena a dostupnost

Kapesní herní konzoli Boyhom R36S pořídíte na klasických čínských e-shopech, například na AliExpressu či eBayi, za cenu kolem 800–900 korun. Firma z oficiálních stránek dovoz do Česka bohužel nenabízí, budete tedy muset využít alternativu ve formě některého z e-shopů. Dejte si také pozor, abyste koupili konzoli, na které je nainstalovaný ArkOS, který má podporu pro Wi-Fi dongle, díky čemuž lze aktualizovat či stahovat nové herní tituly z online databáze. U variant, které jsou bez ArkOS, o tuto možnost budete ochuzeni.

Cena je ale maximálně příznivá. Přece jen, získáte obrovské množství her ze zhruba 20 konzolových systémů v rámci jednoho jediného nákupu. A mnohdy jde skutečně o velké klasiky, které celá řada hráčů vlivem věkového rozdílu nehrála. Kapesní řešení se tím pádem nejeví jako vůbec špatný nápad.

Ať už hledáte dostupný a zábavný způsob, jak se vrátit do herní historie, nebo prostě jen potřebujete něco na odreagování na cestách, R36S může být právě tím gadgetem, který splní vaše očekávání.